Kawhi Leonard je že uvodni večer nakazal, da bodo Clippersi z njim resni kandidati za naslov. Pod stropom Staples Centra visi 16 praporjev za naslov Lakersov, Clippersi pa nimajo še nobenega. To je njihova 50. sezona v Ligi NBA, niti enkrat še niso dosegli 50 zmag v eni sezoni. Foto: Reuters

Clippersi še nikoli niso imeli tako močne zasedbe. Tokrat je manjal Paul George, ki pa je zelo dobro okreval po operaciji ramena. Obračun mestnih tekmecev je spominjal na tekmo končnice, motiv je bil velik na obeh straneh. Clippersi so bili uradno v vlogi gostitelja, vseeno pa je dve tretjine razprodane dvorane navijalo za Lakerse, številni navijači so nosili rumene drese.



LeBron James je v drugem polčasu dosegel le štiri točke. Doc Rivers je pripravil odlično taktiko, zaprl je raketo in zvezdnik Lakersov ni imel nobenega lahkega prodora. Foto: Reuters

Rezervisti Clippersov nasuli kar 60 točk

Ključna je bila sijajna klop Clippersov , ki je skupno prispevala kar 60 točk, pri Jezernikih pa le 19 točk. Izstopala sta nekdanji košarkar Lakersov Lou Williams z 21 točkami in Montrezl Harrell, ki jih je dodal 17. Pod košem je zasenčil Dwighta Howarda in JaVala McGeeja, zares je poživil ekipo.



Sedem trojk Greena ni bilo dovolj

Trener Lakersov Frank Vogel je poudarjal, da bo ključ do uspeha trdna obramba, na prvi tekmi pa je zatajila. LeBron James ni imel svojega večera (18 točk, 7/19 iz igre). Izkazal se je Danny Green, ki je bil kar sedemkrat natančen izza črte. Z 28 točkami je bil najboljši strelec Lakersov, Anthony Davis jih je dodal 25.

V Staples Centru so derbi precej bolje začeli Lakersi (2:11). Začetna peterka Clippersov se ni znašla in Doc Rivers je hitro v igro poslal rezerviste. Lou Williams, Landry Shamet in Montrezl Harrell so se hitro ujeli. Kawhi Leonrad je zadel sedem metov zapored in že do odmora prispeval 20 točk.



Clippersi so drugo četrtino dobili s 40:29 in na odmor odšli z osmimi točkami naskoka (62:54). Davis je prispeval 18 točk, James pa 14.



Patrick Beverley se je izkazal v obrambi. Izsilil je nekaj osebnih napak v napadu. Foto: Reuters

Lakersi povedli z delnim izidom 15:0, nato pa popustili

Štiri minute pred koncme tretje četrtine je Landry Shamet s trojko povišal na 82:70, nato pa je Green zadel tri zaporedne trojke in Lakersi so z delnim izidom 15:0 prevzeli vodstvo (82:85).



Na začetku zadnje četrtine so odgovorili Clippersi, Maurice Harkless je zadel izza črte za 92:85, Lakersi pa več kot tri minute niso dosegli niti točke. James ni bil razigran, tudi Davisa so dobro pokrili, Green pa vsega ni mogel storiti sam. Harrell je blestel pod obročema, Patrick Baverley pa je odlično odigral v obrambi. Pogumno je pokrival tudi precej višjega Jamesa.



Leonard: Imamo zares velik potencial v ekipi

"To je bila res zelo čustvena tekma. Trdo smo trenirali v zadnjem tednu in vse se je obrestovalo. Imamo zares velik potencial v ekipi, manjka še Paul George. Ko se bodo zločili vsi koščki v mozaik, bomo lahko ocenili, kako daleč lahko pridemo," je pojasnil Leonard, ki je bil MVP finala že dvakrat. Leta 2014 v dresu San Antonia, junija letos pa s Torontom.



