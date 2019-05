Alen Hodžić je pomemben člen Primorske in del udarne koprske peterke. Foto: Sixt Primorska/Jurij Kodrun

Zmaji so z naskokom najuspešnejši slovenski košarkarski kolektiv in tudi branijo lovoriko, toda letos je sezona popolnoma v znamenju Koprčanov, ki so z dominantnimi predstavami spomnili na 90. leta, ko v Sloveniji Ljubljančani niso imeli prave konkurence. Tigri so osvojili že tri lovorike, saj so bili najboljši v Ligi ABA 2, s čimer so si priigrali debi v prvem rangu jadranske košarke, v pokalu in superpokalu. V obeh tekmovanjih so premagali Olimpijo.

V prvi finale za novonastali obalni klub – nekdanji klub iz Kopra je bil sicer že finalist leta 1993 – so se prebili z zanesljivimi zmagami nad Zlatorogom in Krko. Varovanci Jurice Golemca, ki ima na voljo zares kakovostno zasedbo, so neporaženi že od začetka marca. V državnem prvenstvu niz traja 14 tekem, skupno že 19, sicer pa so na 62 dvobojih letos klonili le sedemkrat. Misli pred finalom, ki se bo začel v soboto na Bonifiki, je v intervjuju za MMC strnil Alen Hodžić.

Pot v finale, na kateri ste štirikrat zanesljivo zmagali, se je prek Zlatoroga in Krke zdela za vas kar lahka.

Ja, ni bilo sicer tako lahko, kot je videti. Krka je namreč zelo dobra ekipa, a smo se držali vseh svojih dogovorov. Igrali smo, kot igramo že celo sezono – kot prava ekipa in na tak način smo si tudi zagotovili dve zmagi nad Krko, posledično pa smo se uvrstili v zgodovinski finale za naš klub.

Se sploh spomnite, kdaj ste nazadnje izgubili? Verjetno kar pokate od samozavesti.

Se mi zdi, da v državnem prvenstvu ravno proti Krki tam na koncu rednega dela nekje februarja. Seveda smo samozavestni in samozavest nam ves čas raste, saj dobro delamo že vso sezono. Vsak igralec ve, kaj mora delati v ekipi, vsak ima svoje naloge, ki jih mora izpolniti. Smo samozavestni, a ostajamo hkrati na realnih tleh. Gremo iz tekme v tekmo, stopničko za stopničko in vsak korak želimo narediti po najboljših močeh.

Ste ob vseh uspehih v tej sezoni še vedno lačni lovorik oziroma je motiva za dokončanje popolnega leta še dovolj?

Motiv vedno je, oziroma še vedno je zelo velik. Osvojiti državno prvenstvo pomeni veliko čast, še posebej za nas, saj bi bil to prvi naslov. Smo povsem osredotočeni in gremo na vso noč. Želimo si prvič pripeljati to lovoriko v Koper.

Od 90. let, ko je Olimpija bila nekaj časa razred zase, potem praktično ni bilo tako dominantne ekipe, kot ste zdaj vi, ki ste letos izgubili le sedem tekem. Ste se že navadili dvigati pokale?

Tri sem res že dvignil, lepo bi bilo še četrtega in potem bi lahko rekel, da sem se. Občutek je res fantastičen. Fantastično je, a kot pravim, ostajamo skromni. Kljub vsem uspehom želimo ostati na realnih tleh, saj vemo, da kdor previsoko leta, zelo nizko lahko pade. Preprosto že vso sezono dobro treniramo, kar se pozna na tekmah, posledično pa zmagujemo.

Zadnja vaša ovira pred prvim naslovom državnega prvaka je Olimpija, ki brani naslov. V nasprotju z vami imajo v Ljubljani za sabo zelo slabo sezono. Kako sicer vi vidite ekipo Olimpije?

