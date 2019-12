V Ljubljani sta letos klonila oba beograjska velikana, ki sta hkrati tudi najuspešnejši ekipi Lige ABA do zdaj ‒ Crvena zvezda in Partizan. Foto: www.alesfevzer.com

Kot nekoč v Tivoliju, ko je v pravo evropsko košarkarsko trdnjavo prišel kakšen velikan, ki pa vloge favorita proti izjemno motivirani in borbeni zasedbi v zelenem, ki je imela za sabo še glasno spodbudo s tribun, ni mogel unovčiti in je Ljubljano zapustil sklonjenih glav. Tokrat je v Stožicah Cedevita Olimpija v podobnem scenariju na kolena spravila Crveno zvezdo (75:64), v zadnjih letih najboljšo ekipo v regiji, nekoč velikana skupne države – z 12 naslovi rekorder, zmaji s šestimi drugi –, aktualnega evroligaša in branilca naslova Lige ABA ter tako postavila piko na i dogodku, ko so pred več kot 5.000 ljudmi počastili omenjeno zasedbo iz sezone 1993/94.

Pod strop dvorane so v Stožicah dvignili prapor s pokalom evropskih pokalnih zmagovalcev leta 1994. Na slovesnosti so ob polčasu navijače pozdravili tedanji kapetan Dušan Hauptman, Roman Horvat, Jaka Daneu, Marijan Kraljević, Nebojša Razić, Klemen Zaletel in strokovni štab na čelu z Zmagom Sagadinom. Pod stropom visita tudi dresa Iva Daneua in Marka Milića, ki bi morala kmalu dobiti družbo. Kandidatov je kar nekaj – Hauptman, Jure Zdovc, Vinko Jelovac, Peter Vilfan, Borut Bassin, Aljoša Žorga … Enako velja za dve generaciji – tisto iz 60. let, ki je šestkrat postala prvak Jugoslavije in bila leta 1967 tretja v Evropi ter pet let pred tem v polfinalu, in 1997, ki je bila tretja na Final Fouru v Rimu.

"Po mojem mnenju smo odigrali zares dobro tekmo. Zvezda brez dvoma predstavlja velik motiv za vse ekipe v Ligi ABA, saj je prvak in evroligaš. Vsak jo želi premagati. Viden je bil še tisti dodaten motiv. S pomočjo občinstva, ki nas je v določenih trenutkih, ko smo malce padli, res dvignilo, smo prišli do zmage. Vedeli smo, kaj lahko storimo. Zvezda ima naporen razpored, saj igra toliko tekem in tudi taka ekipa ne more biti ves čas na res najvišji ravni. To se je videlo v njihovi koncentraciji, recimo pri metu za tri, v drugem delu smo kontrolirali tudi skok v obrambi in zelo sem zadovoljen, kako smo se držali dogovorov pred to zahtevno tekmo," je povedal ljubljanski trener Slaven Rimac, ki je v dresu Cibone tudi odigral nekaj nepozabnih tekem proti zmajem.

Ključna trojka nekdanjega kapetana Zvezde

Obračun z Zvezdo je bil nekaj posebnega za tri ljubljanske košarkarje Marka Simonovića, Mika Zirbesa in Jako Blažiča, ki so vsi v rdeče-belem dresu pustili velik pečat. In prav vsi so tokrat odigrali pomembno vlogo, predvsem v ključnih trenutkih. Tri minute do konca je najprej Simonović zadel trojko za 66:57, na drugi strani pa je Blažič, svoj čas velik ljubljenec Zvezdinih navijačev, ukradel žogo Filipu Čoviću, sinu predsednika kluba Nebojše, in v protinapadu dokončno razblinil beograjske upe na preobrat. Z zabijanjem za 72:60 je svoje pristavil še nemški center.

