Ljubljančana sta se na pripravljalni tekmi pred novo sezono predstavila v Tivoliju, kjer je bila Cedevita Olimpija boljša z 69:64. "To je bila za nas zelo dobra tekma in odličen preizkus za fante, saj je Olimpija po kakovosti, imenih in proračunu do zdaj najboljša ekipa, s katero smo igrali. Videli smo dobre in slabe stvari, kje nam še manjka veliko in s čim smo morda lahko zadovoljni," je dejal Lakovič, nekdanji kapetan slovenske reprezentance, ki je pred novo sezono prevzel Ulm. Ponudb je imel še nekaj, toda Ulm je poslal najbolj resno in konkretno. Predtem je kot pomočnik deloval pri Joventutu, Bilbau, kjer je bil za kratek čas tudi glavni trener, in Barceloni B, pomočnik pa je bil tudi v slovenski reprezentanci, ko je ta osvojila naslov prvaka.

Lakovič: Dragić je ogromna okrepitev za nas

Cedevita Olimpija v Tivoliju ugnala Ulm

Februarja, ko bo izbrana vrsta začela kvalifikacije za EuroBasket, ga ne bo več poleg, saj je zdaj, ko je glavni trener, popolnoma zaseden s klubskimi obveznostmi. "Biti prvi trener predstavlja velik motiv in pomeni veliko odgovornost, s tem pa pride tudi velik izziv. Mislim, da smo zbrali dobro skupino fantov. Smo še daleč od tistega, kar želimo. Predvsem sem zadovoljen z zavzetostjo fantov. Vsi so pripravljeni delati, se želijo učiti in napredovati. Vse pogoje imamo, da smo lahko zelo dobra ekipa, ki bo konkurenčna v vseh tekmovanjih," je povedal 41-letni nekdanji odlični organizator igre, ki bo z Ulmom ob nemškem prvenstvu, na čemer bo poudarek, igral tako kot Cedevita Olimpija v Evropskem pokalu.

Z družino so nazadnje živeli v Kataloniji, od koder tudi prihaja žena Helena, zdaj pa se počasi navajajo na življenje v Nemčiji. Z razmerami v klubu je Lakovič zelo zadovoljen: "Proračun je daleč od največjih evropskih klubov. Ne vem, ali spada v neki srednji razred evropskega pokala. Je pa klub zelo dobro organiziran, ve, kaj hoče, in je stabilen. V klubu delajo potrpežljivo. Zdaj ustvarjajo nov projekt, z novo ekipo in trenerjem, in upam, da bo to zdržalo. Naš trenutni cilj je, da smo v petek na treningu malenkost boljši, kot smo bili nazadnje. V vsakem treningu in tekmi moramo iskati napredek. Ne smemo si postavljati rezultatskih ciljev."

Eden izmed najpomembnejših členov njegove vrste je Zoran Dragić, s katerim sta na evropskih prvenstvih 2011 in 2013 skupaj branila barve slovenske reprezentance: "Zoki je ogromna okrepitev za nas. Zdaj je z nami šele nekaj dni po poškodbi. To je bila njegova prva resna tekma v pripravljalnem obdobju. Kar se tiče taktične pripravljenosti, je še za ekipo, se je pa videlo, da je bil že takoj eden najboljših. To dokazuje, kaj bo za nas pomenil. Ne le s kakovostjo, ampak tudi s svojim značajem in izkušnjami nam bo prinesel res veliko."

Tako kot Lakovič se je tudi Zoran Dragić s člansko košarko prvič srečal na Kodeljevem v dresu Slovana. Tudi njega je pot vodila iz Ljubljane h Krki, nihče od njiju pa ni (še) oblekel dresa Olimpije. Mlajši izmed bratov Dragić je bil zmajem zanimiv že, ko je zapuščal Slovan, letos pa je bil zares blizu prihoda v Stožice, a do sklenitve posla ni prišlo: "Pogovarjali smo se. Na žalost nismo prišli do nekega dogovora in sem šel k drugemu delodajalcu. Jaz sem iskal oziroma čakal neko konkretno ponudbo, kot je dejal agent. Čakati sem moral, kaj se bo zgodilo v Evropi. V Španiji in Italiji se je tedaj igral še finale, tako da nisem mogel takoj dati svojega odgovora, potem pa je Olimpija začela podpisovati igralce in na koncu je bilo nekako težje vse skupaj."

Do januarja posebna klavzula v pogodbi

Dragić sodelovanju z Olimpijo v prihodnosti vrat ne zapira, a je za kaj takega še prezgodaj govoriti. Za zdaj tudi ni nujno, da bo v trenutnem klubu odigral celo sezono, saj ima namreč v pogodbi klavzulo, ki mu do januarja omogoča odhod, če dobi ponudbo evroligaške ekipe, kar je njegova velika želja. 30-letni Ljubljančan je bil v Tivoliju s 16 točkami prvi strelec tekme, čeprav je v polnem pogonu šele nekaj dni: "Ko smo prva dva tedna trenirali v Ulmu, sem malenkost natrgal mišico in sem moral dober teden počivati. Zdaj že normalno treniram. V Kranjski Gori sem odigral prvo tekmo, a le za kratko, tako da je bila to zdaj zares prva."

V zadnjih letih je imel ogromno težav s poškodbami, saj je moral na dve operaciji kolena, ki jima je sledilo dolgotrajno okrevanje. Tako je moral izpustiti tudi EuroBasket 2017. Nazadnje je nosil dres Trsta, kjer je v drugi polovici sezone potrdil svojo kakovost. Zdaj prvič v karieri igra za trenerja, ki je bil nekoč njegov soigralec: "Ni čudno. Imava res dober odnos. Na treningih sprejemam njegovo avtoriteto kot pri vsakem drugem trenerju. Zunaj parketa pa imava prijateljski odnos. Zelo ga spoštujem in je zares dober trener, čeprav je še mlad in na začetku. Ima ogromno znanja in res je preigral veliko kakovostne košarke. Tudi on se še uči, a mislim, da bo močno napredoval. Vsi skupaj smo ambiciozni."

"Jaka me je poklical in mi predstavil načrt ter program. Imamo res mlado ekipo in igramo na dveh težkih tekmovanjih, Evropski pokal ter nemško ligo, ki je zahtevna. Ima dva evroligaša in še pet klubov v Evropskem pokalu oziroma Ligi prvakov. Čaka nas zanimiva sezona. Imamo mlado moštvo in ti mladi igralci se učijo. V takšni vlogi, kot sem zdaj, še nisem bil, se je pa veselim in skušam soigralcem pomagati po najboljših močeh. Igram, kot znam, in hkrati skušam narediti soigralce boljše," je zaključil Dragić.