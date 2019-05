Kawhi Leonard je poskrbel za veliko veselje v Torontu, ki se je drugič v štirih sezonah prebil v finalu Vzhoda. Foto: Reuters

MVP finala leta 2014, ki je lani poleti iz San Antonia prišel v Toronto, je na odločilni tekmi finala nasul 41 točk. Po minuti odmora 4,2 sekunde pred koncem je stekel v desni kot in prek iztegnjeme roke centra Joela Embiida vrgel iz zelo težkega položaja, ko je že letel v avt. Žoga je padla na obroč, se dvakrat odbila in šla skozi mrežico. 19.800 gledalcev v Scotiabank Areni je ponorelo od navdušanja po najbolj čudežnem metu v zgodovini kluba.

Pomembnost tekme se je poznala prih vseh akterjih

Obe ekipi sta začeli zelo nervozno, v prvi četrtini so si napake kar sledile, veliko je bilo zgrešenih metov in gostitelji so imeli pet točk naskoka (18:13). Sredi druge četrtine so Sixersi z delnim izidom 14:2 prevzeli pobudo (33:37), a je Toronto precej bolje zaključil prvi polčas in odšel na odmor s štirimi točkami prednosti (44:40).



Tudi v drugem polčasu se nobena ekipa ni uspela odlepiti in na sporedu je bila dramatična končnica, kjer na sceno stopil Leonard. V zadnjih sedmih minutah je prispeval kar 13 točk.



Minuto in 41 sekund pred koncem je zadel za 87:85. Kyle Lowry je nato ukradel žogo Tobiasu Harrisu in podal do Pascala Siakama, ki je učinkovito zaključil protinapad za 89:85.

Embiid je z dvema prostim metoma znižal na 89:88, nato pa je Leonard zgrešil drugi prosti met in Jimmy Butler je s polaganjem izenačil na 90:90, do konca pa so bile še štiri sekunde.



Trener Nick Nurse je pripravil akcijo za Leonarda. Čeprav so gostje zelo dobro vedeli, da bo prevzel odgovornost in so ga tudi stisnili v kot, pa je iz zares težkega položaja odločil srečanje.



James je bil previsoka ovira, tudi Giannis pa predstavlja velik izziv

V zadnjih treh sezonah so Raptorsi izgubili proti Clevelandu, nikakor niso uspeli zaustaviti LeBrona Jamesa, ki pa je zdaj že mesec dni na dopustu z LA Lakersi. V sredo jih čaka prva tekma finala Vzhoda v Milwaukeeju, obeta se izjemen obračun Leonarda in Giannisa Antetokounmpa.



CJ McCollum je bil neustavljiv v Pepsi Centru. Foto: Reuters

Portland bo izzval oslabljene prvake

Prva tekma finala zahodne konference bo v noči s torka na sredo v Oracle Areni. Golden State, ki je izločil Houston s 4:2 v zmagah, bo na začetku serije zagotovo igral brez poškodovanega Kevina Duranta.

Odličen začetek Denverja

Nuggetsi, ki so vodili s 3:2 v zmagah, so sedmo tekmo začeli sijajno. Prvo četrtino so dobili kar z 29:17. Sredi druge četrtine je Monte Morris povišal na 39:22, Blazersi pa se niso znašli v sijajnem vzdušju v Pepsi Centru. V zadnjih treh minutah pred odmorom Denver ni dosegel niti točke in gostje so se približali (48:39).

V tretji četrtini se je razigral McCollum, ki je nanizal 14 točk za velik preobrat. V zadnji minuti tretjega dela igre je zadel dva prosta meta in bil natačen še s polaganjem za vodstvo Blazersov (70:71).

Dve ključni trojki Lillarda

V zadnji četrtini je dva trojki zadel Damian Lillard, ki je imel zelo slab dan (3/17 iz igre, 2/9 za tri). Zvezdnik je tri minute in 20 sekund pred koncem ukradel žogo Nikoli Jokiću, podal do Evana Turnerja, ki ga je nato našel v desnem kotu. Nuggetsi so si priigrali sedem točk naskoka (85:92). Gary Harris, Jokić in Jamal Murray so znižali na 95:96, vendar je nato McCollum zadel s petih metrov 12 sekund pred zadnjim piskom sirene (95:98). Jokić je zgrešil en prosti met in Evan Turner je z dvema prostima metoma potrdil veliko zmago Blazersov (96:100).

