Cedevita Olimpija gosti Unics iz Kazana. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so v prejšnjem krogu dosegli sploh prvo zmago v novi sezoni omenjenega tekmovanja, v Carigradu so strli Darušafako. V napadu so zmaji pridno zadevali, temelje za dobljeno gostovanje pa so postavili s čvrsto obrambo, ki je v letošnji sezoni niso velikokrat pokazali.

Gostje iz Kazana, ki so v uvodnih šestih krogih grenkobo poraza okusili zgolj enkrat - v uvodnem krogu jih je s 84:75 ugnala Brescia -, si lahko z zmagoslavjem v stoženski dvorani že zagotovijo nastop v drugem delu tekmovanja. Na drugi strani morajo varovanci Slavena Rimca nujno zmagati, če želijo še ohraniti majhne upe po enakem cilju.

Popotnica za današnji obračun je dobra, Cedevita Olimpija je z odlično predstavo dobila zadnji dve tekmi. Najprej obračun z Darušafako (72:76), v Ligi ABA so premagali še Koper Primorsko (67:90). Letos sta se Unics in Cedevita Olimpija že srečala, v Kazanu je bilo po zaslugi 'enosmernega prometa' v zadnji četrtini (25:7) na koncu 80:67.

Evropski pokal, 7. krog

Lestvica: UNICS KAZAN 6 5 1 11 DARUŠAFAKA 7 4 3 11 JOVENTUT 6 4 2 10 BRESCIA 6 3 3 9 -------------------------------- NANTERRE 7 2 5 9 CEDEVITA OLIMPIJA 6 1 5 7

Skupina C, danes ob 18.30:

CEDEVITA OLIMPIJA - UNICS KAZAN

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

Ob 20.45:

BRESCIA - JOVENTUT

NANTERRE - DARUŠAFAKA

68:82 (17:25, 20:20, 20:12, 11:25)