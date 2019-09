Edo Murić je eden izmed treh košarkarjev Cedevite Olimpije, ki so leta 2017 postali evropski prvaki. Foto: www.alesfevzer.com

8. julija je 27-letni Ljubljančan podpisal dvoletno pogodbo s Cedevito Olimpijo. Je eden izmed treh košarkarjev, ki so lani igrali v Zagrebu in bodo kariero nadaljevali tudi v Stožicah. "Že lani sem bil v Cedeviti, s katero sem imel pogodbo do konca sezone. Malce smo se pogovarjali o podaljšanju, potem pa je prišlo do združitve in smo se hitro dogovorili. Popolnoma verjamem v ta projekt in sem zelo pozitiven glede vsega. Slovenija in Ljubljana potrebujeta resno košarko in evropski klub, ki bo imel cilje, kakršne imamo. Vodstvo kluba je res pravo, igralski kader je kakovosten, potrebujemo le čas in tekme, da bomo napredovali," je uvodoma povedal v pogovoru za MMC.

Združitev nadgradnja obeh klubov

Mlajši izmed bratov Murić je pred petimi leti zapustil Slovenijo, potem ko je štiri leta igral za Krko. V Novo mesto je prišel iz Parkljev, za razliko od starejšega brata Dina, ki je bil tudi kapetan najtrofejnejšega slovenskega kluba, pa ni nikoli zaigral med zmaji. Toda ime nekdanjega košarkarja turških Banvita in Efesa se je v zadnjih dveh sezonah večkrat povezovalo z Olimpijo, a do sklenitve dogovora ni prišlo. Decembra 2017 je bil tik podpisom v Stožicah, a je prejel boljšo ponudbo Zielone Gore. Član poljskega kluba je bil do lanskega septembra. Vmes se je v Ljubljani znova govorilo o morebitnem prihodu Murića, vse do decembra, ko je nato podpisal s tedaj še zagrebško Cedevito.

"Brez dvoma sem vesel, da sem doma. Najlepše je, če lahko igraš doma. Vsi, ki imajo to možnost, tako pravijo. Vesel sem, da je v Ljubljano prišla taka košarka in ambiciozen projekt, kar se tiče okrepitev, stabilnosti kluba in ciljev. Nedvomno je to tisto, kar me je najprej pritegnilo. Vsi hočemo osvajati lovorike, biti v boju za pokale in medalje, ne pa se boriti za obstanek. Verjamem, da bo že letos tako, sploh, če pogledam, koga smo pripeljali oziroma kako se je ekipa sestavila in koliko se je vložilo. Naša naloga je, da povrnemo zaupanje in da poskušamo s pravim pristopom ter ekipnim duhom dobiti čim več tekem, predvsem pa v dvorano privabiti čim več gledalcev, kar se mi zdi, da je glavni cilj letošnje sezone," je dejal Murić, ki je dodal, da je nad podpisom pogodbe v Ljubljani navdušena tudi žena Nina. Letos se jima je namreč rodil prvorojenec.

Ko je lani februarja prišel na reprezentančno akcijo, je o Cedeviti kot klubu govoril z izbranimi besedami. Navdušen je bil nad vrhunsko organizacijo v Zagrebu in verjame, da bo nov klub z uspešno zgodbo prepričal tudi največje skeptike: "Kot sem rekel, je bila Cedevita klub, organiziran na najvišji ravni. V klubu so osebe, ki ti na vsakem koraku pomagajo. Tudi Petrol je postavil klub na visoko raven. S to fuzijo se mi zdi, da bo vse skupaj še nadgradnja obeh. Pričakujemo lahko še več, še posebej, ker igramo v Ljubljani, ki je res košarkarsko mesto. Ob tem imamo eno najlepših dvoran v Evropi, ki jo bomo skušali napolniti in skupaj spisati lepo zgodbo. V prvi vrsti je odvisno od nas igralcev in lahko le obljubim, da se bomo borili ter dajali vse od sebe, da bo domač teren težko osvojljiv."

Blažič največja letošnja okrepitev

Zmaji so priprave na novo sezono začeli 7. avgusta, v primerjavi z večino klubov zgodaj. Razumljivo, saj je ekipa – čeprav se številni igralci poznajo med sabo in so že igrali skupaj – sestavljena povsem na novo. "Za nami so bazične priprave, ko je bila v ospredju kondicija in ko smo uigravali prve akcije. Mislim, da je šlo vse po načrtu. Ekipa je izvrstna. Fantje so pravi in mislim, da smo se dobro povezali. Pripravljalne tekme so prve resne preizkušnje in priložnosti, da iz dvoboja v dvoboj napredujemo, popravljamo napake in delamo na malenkostih, ki bodo v teh tekmovanjih delale razlike," je povedal Murić, ki bo pomemben člen nove stoženske zasedbe na pozicijah tri in tudi štiri.

