Luka Dončić je v uvodni četrtini zadel tri trojke. Foto: AP

Luka Dončić po vrnitvi po poškodbi igra izjemno. Tokrat je igral samo tri četrtine, v katerih je dosegel 31 točk, 12 skokov in 15 podaj. To je bil zanj deveti trojni dvojček v sezoni, s čimer je izenačil klubski rekord Jasona Kidda iz sezone 1995/1996. Dončić je s tem že presegel svojo lansko bero trojnih dvojčkov (8).

"Nisem pričakoval, da me bodo ustavljali že na sredini igrišča. Toda, ko so to naredili, so igrali trije proti štirim ter nam olajšali delo. Pravzaprav sem bil tega vesel. Potem smo zadevali odprte mete in je bila to za nas preprosta košarka," je povedal Dončić.

Pri tem tesnem pokrivanju je postalo zelo vroče, ko ga je Marquese Chriss v tretji četrtini oviral in je Dončić padel vznak v prvo vrsto med gledalce. Ljubljančan je skočil nazaj na igrišče in se zapletel s Chrissom, ločil ju je sodnik in Chrissu dosodil tehnično napako.

Vroča kri med Dončićem in Chrissom

Luka Doncic Stepback 3

DAL 5/7 3P

GSW 4/6 3P

In the first 4:34 min of the game pic.twitter.com/diJzEeqTyE — Nick Angstadt (@NickVanExit) 29. december 2019

Klubski rekord: Mavsi zadeli 24 trojk

Dallas je bil strelsko izjemno navdihnjen, saj je zadel kar 24 trojk, kar je nov klubski rekord. Vsaj eno trojko je doseglo kar osem igralcev Dallasa. V tej prvini ni veliko zaostajal niti Golden State, ki je zadel 18 trojk, polovico teh je dosegel D'Angelo Russell, ki je bil s 35 točkami prvi strelec tekme.

Dončić hitro napovedal uspešen večer

Začelo se je v znamenju ostrostrelskih potez, saj je Golden State že po dveh minutah povedel z 12:6. Točke sta dosegla le dva igralca, za gostitelje je vse dal Russell, na drugi strani pa je Dončić potopil dve trojki. Ekipi sta tako vroče v napadu igrali celotno četrtino, ki se je končala z 41:41. Dallas je v tem obdobju zadel kar 10 trojk, Golden State pa 9. Dončić je odigral vseh 12 minut, v katerih je zbral ogromne številke (15 točk, 7 skokov in 5 podaj).

Luka Dončić is the first player in @NBA history to log 30+ points, 12+ rebounds and 15+ assists in a game with 30-or-fewer minutes played.

Dončić is also the first player in history to record multiple 30-point triple-doubles of any kind in his career with 30min or fewer played. pic.twitter.com/FxJKSoZNKa — Mavs PR (@MavsPR) 29. december 2019

Russell v prvem polčasu dal 30 točk

Skoraj v enakem tempu se je nadaljevalo v drugi četrtini, ki jo je Dončić po običaju začel na klopi in se na parket vrnil šest minut pred koncem polčasa. Na domači strani je Russell nadaljeval strelsko predstavo, saj je v prvem polčasu zbral kar 30 točk (trojke je metal 8/11). Na drugi strani mu Dončić ni ostal dolžan, saj je do odmora dal 25 točk, v njegovi statistiki pa je bilo še 8 skokov in 7 podaj. Golden State je ob polčasu vodil s 74:72.

V petih minutah 28:4

Bojevniki so v 29. minuti po "dvojki" Russlla povedli s 84:82, nato je sledila Dallasova petminutna serija (28:4), sredi katere se je poškodoval še Russell in tekma je bila odločena. Mavsi so pred zadnjo četrtino vodili za 19 točk, kar je bil pokazatelj, da je slovenski reprezentant končal tekmo. Poškodba Russlla vendarle ni bila tako huda, saj je v zadnji četrtini spet igral.

Vrhunci Luke Dončića v San Franciscu

Lakersi na krilih Jamesa končali serijo porazov

Dallas bo v noči na ponedeljek gostoval v Staples Centru pri LA Lakersih. Tudi Jezerniki so bili uspešni. V Moda Centru so premagali Portland (120:128) in končali niz štirih porazov.

LeBron James je odlično vodil Lakerse v Portlandu. Pred štirimi tedni je Dallas zmagal v Staples Centru s 114:100, v nedeljo pa se obeta nov napet obračun. Foto: Reuters

LeBron James je bil vprašljiv zaradi poškodbe prepone, ki jo je obnovil na božični tekmi proti Clippersom. Stisnil je zobe in sijajno vodil igro Jezernikov. Prispeval je 21 točk, 16 podaj in 7 skokov. Kyle Kuzma je bil najboljši strelec Lakersov s 24 točkami. Anthony Davis je dosegel 20 točk in 9 skokov.

Lakersi so sredi druge četrtine povedli z najvišjo prednostjo na tekmi (49:62), a so se gostitelji na začetku drugega polčasa razigrali, CJ McCollum je zadel trojko za vodstvo Blazersov s 86:85. Ob koncu tretje četrtine so Lakersi znova prevzeli pobudo z delnim izidom 8:0, Kentavious Caldwell Pope je zadel trojko ob pisku sirene (95:103).

V zadnji četrtini se gostitelji niso predali, James pa je sijajno vodil igro Lakersov, dvakrat je našel Caldwell-Popa, ki je zadel trojki z levega kota, in tri minute pred koncem je bilo srečanje odločeno (112:123).

