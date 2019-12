Jaka Blažič je tekmo končal z indeksom 48. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljanski kapetan je zrežiral preobrat v zadnji četrtini, izsilil drugi podaljšek in v njem skupaj z Edom Murićem priigral odločilno prednost. Zmaji so drugič v sezoni premagali Mego, a po visoki zmagi v Beogradu so se tokrat pošteno namučili. Uspešno so začeli drugo polovico rednega dela jadranske lige, v kateri so z devetimi zmagami tik pod vrhom.

Drama in sijajna predstava keptana @JakaBlazic na zadnji domači tekmi @KKCedOL v letu 2019 @rtvslo pic.twitter.com/v1zQDw8bch — Tilen Jamnik (@TilenJamnik) December 21, 2019

Po prvih desetih minutah, ko so iz sedmih poskusov zadeli kar pet trojk, so gostitelji vodili z 21:15. V drugi četrtini so hitro povedli z dvomestno prednostjo, ko je za 28:17 v protinapadu položil Maik Zirbes. Sledila je serija Mege 21:4, ko so Beograjčani zadeli kar sedem zaporednih trojk. Tudi dve minuti odmora Slavena Rimca nista vmes pomagali in gostje so povedli z 38:32. Nato je v nekaj sekundah pet točk v nizu dal Blažič, Codi Miller-McIntyre pa je zadel izza črte in vrnil Ljubljančane v vodstvo, a na odmora je s prednostjo šestih točk, ko je trojko prek roke Marka Simonovića v zadnji sekundi prvega dela zadel Kendrick Perry, ki je Mego okrepil pred dnevi.

Po minuti in pol nadaljevanja je po trojki Nikole Miškovića Megina prednost narasla na deset (45:55). Potem ko so gostje povedli celo za 11, so se zmaji približali na -3, pred zadnjo četrtino pa so zaostajali za šest (65:71). Številne napake Ljubljančanov v napadu, ko so grešili mete izza črte, kar nekajkrat pa so bili nenatančni pod samim obročem, je Mega s pridom izkoristila in dobrih šest minut pred koncem si je priigrala 11 točk naskoka. Olimpija se je na krilih Blažiča in Millerja-McIntyreja vrnila v igro in tri minute pred koncem celo povedla. Ob treh točkah naskoka je v zadnji minuti Miller-McIntyre zgrešil trojko, na drugi strani pa je položil Perry (85:84).

Kendrick Perry je dosegel 27 točk, od tega 19 v prvem polčasu. Foto: www.alesfevzer.com

Miller-McIntyre je znova prevzel odgovornost, a bil tudi s polrazdalje nenatančen. Do žoge je prišel Blaž Mesiček, ki je prodrl in štiri sekunde pred koncem izsilil osebno napako. Nekdanjemu zmaju se je prvič roka zatresla, v drugo pa je bil uspešen. 3,7 sekunde je še ostalo Ljubljančanom, Miller-McIntyre je žogo podal iz avta, Blažič pa prek rok dveh nasprotnih košarkarjev zadel za 87:85. 0,4 sekunde je imela Mega za zadnji napad. Žogo so gostje spravili pod obroč, tam pa je podaljšek izsilil Megin Marko Simonović, ki ga je pred sezono v Srbijo posodila Olimpija.

Dramatična je bila tudi končnica podaljška. Pet sekund pred koncem je Edin Atić zadel trojko s težkega položaja, s katero je Mega povedla s 97:94. Toda na drugi strani se je znova izkazal Blažič, ki je še s težje pozicije izsilil nov dodatek. Odlično je Olimpija odprla drugi podaljšek. Murić je zadel dve trojki, Blažič, ki mu je za drugo iznajdljivo podal za hrbtom, pa je bil natančen na črti prostih metov za vodstvo 107:99, s čimer so Ljubljančani vendarle strli trdožive mladeniče iz Beograda.

V petek je v srbski prestolnici gostovala Krka, ki je morala priznati premoč FMP-ju (84:81), Koper Primorska, ki jo pestijo finančne težave, pa po odhodih treh nosilcev igre in trenerja Jurice Golemca v ponedeljek gosti aktualnega prvaka regionalne lige, Crveno zvezdo, za katero že lahko zaigra Marko Jagodić Kuridža.

12. krog:

CEDEVITA OLIMPIJA - MEGA BEMAX

112:102 (21:15, 21:33, 23:23, 22:16)

1.500; Blažič 33 (10/16 iz igre, 11/11 PM), Simonović 19, Miller-McIntyre 17, Murić 13, Hopkins 7, Boatright in Zirbes po 6, Stipanović 5, Krušlin in Mulalić po 3; Perry 27, Simonović 18, Mesiček 14, Cerovina 12, Mišković in Atić po 11, Nenadić 5, Macura in Tanasković po 2.

Ob 20.00:

PARTIZAN - IGOKEA

Nedelja ob 18.00:

MORNAR - CIBONA

Ob 20.00:

ZADAR - BUDUĆNOST

Ponedeljek ob 18.00:

KOPER PRIMORSKA - CRVENA ZVEZDA

Odigrano v petek:

FMP - KRKA

84:81 (18:18, 18:26, 24:20, 24:17)

Đorđević 18, Pot 11, Reath in Ulubay po 10; Cosey 23, Marinelli 19, Jones 11, Balažič 10, Lapornik 9.