Žan Mark Šiško je prepričljivo najboljši podajalec Lige ABA. Foto: www.alesfevzer.com

V zadnjem krogu je Cedevita Olimpija prekinila zmagovito serijo Kopra Primorske, ki pa je med tednom nato jezo v državnem prvenstvu stresla nad Šentjurjem. Tigri so debitantsko sezono regionalnega tekmovanja začeli zelo dobro in imajo štiri zmage ter dva poraza. Ob zmajih so klonili še pred Crveno zvezdo v uvodnem krogu. Ob drugem letošnjem obisku Beograda so državni prvaki glede na prikazano favoriti obračuna proti mladi zasedbi Mege, kjer igrata slovenska košarkarja Jurij Macura in Blaž Mesiček. To je drugi slovensko-beograjski obračun tega kroga, saj je Cedevita Olimpija v soboto ugnala FMP, Krko pa v ponedeljek čaka dvoboj s Cibono.

Derbi med Partizanom in Crveno zvezdo bo odigral v Štark Areni. Beograjska velikana, ki sta s šestimi oziroma štirimi naslovi najuspešnejši zasedbi Lige ABa, sta medsebojni obračun pričakala z enakim izkupičkom, oba imata po dva poraza. Sicer gre za njun 41. dvoboj v regionalnem tekmovanju, trenutno pa je izid v zmagah izenačen. V zadnjih letih so uspešnejši rdeče-beli, ki so v Ligi ABA na zadnjih sedmih tekmah slavili šestkrat.

7. krog, nedelja ob 12.00:

MEGA BEMAX - KOPER PRIMORSKA

-:- (22:24, 19:22, -:-, -:-)

Ob 17.00:

MORNAR - ZADAR

Ob 20.00:

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA

Ponedeljek ob 18.00:

CIBONA - KRKA

Odigrano v soboto:

CEDEVITA OLIMPIJA - FMP

93:89 (21:19, 24:20, 28:24, 20:26)

1.800; Miller-McIntyre 21 (7 asistenc), Boatright 15, Blažič 14, Hopkins 10 (10 skokov); Krušlin 9; Đorđević 17, Jeremić 11, Radanov 10.

IGOKEA - BUDUĆNOST

72:83 (20:19, 22:26, 16:14, 14:24)