Olimpija je seveda največji slovenski klub. Naredili bodo vse, da ubranijo naslov, ki so ga osvojili v zadnjih dveh sezonah. Imajo zelo mlado in talentirano ekipo, ki je neugodna. Vsako tekmo bomo morali biti popolnoma osredotočeni, dobro pripravljeni in morali bomo dati maksimum. Ne bomo smeli popuščati in bomo pač morali odigrati, kot znamo. Če nam to uspe, se lahko nadejamo treh zmag in naslova. Nikoli pa se ne ve. Serija je lahko zelo dolga, a poudarjam, da ne prehitevamo in gremo korak za korakom.

Olimpija je bila tudi tista ekipa, ki vam je v Ligi za prvaka nudila še najboljši odpor, kajne?

Tako je. Z novim trenerjem imajo zelo jasno razdelane vloge, kaj kdo dela. Podobno, kot je to tudi pri nas. Kot sem dejal, imajo mlado in nadarjeno ekipo, hkrati pa imajo tudi nekaj izkušenih igralcev. Verjamem, da bo finale zelo zanimiv.

S prihodom Jureta Zdovca so predvsem dvignili raven igre v obrambi, a vi imate širši in kakovostnejši kader. Zdaj je pri Olimpiji nekaj novih odsotnosti. Bo ravno to odločilno?

Res je, postali so bolj agresivni, disciplinirani in defenzivno igrajo bolj kot ekipa. Malce se bomo morali prilagoditi. Mislim, da se bo igralo na majhno število točk. Tudi mi dajemo prednost obrambi, čeprav imamo v napadu dokaj širok izbor igralcev, ampak na koncu vemo, da obramba osvaja prvenstva. Res imajo nekaj težav s poškodbami, na prvi tekmi ne bo tudi Luke Šamanića. Mi smo na srečo vsi zdravi. Bomo videli, res bi lahko to igralo izjemno pomembno vlogo, morda pa tudi ne. To je finale. Gremo počasi, kot pravim, tekmo za tekmo.

Kako ste individualno zadovoljni s sezono? Zdi se, da ste zdaj v domačem okolju na novo zaživeli.

Ja, res je, preprosto sem izkoristil minute, ki sem jih dobil. Že lani, predvsem pa letos sem naredil korak naprej, še posebej v obrambi. Nekako so moje glavne naloge oziroma glavno delo v obrambi. Ko dobim priložnosti za met, jih skušam izkoristiti. Kdaj imaš boljši dan in gre, kdaj pač ne. Kot sem omenil, ima vsak v ekipi svojo nalogo, zato pa smo tudi zmagovalno moštvo, saj vsak ve, kaj mora delati. Zelo dobro se počutim v ekipi in sem res hvaležen, da sem dobil to priložnost.

Kaj takšen uspeh pomeni za koprsko košarko? Čutite, da vas je zdaj okolje dokončno sprejelo?

Od samega začetka sem podpiral ta projekt, da se vrne prvoligaška košarka v Koper. Zdaj nam je uspelo celo pripeljati Ligo ABA. Kot domač igralec se počutim odlično, še posebej kot kapetan, kar je velika čast v taki ekipi, doma in ob vseh uspehih. Podpora se zagotovo dviga in mislim, da so nas nekako že sprejeli. Sicer bodo vedno neki skeptiki, ki te dokončno oziroma stoodstotno ne sprejmejo, a mislim, da smo tudi tem z vsemi rezultati in delom pokazali, kdo smo in kaj zmoremo.

Kakšen izziv predstavlja Liga ABA, ko bodo v Koper naslednjo sezono prišli klubi, kot so Crvena zvezda, Partizan in morda celo Olympiacos?

To je le še dodatna motivacija za trdo delo naprej. Če govorim zase, trdo delo, da naredim še korak naprej. Vsi se pa želimo pokazati v čim boljši luči in skušati na čim boljši način parirati takim klubom in tako kakovostnim posameznikom, hkrati pa v močni ligi zasesti čim boljše mesto.