Boatright zrežiral sladko zmago Olimpije nad C. zvezdo

"Seveda je bila zame tekma nekaj posebnega. To je bila prva proti Zvezdi po devetih letih. Tam sem preživel štiri res lepe sezone. Bilo je drugače, tudi nisem proslavljal zmage, kot jih sicer. Seveda sem dal pa vse od sebe, da je moja ekipa zmagala," je dejal Simonović, nekdanji kapetan Zvezde, ki je prispeval 16 točk, vključno z zadnjo trojko, ko zmaji niti v zaključku dvoboja ob visoki prednosti niso popuščali: "Odigrali smo sijajno tekmo in premagali evroligaško ekipo. S prihodom trenerja Šakote je Zvezda dvignila raven igre, je vse boljša in boljša in bo še napredovala. Čestitam soigralcem in strokovnemu štabu za veliko zmago, saj smo premagali brez dvoma najbolj kakovostno ekipo v regiji. V drugem delu bo, verjemite mi, proti njim zelo težko igrati."

Točko več od Simonovića je dosegel Ryan Boatright, ki po zadržanem začetku sezone vidno raste v formi in je vse aktivnejši tudi v obrambi ter pri organizaciji napada. Tokrat je v igro prišel ob izidu 4:12 in s šestimi točkami ter podajo poskrbel za izenačenje, v nadaljevanju pa je bil najzaslužnejši za dvomestno prednost zmajev. "V zadnjem času je odlično treniral, kar se sicer ni pokazalo proti Zadru, toda na treningih je bil zelo aktiven in agresiven. To je tisto, kar želimo od njega. Za sabo ima dve slabi sezoni. To je podobno kot takrat, ko se vračaš po poškodbi. Pravijo, da potrebuješ, če manjkaš pol leta, prav toliko časa, da ujameš pravi ritem in formo. Tudi po slabih sezonah, ko nisi nosilec in imaš težave z minutažo, potrebuješ čas. Pravega "Boata", kot sem že dejal, pričakujem nekje po novem letu. Takrat pričakujem, da bo njegova dodana vrednost prišla do pravega izraza. Ne mislim samo strelskega učinka, ampak tudi, da razigrava in išče proste soigralce, ko nasprotnik pritisne nanj," je o Američanu spregovoril ljubljanski trener.

Po spodrsljaju v Zadru takoj reakcija

Zmaji so z zmago nad Zvezdo znova dokazali, da so kakovostna ekipa in so v vzponu forme, kar je očitno prepoznalo tudi ljubljansko občinstvo, saj je obisk tekem vse večji, vzdušje v dvorani pa vse boljše. Ne glede na polom, ki so si ga privoščili v prejšnjem krogu v Zadru, so vendarle v zadnjem času doma ob močni Zvezdi na kolena spravili tudi zares kakovostni zasedbi Partizana in Unicsa. "Tista tekma v Zadru ni bila realna. Kar se je dogajalo, ni bil prikaz realnega stanja. Res je bil težek poraz. Imeli smo določene objektivne probleme, saj smo želeli nekoliko povišati raven treninga, da bi se nam s tempiranjem forme to kasneje izplačalo. Pričakovali smo, da lahko tekmo dobimo tudi po težkih treningih. Smo pa spodrsljaj zdaj nadomestili s to zmago nad Zvezdo," je dodal Simonović.

"Dvoboj z Zadrom smo pričakali s serijo petih zmag, oni pa so sedemkrat izgubili. Vsi so pričakovali našo zmago. Ko to pogledaš, je nemogoče, da so igralci na isti ravni, kot so sicer, pa ne mislim nobenega podcenjevanja. Zadar je odlično začel tekmo, zadeli so številne mete, ki jih sicer ne, mi pa nismo našli ritma. Ni bilo pomembno, kolikokrat in na kakšen način smo se skušali rešiti, poti iz te črne luknje nismo našli. Poraz je bil seveda težek, saj je šlo za ekipo, ki je zadnja. Toda ob tolikih tekmah so tudi porazi neizbežni. Glavno je, da ekipa potem reagira. Po porazu je bila zelo motivirana za trening, kar je normalno, saj se želi dokazati. Igralcem sem rekel, da je pred nami razpored, ki je zahteven, a nam lahko veliko prinese za nadaljevanje sezone. To moramo dojeti kot lepo priložnost, da narejeno do zdaj še dvignemo na višjo raven. Tako gledamo na tekmi proti Budućnosti in Nanterru. Zmagi bi nam izboljšali stanje na lestvici in dvignili samozavest," je zaključil Rimac, ki ga torej konec tedna z varovanci čaka derbi vodilnih v Ligi ABA z Budućnostjo, nato pa boj za napredovanje v Evropskem pokalu.