McCollum se je spomnil na blokado Jamesa iz finala 2016

"Od začetka tekme sem skušal biti agresiven. Iz vseh položajev sem se odločal za mete. Morda bi moral izsiliti kakšno osebno napako več in se manjkrat odločati za met za tri točke. Res mi je uspela lepa blokada v zadnji četrtini. Spomnil sem se na blokado Jamesa v finalu leta 2016, ko je zaustavil Iguodalo," je pojasnil junak sedme tekme, ki je pet minut pred koncem prišprintal od zadaj in blokiral Jamala Murrayja, ki je blestel ob vseh treh zmagah Nuggetsov v tej seriji. Tokrat je zgrešil kar 14 metov (4/18 iz igre, 0/4 za tri).



Lillard je v prvem korgu končnice s trojko z desetih metrov potopil Oklahomo, tokrat pa je bil kljub zelo slabemu metu (3/17) blizu trojnega dvojčka (13 točk, 10 skokov in 8 podaj):



"Met mi ni stekel in McCollum je prevzel odgovornost. Velikokrat se govori o moji dobri ali slabi igri, vsi pa pozabljajo na McColluma, ki je ključen za naš uspeh. Naši rezervisti so se res izkazali. Sploh ni pomembno, kaj lahko naredim na tekmi, pomembna je le zmaga. Pred štirimi leti smo precej prevetrili ekipo in mnogi so nas odpisali. Za preboj v konferenčni finale se mora marsikaj poklopiti na igrišču in tudi zunaj parketa," je povedal zvezdnik Blazersov.



Denver zadel le dve trojki

Nuggetsi so se preveč zanašali na Jokića, ki je dosegel 29 točk in 13 skokov, vendar je zgrešil kar 15 metov. Denver je popolnoma odpovedal pri metih izza črte (2/19) in tudi pri prostih mwetih (28/39).



Jokić: Imamo ekipo z aprecej večje stvari

"Zelo sem razočarani, saj smo imeli veliko priložnost. Portland je odigral bolj pametno v odločilnih trenutkih. Mislim, da imamo ekipo, ki lahko že v naslednji sezoni naredi še precej večje stvari," je razmišljal Jokić.



Malone: Odigrali smo magično sezono

"Ne bom dovolil, da bi ta poraz na sedmi tekmi odnesel občutek, da smo odigrali magično sezono. Od mojih izbrancev nisem mogel pričakovati boljše sezone. Prihodnost našega kluba je svetla. Imamo veliko mladih igralcev, letos pa smo že zmagali 61 tekem. Murray tokrat ni bil pravi, a brez njega se ne bi prebili do sedme tekme polfinala Zahoda," je dodal trener Michael Malone.



Portland je zadnjič igral v konferenčnem finalu leta 2000, ko je izgubil sedmo tekmo proti LA Lakersom v Staples Centru.

Vzhod, polfinale, sedma tekma:

TORONTO (2) - Philadelphia (3) 4:3

92:90 (18:13, 26:27, 23:24, 25:26)

Leonard 41 (16/39 iz igre, 2/9 za tri) in 8 skokov, Ibaka 17 (3/5 za tri) in 8 skokov, Siakam 11 in 11 skokov, Lowry 10, 6 skokov in 6 podaj, M. Gasol 7 in 11 skokov, VanVleet 4, Green 2; Embiid 21 (6/18 iz igre, 1/6 za tri) in 11 skokov, Redick 17 (4/8 za tri), Butler 16, Harris 15 in 10 skokov, B. Simmons 13 (4/5 iz igre) in 8 skokov, Ennis 6, Scott 2.



Že odigrano:

MILWAUKEE (1) - Boston (4) 4:1

Zahod, polfinale, sedma tekma:

Denver (2) - PORTLAND (3) 3:4

96:100 (29:17, 19:22, 24:32, 24:29)

Jokić 29 (11/26 iz igre) in 13 skokov, Murray 17 (4/18 iz igre, 0/4 za tri), Harris 15, Millsap 10, Barton in Craig po 8, Morris 5, Plumlee 4; McCollum 37 (17/29 iz igre) in 9 skokov, Turner 14, Lillard 13 (3/17 iz igre, 2/9 za tri), 10 skokov in 8 podaj, Kanter 12 in 13 skokov, Collins 7, Hood in Harkless po 6, Aminu 3, Leonard 2.

Že odigrano:

Houston (4) - GOLDEN STATE (1) 2:4