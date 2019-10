Zion Williamson je že vso srednjo šolo veljal za košarkarsko senzacijo in naslednjega velikega igralca, ki bo dominiral. A vseskozi je bilo ob osupljivi fizični in atletski igri, ki krasi Williamsona, zraven opozorilo in vprašanje: ali bosta telo in zdravje zdržala in predvsem kako dolgo. Foto: Reuters

Velikan in odrešitelj Pelikanov – New Orleans je najmanjše mesto in metropolitansko tržišče v Ligi NBA – je med pripravami staknil poškodbo, zaradi katere je bila nujna operacija desnega kolena. Zion Williamson bo tako izpustil začetek nove, zanj prve, sezone v košarkarski Ligi NBA, ki se s prvimi tekmami začenja ravno nocoj.

New Orleans Pelicans so sporočili, da je imel Williamson, ki je bil na naboru 2019 izbran kot prvi, pretrgan meniskus in bo z igrišč odsoten od šest do osem tednov. V petek je 19-letnik iz Severne Karoline zaradi bolečin prestal teste desnega kolena in zdravniki so predlagali artroskopsko operacijo, ki so jo kirurgi v ponedeljek uspešno opravili. Gre za isto koleno, s katerim je imel težave že na kolidžu, ko si ga je zvil.

New Orleans bo v noči na sredo po slovenskem času igral otvoritveno tekmo nove sezone proti branilcu naslova Torontu. Namesto težko pričakovanega debija Ziona Williamsona proti prvakom bo treba na njegov prvi nastop v Ligi NBA še malo počakati, vsaj do sredine decembra. Na štirih pripravljalnih tekmah je sicer 201 cm visoka in kar 129 kg težka trojka ali štirka več kot resno opozorila nase s povprečjem 23,3 točke, 6,5 skoka in 2,3 podaje.