Cedevita Olimpija in Koper Primorska sta tik pod vrhom Lige ABA. Foto: www.alesfevzer.com

Že zdaj je jasno, da bo na vrhu po polovici Budućnost. Podgoriška zasedba je bila na začetku sezone neprepričljiva. V superpokalu Lige ABA jo je zanesljivo ugnala Cedevita Olimpija, tudi na uvodu jadranskega tekmovanja ni blestela, a po menjavi trenerja, ko je nekdanjega slovenskega selektorja Slobodana Subotića zamenjal Petar Mijović, je črnogorska zasedba, ki se je medtem še okrepila, začela igrati izvrstno. V zadnjem krogu je brez težav opravila z zmaji, edini poraz pa doživela proti slovenskim prvakom.

Koprčani so brez dvoma najprijetnejše presenečenje prvega dela Lige ABA. Klonili so le trikrat – proti Crveni zvezdi, Cedeviti Olimpiji in Ciboni, ob tem pa na primer zanesljivo na kolena spravili tudi Partizan. Črno-beli imajo prav tako tri poraze, dva od teh so doživeli v Sloveniji, saj so poleg Kopra sklonjenih glav zapuščali tudi Ljubljano. Partizan je med drugim dobil tudi beograjski derbi proti Crveni zvezdi, ki velja za prvega favorita tekmovanja, a si je že privoščila štiri poraze. Tudi aktualni prvaki so dvakrat klonili v Sloveniji. Premoč so morali priznati v Novem mestu in Ljubljani.

Cedevita Olimpija je trenutno druga z enakim izkupičkom treh porazov kot Koper Primorska in Partizan. Zmaji so poleg Budućnosti klonili še v Baru proti Mornarju in proti zadnjemu Zadru. Zdaj jih čaka dvoboj s Krko, njihovim največjim slovenskim tekmecem, s katerim so se Ljubljančani tudi lani pomerili v zadnjem krogu jadranskega tekmovanja. Tedaj je tekma odločala, kdo bo ostal med regionalno elito. Zmaji so v dvorani Leona Štuklja izgubili in prvič izpadli iz Lige ABA, toda prvi zmagovalci tega tekmovanja so vendarle ostali med elito, saj se je klub združil z zagrebško Cedevito.

Krka je letos že trikrat klonila pred Primorsko, z Olimpijo pa še ni igrala. Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarji iz zmajevega gnezda so v sredo doživeli boleč poraz, potem ko jih je drugič v sezoni premagal Nanterre, s tem pa so ostali brez možnosti za napredovanje v Evropskem pokalu, kar je bil cilj kluba. Tako bodo Ljubljančani, ki imajo z novim vodstvom, s katerim so tudi finančne razmere v prestolnici bistveno boljše, visoke ambicije, vse moči usmerili v regionalno tekmovanje, v katerem ohranjajo možnosti za visoka mesta. "Zagotovo je nedeljska tekma za nas zelo pomembna, saj si moramo povrniti samozavest. Ne pričakujemo lahkega dvoboja s Krko. Tako proti Budućnosti kot tudi proti Nanterru smo pokazali dva različna obraza. Dobro igro moramo podaljšati na daljše obdobje, padce v naši igri pa čim bolj zmanjšati. Imamo dovolj časa, da se spočijemo in pripravimo, saj nas čaka dobra tekma," je največje težave zmajev, kar predstavlja velika nekonstantnost v ravni igre, izpostavil ljubljanski trener Slaven Rimac.

V Stožicah se bo tekma začela v nedeljo ob 20.00. Krka je trenutno osma, s štirimi zmagami – poleg Zvezde je premagala še Zadar, Mego in Igoeko, ima pa tudi lepo prednost pred moštvi, ki so na dnu lestvice. V Ligi ABA so Novomeščani sicer izgubili zadnji tekmi, klonili pa so tudi med tednom v državnem prvenstvu, ko jih je tretjič v sezoni premagala Koper Primorska. "Kar zadeva Olimpijo, je brez dvoma favorit. Na zadnji domači tekmi je premagala Crveno zvezdo. Ne bom rekel, da z lahkoto, ampak prepričljivo pa. Upamo, da bomo tako kot na zadnji tekmi pokazali napredek v nekaterih stvareh, kjer do zdaj nismo bili dobri. Če nam to uspe, verjamem, da bomo odigrali dobro tekmo," je pred gostovanjem v Ljubljani dejal trener Krke Vladimir Anzulović.

Že ob 12.00 v nedeljo bo Koper Primorska gostovala v Laktaših pri Igokei, ki je do zdaj vpisala le dve zmagi. V zadnjem krogu je bila v gosteh boljša od Cibone, ki je krog predtem premagala tigre. Koprčani kljub temu porazu ostajajo tik pod vrhom. Četudi so vse glasnejše govorice o finančnih težavah na Obali, ki sicer naj ne bi bile tako velike, kot pišejo hrvaški mediji, se na parketu to nič ne pozna. Igra varovancev Jurice Golemca, ki jo imenitno vodi Žan Mark Šiško, še vedno navdušuje, hkrati pa je zelo učinkovita. Na primer, v državnem prvenstvu so tigri še neporaženi, s prvim delom Lige ABA pa so opravili s praktično odlično oceno.

11. krog, sobota ob 18.00:

MORNAR - MEGA BEMAX

Ob 20.00:

FMP - BUDUĆNOST

Nedelja ob 12.00:

IGOKEA - KOPER PRIMORSKA

Ob 18.00:

ZADAR - CRVENA ZVEZDA

Ob 20.00:

CEDEVITA OLIMPIJA - KRKA

PARTIZAN - CIBONA