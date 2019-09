Martin Krampelj se bo v domovini zdaj prvič predstavil v članski kategoriji. Foto: www.alesfevzer.com

24-letni Grosupeljčan se je pred odhodom na univerzo Creighton v domovini kalil v mlajših selekcijah novomeške Krke. V Omahi, največjem mestu zvezne države Nebraska, je mladenič dokončal študij, diplomiral, nato pa se je prijavil na nabor Lige NBA. Na treningih se je predstavil nekaterim klubom najmočnejše lige na svetu, na poletni ligi v Las Vegasu pa je zaigral za Denver Nuggets, kjer je bil tudi Vlatko Čančar, novi Slovenec, ki se bo preizkusil v NBA-ju.

Igranje košarke največje veselje

"Tisti večer, ko sem izvedel, da bom igral za Denver, sem že vedel, da bo tam tudi Vlatko. Bil sem navdušen. Midva sva približno istih let in sva se hitro ujela. Bila je res izvrstna izkušnja. Pred poletno ligo sem bil, mislim, da na treningih pri osmih ekipah. Najprej sem bil malce nervozen, drugi trening pa je bil že boljši, ko veš, za kaj se gre in kaj lahko pričakuješ. Igralci imajo res izjemne fizične sposobnosti. Nekateri praktično skočijo do vrha table in vsi so zelo dobri strelci. Skupaj smo naredili res dobre treninge. Premerijo te, igraš različne situacije, na koncu pa te pokličejo v pisarno in povedo, kako si se odrezal," je izkušnjo preteklega poletja opisal Krampelj.

Martin je glede na videno prepričan, da se bo Čančarju v Denverju uspelo uveljaviti: "Vlatko je res super fant. Ko pride s svojim nasmehom do ušes v dvorano, je težko, da ga trener ne bi dal v ekipo. Za Denver predstavlja naložbo. Seveda bo moral napredovati in trdo delati. Če bo dobil kakšno minuto v tej sezoni, super, če ne pa bo v ozadju delal in napredoval, kot v NBA-ju to počnejo z vsemi temi fanti. Ga bodo pa pozneje porinili naprej, da pokaže, kaj lahko od njega pričakujejo, za zdaj pa bo moral trdo delati. Je pa zelo pameten igralec, kot Nikola Jokić. Ve, kje mora biti na igrišču in zna odlično čitati situacije. Takšne košarkarje očitno Denver išče in potrebuje, da igrajo z Nikolo."

Čeprav ni bil izbran na naboru, pa pretirano razočaran ni bil: "Sploh ne, saj mi že to, da lahko igram košarko, predstavlja največje veselje. To je tisto, kar sem si vedno želel in za kar živim. Ko si enkrat tako blizu Lige NBA, so vse ekipe pozorne nate. Vsi vedo, kdo si. Klubi te spremljajo, ogledniki so že prihajali v Ljubljano in tudi zdaj bodo. Če ne dobiš priložnosti v NBA-ju, pa vedno ostaneta Evropa in recimo tudi Azija."

Borbenost in prava energija

Prvič se bo s člansko košarko torej srečal v dresu Cedevite Olimpije: "Imel sem kar nekaj ponudb, ampak ponudbo Olimpije je težko zavrniti. Sploh, ko sem videl, kdo vse pride v klub. Prvi je bil Edo Murić, nato Jaka Blažič in tako dalje, da ne naštevam, kakšno ekipo imamo. Mislim, da je res kakovostna. Zdaj pa moramo to samo upravičiti." Za zmaji je sicer najtežji del priprav, ki so ga opravili v Ljubljani in na Rogli. Namen odhoda na Pohorje je bil tudi gradnja moštvenega duha: "Mislim, da smo se kot ekipa odlično ujeli. Težko bi se bolje. Vsak je prišel iz svojega okolja in veliko je prilagajanja, spoznavanja in moramo se dobro ujeti, da bomo lahko igrali kot prava ekipa in si na terenu zaupali, kar je recept za uspeh."

Zadnje štiri leta je znanje nabiral na univerzi Creighton. Foto: AP

S pogoji nad delom v Ljubljani je navdušen: "Za vse je izvrstno poskrbljeno. Vsi skrbijo, da imamo vse, kar potrebujemo. Naša naloga je le, da trdo treniramo, kot se od nas pričakuje. Imamo dva fizioterapevta, hrana med pripravami je odlična in nasploh je organizacija na res visoki ravni. Vsak ve, kaj dela, in to je res lepo videti, da je Cedevita Olimpija prišla na tako raven, da si lahko to privošči in ima v klubu take ljudi, ki znajo to izpeljati."

Prepričan je, da s prilagajanjem ob vrnitvi v "evropsko" košarko ne bo imel težav. Kot je dejal, je bilo drugače, ko je odšel v ZDA. Vendarle pa se bo zdaj srečal s precej visoko ravnjo, kar predstavljata zahtevni tekmovanji, kot sta Liga ABA, ki bo v tej sezoni brez dvoma izjemno močna, in evropski pokal. Če se bo po kakovosti dokazal, pa ga zagotovo čaka vseeno nekaj prilagajanja na taktični del, ki je tu zahtevnejši, kot je bil v NCAA-ju. "Vloge se zdaj še ustvarjajo. Sem med mlajšimi v ekipi, mislim pa, da lahko prinesem neko borbenost, hitro igro in pravo energijo. To je moja naloga," je povedal Krampelj, ki sicer v ZDA veliko časa zaradi časovne razlike in obveznosti na univerzi za spremljanje evropskih tekmovanj ni imel, lažje si je tako ogledal tekme Lige NBA.

Februarja debi v reprezentanci?

Zmaji pod obročema v novi zasedbi za zdaj nimajo velike širine in tako bo zagotovo 206 centimetrov visoki Grosupeljčan dobil precej priložnosti za dokazovanje in prilagajanje. Brez dvoma pa v Ljubljani od njega tudi precej pričakujejo. S svojo višino in igralnim položajem je ob pomanjkanju kakovostnih visokih igralcev dobra popestritev za slovensko košarko in zanimivo ime za reprezentanco. Njegova velika želja je, da februarja obleče slovenski dres: "Že leta 2017 me je kontaktiral Igor Kokoškov, da bi se pokazal in da bi videl, kaj znam, toda ravno tedaj sem bil po operaciji kolena in se nisem mogel odzvati. Tudi Rado Trifunović me je kontaktiral in sva na zvezi."

Reprezentanca ima največ težav ravno pod obročema in zato bi bil novopečeni krilni center Olimpije lahko dobrodošla okrepitev: "Na naši univerzi je bila ekipa nizka. Vsi smo bili strelci. Dejansko je vseh 12 metalo trojke. Težko reči, ali sem bil štirica ali petica. Verjetno sem igral bolj na petici, ampak je čisto vseeno, le položaj na igrišču je drugje. Tu v Evropi zlahka igram krilnega centra, petico pa malce težje, ker imam precej manj kilogramov kot ti pravi visoki centri. Toda z borbenostjo in hitrostjo se da tudi to nadomestiti."