Vrhunci tekme LA Clippers - LA Lakers

Fred VanVleet je sezono odprl z rekordom kariere (34 točk). Foto: Reuters

Popoln večer v Torontu

Raptorsi, ki so v junijskem finalu premagali Golden State s 4:2, so ostali brez MVP-ja finala Kawhija Leonarda in Dannyja Greena. Pred tekmo je komisar Lige NBA Adam Silver podelil prstane šampionski ekipi. Kyle Lowry je nato pozval navijače, da skupaj odštevajo do odkritja praporja pod stropom Scotiabank Arene. Zgodovinski trenutek, saj je bil to prvi naslov za kanadsko ekipo.



Holiday in Nroman nenatančna ob koncu rednega dela

Pelikani so blesteli v prvem polčasu. Hitro so si nabrali 11 točk naskoka (4:15) in še sredi druge četrtine so jo uspeli zadržati (33:44). Raptorsi so se vrnili v tretji četrtini, ko sta se razigrala Pascal Siakam in Fred VanVleet. Po 36 minutah so vodili z 88:86.



Obe ekipi sta imeli napad za zmago ob koncu rednega dela. Jrue Holiday je zgrešil trojko 10 sekund pred koncem in Toronto je imel zadnji napad. Presenetljivo ga je zaključil Norman Powell, ki ni bil natančen z devetih metrov ob pisku sirene (117:117).



V Torontu je bilo svečano pred tekmo, ko so Raptorsi prejeli šampionske prstane. Foto: Reuters

Raptorsi tudi brez Siakama blesteli v podaljšku

Dve minuti in 23 sekund pred koncem podaljška je Holiday izenačil na 122:122. Lowry je zadel dva prosta meta, nato pa je VanVleet sijajno predstavo kronal s trojko. Zmago je potrdil Lowry 56 sekund pred koncem podaljška. Raptorsi so podaljšek končali z delnim izidom 8:0, čeprav je Siakam (34 točk in 8 skokov) zapustil igro 50 sekund pred koncem rednega dela zaradi šestih osebnih napak.



Rekord kariere VanVleeta

VanVleet je prav tako prispeval 34 točk - rekord kariere. Zadel je pet izmed sedmih metov izza črte. Pri New Orleansu sta se najbolj izkazala Brandon Ingram (22 točk) in Josh Hart (15 točk in 10 skokov), ki sta poleg Lonza Balla prišla v poletni menjavi igralcev za Anthonyja Davisa. 28-letni novinec Nicolo Melli je zadel prve štiri poskuse za tri točke. Itajian je dosegel 14 točk.



Na debi Ziona Williamsona bo treba še malce počakati. Prvi izbor na letošnjem naboru bo po operaciji kolena počival najmanj do sredine decembra.



Podelitev šampionskih prstanov prvakom v Torontu

Vrhunci tekme Toronto - New Orleans

Torkovi tekmi:

TORONTO - NEW ORLEANS * 130:122

Siakam (11/26 iz igre) in VanVleet (12/18 iz igre, 5/7 za tri) po 34, Lowry 22, Ibaka 13, Anunoby 11, M. Gasol 6, Davis in Powell po 5; Ingram 22, Redick 16 (4/6 za tri), Hart 15 in 10 skokov, Melli 14 (4/5 za tri), Holiday 13, Jackson 9, Ball in Okafor po 8, Favors 6, Moore 5, Williams in Alexander-Walker po 3.

* - po podaljšku



LA CLIPPERS - LA LAKERS 112:102

Leonard 30 (10/19 iz igre), 6 skokov in 5 podaj v 32 minutah, Williams 21, Harrell 17 (7/11 iz igre), J. Green 12 (4/7 za tri), Harkless 10, Shamet in Zubac (4/4 iz igre) po 8, Patterson 4, Beverley 2, 10 skokov in 6 podaj; D. Green 28 (7/9 za tri), Davis 25 (8/21 iz igre) in 10 skokov, James 18 (7/19 iz igre), 9 skokov in 8 podaj, Bradley 8, Dudley in Daniels po 6, McGee in Cook po 4, Howard 3.



