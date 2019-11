Codi Miller-McIntyre je do zdaj pokazal največ v ekipi Cedevite Olimpije, a, ko pridejo črne minute, tudi njemu ne gre. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi v Baru je šla tekma po že videnem scenariju. Ljubljančani so dobro začeli, razmeroma visoko povedli, kar nekaj časa držali razliko, nato pa, kot bi nekdo ugasnil luč – močno popustili in ekspresno zapravili priigrano. Ko pridejo črne minute, preprosto celotna ljubljanska zasedba kar preneha igrati in prave reakcije v ekipi ni. Trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac v trenutkih, ko ne gre, pogreša nekoga, ki bi umiril moštvo in tedaj našel pravi odgovor: "Problem je, ker se na teh tekmah, ki smo jih izgubili, ni v ekipi našel nekdo, ki bi izstopil kot vodja, da bi znal v kritičnih trenutkih prevzeti odgovornost in najti kakovostno rešitev. Kot pravim, ta ekipa lahko igra dobro obrambo. To smo pokazali na vseh tekmah. Potem pridemo do protinapadov in dobrih situacij v napadu. Težko je na hitro prepričati igralce. Vsak ima neko svoje mišljenje in svojo vizijo, kako bi moral igrati. Vse skupaj je proces. Vem, da so vsi nestrpni in so pričakovanja velika. Rezultat v Evropskem pokalu ni dober. Preprosto nam manjka konstantnost. Lahko povem, da fantje dobro trenirajo. Toda vloge se preprosto še niso porazdelile. Med sabo igralci iščejo, kdo bo ta, ki bo izplaval. Porazi seveda niso nikomur všeč, so pa sestavni del in moramo se iz njih nekaj naučiti."

"Prevečkrat smo izgubili na enak način, kar je zaskrbljujoče. Nismo odreagirali na pravi način. Vseeno verjamem v fante in v ekipo. Na veliko tekmah smo pokazali, da nam malo manjka, da negativni rezultat obrnemo v pozitivno smer. Kar sem videl, se lahko v vseh tekmovanjih borimo z vsemi. Je za Evropski pokal prepozno? To bomo videli, po drugi strani pa nam tudi potem še ostajata Liga ABA in slovensko prvenstvo, kjer imamo visoke ambicije. Ekipa mora pokazati svojo kakovost, smo pa v težki situaciji. Verjamem, da bomo že proti Darušafaki in nato Primorski pokazali boljšo igro, bolj konstantno in brez takšnih oscilacij. Dokazali smo že, da imamo kakovost. Moramo zadržati raven igre čim dalj časa, ko pride do krize v napadu, pa moramo zadržati enako raven v obrambi. Mornar je izključno napadalna ekipa, pa smo jih 27 minut zadržali na 30 točkah, potem pa smo močno padli. Zaradi določenih pozitivnih stvari na teh tekmah, lahko ostajamo optimistični, normalno pa si ne zatiskamo oči pred težavami, ki jih imamo. Vseeno verjamem, da je lažje odpraviti te probleme, ki jih imamo, kot priti na raven igre, katero smo že pokazali, da smo jo sposobno igrati," je dodal ljubljanski trener.

Predvsem je treba po padcih znati odgovoriti

V Evropskem pokalu so zmaji izgubili vseh pet tekem, v Ligi ABA pa imajo štiri zmage in poraz. Foto: www.alesfevzer.com

V sredo zmaje čaka gostovanje v Carigradu pri Darušafaki, s katero so odigrali uvodno tekmo nove sezone na domačem parketu. Tedaj so izvrstno začeli srečanje, toda Dačka je s serijo hitro prevzela pobudo. V zadnji četrtini so se gostitelji vrnili v igro, povedli, a končnica je pripadla turškemu klubu, ki je trenutno drugi v skupini C. Klonil je pred Unicsom in Joventutom, v turškem prvenstvu pa s štirimi zmagami in dvema porazoma trenutno zaseda peto mesto. Največje nevarnosti Darušafake so Ljubljančani spoznali že v Stožicah, kjer so bili strelsko najbolj razpoloženi Bonze Colson, Johnny Hamilton, Doron Lamb, Jarrod Jones in Gary Browne, ki tudi sicer predstavljajo glavno ofenzivno moč.

"Na tekmi proti Darušafaki smo imeli vse v svojih rokah, a zapravili. Darušafaka je kakovostna ekipa, ki je zmagala tudi v Brescii in odigrala nekaj zelo dobrih tekem. Največja njihova prednost je zame, da imajo v ekipi nekaj izkušenih turških igralcev, ki vedo, kaj je njihova naloga, se žrtvujejo za ekipo in igrajo dobro obrambo, poleg tega pa imajo individualno kakovost v Američanih, četudi so nekateri novinci v Evropi. Turški igralci so pripravljeni narediti osebno napako in dati vse od sebe v obrambi. To jim daje dodatno kakovost. Turški igralci so navajeni zmagovati. Imajo to zmagovalno mentaliteto in vedo, da, kdaj ni pomembno dati koš ali dva, ampak je potrebno zaustaviti nasprotnika, se vreči na glavo in narediti pametno osebno napako, četudi je to četrta ali peta ali pa tretja v prvi četrtini, naredili jo bodo. Pri nas je še veliko kalkuliranja. Smo v nekem svojem filmu. Zato pravim, da imamo veliko prostora za napredek. Podobno kot za Darušafako velja tudi za Brescio. Unics je preprosto izjemno kakovostna zasedba. Joventut ima mlado ekipo, ki veliko teče in, če se razigra, kot se je proti nam, lahko da sto točk. Proti Nanterru, ki ima probleme, smo se pa sami sebe premagali. Lahko imamo grenak priokus za marsikaj na teh tekmah, a gledati moramo naprej. Najprej moramo odigrati hrabro in pametno v Carigradu. Kdaj veliko pričakuješ in misliš, da so na treningih igralci razumeli, potem pa pride na tekmi do padca in znova panika. Moramo razumeti, da pride do padcev. Seveda jih moramo zmanjšati, predvsem pa znati odgovoriti in jih nevtralizirati," je zaključil Rimac.

Skupina C, 6. krog, sreda ob 17.30:

UNICS KAZAN – BRESCIA

Ob 18.15:

DARUŠAFAKA – CEDEVITA OLIMPIJA

Ob 20.45:

JOVENTUT - NANTERRE

Lestvica: UNICS KAZAN 5 4 1 9 DARUŠAFAKA 5 3 2 8 JOVENTUT 5 3 2 8 BRESCIA 5 3 2 8 -------------------------------- NANTERRE 5 2 3 7 CEDEVITA OLIMPIJA 5 0 5 5