Miami je dobil derbi vzhodne konference. Foto: Reuters

Miami dobil podaljšek

Aktiven je bil tudi Goran Dragić, ki je z Miamijem po podaljšku premagal Philadelphio s 117:116. Slovenski kapetan je za Vročico dosegel 19 točk. Tekma je bila izjemno dramatična. Jimmy Butler je 25 sekund pred koncem s prostim metom znižal na 106:104, na drugi strani je Tobias Harris zgrešil zabijanje (!), do žoge se je sicer dokopal Ben Simmons in jo podal Joelu Embiidu. Prisebni Butler je žogo izbil, Tyler Herro pa je s trojko zadel za vodstvo Miamija s 107:106.

Zmago zapečatil Butler

Philadelphia je bila prisiljena k hitri osebni napaki, a je Butler zadel le en prosti met, Simmons pa je s sireno izsilil podaljšek. V dodatku je Dragiću uspela akcija za tri točke (zadel je ob osebni napaki Embiida). Odločilno točko je dve sekundi prispeval Butler, ki je zadel enega od dveh prostih metov.

Vrhunci tekme Miami - Philadelphia (117:116)

Tekme 28. decembra:

Poškodovani Steph Curry je po tekmi pozdravil Luko Dončića. Foto: AP

GOLDEN STATE - DALLAS

121:141 (41:41, 33:31, 24:45, 23:24)

Russell 35 (za tri: 9/14), Lee 18 in 11 skokov; Dončić 31 (za 2: 3/8, za 3: 5/8, prosti meti: 10/10), 12 skokov in 15 podaj v 30 minutah, Hardaway 25 (za 3: 6/8), Porzingis 18, 7 skokov in 4 blokade, Curry 17.

MIAMI - PHILADELPHIA - po podaljšku

117:116 (28:33, 26:26, 31:20, 23:29)

Butler 25, Dragić 19 (met za 2: 6/9, za 3: 1/5), 2 skoka, 7 podaj in blokada v 35 minutah; Embiid 35 in 11 skokov, Richardson 17.

DENVER - MEMPHIS 119:110

Jokić 31, 10 skokov in 10 podaj, Barton 20, Plumlee 15, Čančar ni igral; Jackson 20, Melton 17, Morant 16.

BOSTON - TORONTO 97:113

Walker 30, Brown 17; Lowry 30, Ibaka 20 in 10 skokov, VanVleet in McCaw po 18.

NEW ORLEANS - INDIANA 120:98

Ingram 24, J. Holiday 20, Redick 15; A. Holiday 25, Warren 20.

CHICAGO - ATLANTA 116:81

Markkanen 25, LaVine 19, White 18; Collins 34, Len 10, Young zaradi poškodbe ni igral.

MINNESOTA - CLEVELAND 88:94

Teague 18, Martin 17; Sexton in Garland po 18, Thompson 12 in 15 skokov.

WASHINGTON - NEW YORK 100:107

Thomas in McRae po 20, Payton 15; Randle 30 in 16 skokov, Portis 17, Barrett 14.

HOUSTON - BROOKLYN 108:98

Harden 44 (17/27 iz igre, 6/10 za tri) in 10 skokov, Westbrook 23, Rivers 14; Dinwiddie 17.

SAN ANTONIO - DETROIT 136:109

DeRozan 29, Aldridge 25 in 12 skokov, Forbes 18; Rose 24, Drummond 21 in 18 skokov.

MILWAUKEE - ORLANDO 111:100

Middleton 21, Ilyasova, Lopez in Hill po 17; Fournier 23, Vučević 21.

SACRAMENTO - PHOENIX 110:112

Hield 23, Bogdanović 22, Barnes 21 in 10 skokov; Booker 32 in 10 podaj, Rubio 21, Oubre 20 in 16 skokov.

PORTLAND - LA LAKERS 120:128

Lillard 31 (7/17 iz igre, prosti meti 13/14), Whiteside 19 in 16 skokov, McCollum 18, Simons 14, Anthony 13 (5/14 iz igre); Kuzma 24 (9/17 iz igre), James 21 (7/15 iz igre), 16 podaj in 7 skokov, Davis 20 in 9 skokov, Rondo 15, Caldwell Pope 13 (3/4 za tri).

LA CLIPPERS - UTAH 107:120

George 20 (6/20 iz igre) in 10 skokov, Leonard (6/24 iz igre, 17 za tri), Williams 16, Zubac 15 in 12 skokov; Mitchell 30 (13/23 iz igre), Clarkson 19, Bogdanović 17, Ingles 15 (5/8 za tri).

Tekme 29. decembra:

TORONTO - OKLAHOMA CITY

MEMPHIS - CHARLOTTE

NEW ORLEANS - HOUSTON

DENVER - SACRAMENTO

LA LAKERS - DALLAS

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 34 29 5 85.3 Miami Heat 32 24 8 75.0 Boston Celtics 30 22 8 73.3 Toronto Raptors 32 22 10 68.8 Philadelphia 76ers 35 23 12 65.7 Indiana Pacers 33 21 12 63.6 Brooklyn Nets 31 16 15 51.6 Orlando Magic 32 14 18 43.8 Chicago Bulls 33 13 20 39.4 Charlotte Hornets 34 13 21 38.2 Detroit Pistons 33 12 21 36.4 Cleveland Cavaliers 32 10 22 31.2 Washington Wizards 31 9 22 29.0 New York Knicks 33 9 24 27.3 Atlanta Hawks 33 6 27 18.2