Murić je ob Jaki Blažiču najbolj zveneča domača okrepitev Cedevite Olimpije. Košarkarja, ki se odlično razumete tudi izven parketa, sta vrsto let reprezentančna soigralca, pred tem pa sta bila velika klubska tekmeca. Najprej, ko je Edo igral za Krko in Jaka za Olimpijo, nato pa še v Beogradu, kjer sta bila člana velikih rivalov, Murić Partizana, Blažič pa Crvene zvezde. Jaka je dres Olimpije že nosil dve sezoni, v zmajevo gnezdo pa se je vrnil po letu v veliki Barceloni: "Jaka je brez dvoma največja okrepitev tega kluba. Gre za igralca, ki je bil že član Olimpije in je naš vodja. Res sem bil vesel, ko sem videl, da je podpisal. Bila sva že prej v stiku, malce pa sem ga tudi prepričeval, da naj pride in da skupaj naredimo dobro zgodbo. Vesel sem, da se je odzval. Zagotovo mu ponudb ni manjkalo. Lani je igral pri Barci in da je klub uspel privabiti takega igralca, je že en dokaz, da se dela resno in cilja visoko. Verjamem, da bomo vsi skupaj dali vse od sebe in dokazali, da je ta fuzija prava poteza."

Prva sezona bo najtežja

Kot je dejal, je Edo med reprezentančnimi soigralci in drugimi košarkarskimi prijatelji zastavil dobro besedo o klubu, ki pa vendarle vseh igralcev, ki jih je dal na seznam želja, ni uspel privabiti. Predvsem je zmanjkal kakšen domač košarkar. "Če bi dejal, da bi najraje videl, da bi prišli še Zoran Dragić, Klemen Prepelič in Alen Omić, bi bilo zagotovo preveč za prvo sezono. Upam, da bo vsak igralec prepoznal, da se tu ustvarja dobra zgodba in je dobrodošel, da se vrne domov in zaigra za svoj klub. Ta prva sezona bo zagotovo zelo pomembna in kar se tega tiče ključna. Zdaj, če bodo prepoznali dobro delo in se hoteli vrniti, je pa njihova odločitev," je ob tem dejal Murić.

Murić je dobro polovico minule sezone igral za Cedevito. Foto: www.alesfevzer.com

V Ljubljani ima novo vodstvo visoke cilje, kakršne je že pred tem na primer imela Cedevita, ki je bila zadnja leta ves čas v jadranskem vrhu. Zmaji bodo igrali v močnem Evropskem pokalu, še pomembnejša pa bo Liga ABA, kjer se je konkurenca konkretno okrepila: "Seveda bo Liga ABA zelo zahtevna. Naš klub za igralce, registracije in vse skupaj ni imel časa na pretek. Zagotovo bo prva sezona najtežja za vse nas. Gradilo se bo neko okostje ekipe. Vse skupaj bo novo za veliko igralcev, tako da moramo iti korak po korak. Naša naloga je, da se borimo in skušamo na ta način izpolniti cilje. Lahko rečem, da je vodstvo pri izbiri karakterjev igralcev zagotovo zadelo. Kakšne ekipe so močnejše od nas, a zagotovo bomo ena izmed ekip z najboljšim značajem in ena najbolj borbenih. Verjamem, da nas bo predvsem doma težko premagati."

Pogodba ga v Ljubljani veže za dve leti, v primeru idealnega scenarija pa Edo ne izključuje dolgotrajnega sodelovanja: "Brez dvoma sem pripravljen tudi na dolgoročno zgodbo. To je odvisno od mene, saj moram upravičiti, kar klub pričakuje. Kot pravim, če bo šel klub v to smer, kamor gre zdaj, sem brez dvoma pripravljen na dolgotrajno zgodbo. Tudi do konca. Zakaj pa ne. A zdaj je o tem prezgodaj govoriti. Če bo tako ostalo … Meni je tu všeč, všeč mi je situacija v klubu in ljudje okoli kluba. Sem doma. Ni ene stvari, nad katero bi se pritoževal in v takem položaju ne vidim razloga, da bi šel v tujino."