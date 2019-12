Na prvi tekmi proti Nanterrju so bili Ljubljančani povsem izgubljeni. Razočarali so predvsem s pristopom, s kakršnim so se lotili dvoboja. Foto: www.alesfevzer.com

Po zares slabi prvi polovici prvega dela drugega najmočnejšega tekmovanja na stari celini so Ljubljančani pokazali bistveno boljšo igro in s tremi zmagami zapored ohranili možnosti za napredovanje. V sredo ob 20.45 bodo gostovali pri Nanterru, ki ima enak izkupiček, a so Parižani, čeprav so bili oslabljeni, dobili medsebojni dvoboj v Stožicah (87:93). Na tej tekmi so zmaji močno razočarali z zares skromno predstavo. Tudi ob morebitnem porazu bi Cedevita Olimpija še lahko ohranila upe za nadaljevanje evropske poti, a v tem primeru potrebuje pomoč drugih, hkrati pa tudi dve zmagi še ne zagotavljata vstopnice v drugi del. V zmajevem gnezdu, kot pravijo, se s kalkulacijami trenutno ne obremenjujejo, zanima jih le zmaga v Franciji. Zatem bodo še gostili Joventut.

V zadnjem obdobju se je prebudil Ryan Boatright, ki počasi lovi pravo strelsko formo. Foto: www.alesfevzer.com

"Po slabem začetku smo s tremi zmagami ostali v igri. Tekmo moramo dojeti kot odlično priložnost. Nanterre je zdaj v popolni postavi, ima dobro ekipo, ki igra agresivno in predvsem hitro teče v tranzicijo. Morali bomo odigrati dobro tekmo. V zadnjem času smo pokazali nekakšno toplo-hladno formo. Za nami je nekaj odličnih tekem, oziroma bolje rečeno, nekaj odličnih obdobij v tekmah, obenem pa tudi nekaj obdobij, ki niso bila dobra. Motivacija bo morala biti prava, enako velja za energijo, predvsem pa bomo morali igrati odgovorno. Če bomo v teh segmentih dobri, se nimamo česa bati," je povedal ljubljanski trener Slaven Rimac, ki je večkrat poudaril, da ga od vseh najbolj boli oziroma najbolj moti prav poraz z Nanterrom.

Nanterre premagal Strasbourg, Olimpija klonila v Podgorici

Francoski košarkarji zmaje pričakujejo v boljšem stanju, kot so tedaj prišli v Ljubljano. Vseeno bi Cedevita Olimpija, če želi spisati resno evropsko zgodbo, tako ekipo morala premagati, sploh, ker je letos že dokazala, da je sposobna na kolena spraviti tudi tako kakovostne zasedbe, kot so Crvena zvezda, Partizan, Darušafaka in Unics. Kazansko moštvo je ugnal tudi Nanterre, ki se v dvoboj z Ljubljančani podaja po zmagi nad Strasbourgom. Sezone v državnem prvenstvu sicer ni začel po načrtih, saj je trenutno s petimi zmagami in osmimi porazi deveti. "Naša prednost je lahko igra pod obročem tako z visokimi kot tudi nižjimi igralci. Nimajo veliko visokih košarkarjev, kar pa nadomeščajo z agresivnostjo. Zunanji igralci so sicer dobri napadalci, a mislim, da niso boljši od naših. Torej moramo izkoristiti to igro pod obročema kot tudi bloke in v igri ena na ena kakovostno napadati. Upam, da bomo razpoloženi, torej, da bomo imeli strelski dan in s temi meti z razdalje lahko malce umirimo njihov pritisk. Potem bo bistveno lažje," je dodal Rimac.

Eden ključnih mož Nanterra je tudi nekdanji košarkar Olimpije Devin Oliver, ki je bil dvakrat MVP finala slovenskega prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com

Kljub nekaterim odmevnim zmagam je v igri ljubljanskih košarkarjev še ogromno nihanj, kar je bilo tudi odločilno na sobotnem obračunu vodilnih moštev Lige ABA, ko je Budućnost s 93:80 ugnala Cedevito Olimpijo: "Tekem je veliko in težko je vsako odigrati stoodstotno, kar se vidi tudi pri drugih ekipah, ki imajo tudi precej oscilacij. Po dobri tekmi ali obdobju dobre igre je videti, kot da smo mentalno hitro zadovoljni. Nismo več tako osredotočeni na to, kar naš čaka. To je glavni problem. Ko smo mentalno pravi na treningih in tekmah, ekipa funkcionira, kot je treba, in so vsi principi videti veliko bolje. Enako velja za odgovornost. Ne govorimo tukaj o kakršnem koli podcenjevanju, ampak preprosto nismo mentalno dovolj čvrsti, kar pa je nujno potrebno za katero koli tekmo v Ligi ABA ali Evropskem pokalu."

9. krog, torek ob 18.15:

DARUŠAFAKA – BRESCIA

Sreda ob 20.45:

NANTERRE – CEDEVITA OLIMPIJA

JOVENTUT – UNICS KAZAN

Lestvica: DARUŠAFAKA 8 5 3 13 UNICS KAZAN 8 5 3 13 JOVENTUT 8 4 4 12 BRESCIA 8 4 4 12 -------------------------------- NANTERRE 8 3 5 11 CEDEVITA OLIMPIJA 8 3 5 11

