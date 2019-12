Primož Roglič - kolesarska številka 1! Foto: EPA

Zaradi Primoža Rogliča so spremljali maratonske etape na tritedenskih kolesarskih dirkah, zaradi Luke Dončića pa vstajali sredi noči, da so lahko v Ligi NBA spremljali tekme Dallasa.

Pred vami je jubilejni 10. izbor 100 športnih dogodkov leta. Kot vsako leto do zdaj tudi tokrat poudarjam, da je bil izbor narejen v iskanju ravnovesja med objektivnostjo in subjektivnostjo. Dogodki niso razvrščeni po pomembnosti, ampak so združeni po posameznih kategorijah.

Slovenski športni dogodki leta

1. Primož Roglič – prvi slovenski zmagovalec tritedenskih dirk

Najboljši slovenski kolesar je tudi v letu 2019 nadaljeval vzpon proti vrhu. Potem ko je v letu 2016 dobil etapo na Giru, leta 2017 etapo na Touru in medaljo na svetovnem prvenstvu, lani pa potrkal na rob zmagovalnega odra na francoski pentlji, je šel letos še dlje. Najprej je na Giru postal prvi Slovenec, ki je tritedensko dirko končal na stopničkah, na Vuelti je postal prvi Slovenec, ki je osvojil naporni grand tour, vmes pa osvajal številne enotedenske dirke, ob koncu leta je celo prvič dobil enodnevno dirko. Posledica izjemnega obdobja se odraža tudi v številkah, saj je leto končal na vrhu svetovne lestvice UCI. Sijajno leto, pred Primožem pa so še sijajni izzivi, od katerih ne beži - napad na zmago na Touru in olimpijsko medaljo. Naj se kolo v enakem napredku vrti še naprej!

2. Luka Dončić – drugi evropski novinec leta

Slovenija se ponaša z najboljšim kolesarjem na svetu ter brez dvoma najboljšemu mlademu košarkarju na svetu. Luka Dončić se je v Ligo NBA podal z izjemno evropsko popotnico, kjer je nagrade pobiral kot po tekočem traku, a kar ni pomenilo, da se ob vstopu v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu ni srečal z veliko kritiki in dvomljivci. Prva sezona je bila sijajna, saj je bil prav v vsakem mesecu izbran za novinca meseca (zahodne konference). Tako ni bilo nobeno presenečenje, da je junija po Pauju Gasolu postal šele drugi evropski novinec leta. Dallas je v novo sezono vstopil z velikimi pričakovanji, Luka pa si je na hrbet otrpal veliko breme, ki ga očitno prav nič ni motilo, saj je blesteče začel drugo sezono in bil glavni razlog, da se je Dallas znašel v zgornji polovici ekip v svoji konferenci. Pri tem so sledili številni neverjetni rekordi in dosežki. Eden bolj eminentnih je ta, da je postal šele tretji človek, ki mu je v Ligi NBA uspelo mesečno povprečje trojnega dvojčka, pri čemer je dosegel vsaj 30 točk.

3. Janja Garnbret – trikratna svetovna prvakinja

Športno plezanje nikoli ni sodilo med najbolj priljubljene in razširjene športe na svetu. Panoga je velik pospešek dobila s sprejemom v olimpijsko družino. Ta status poleg večje medijske spremljanosti prinaša tudi povečanje v konkurenci. Kar pa ni prineslo zamenjave pri imenu najboljše plezalke na svetu. Janja Garnbret je na svetovnem prvenstvu v Tokiu namreč osvojila kar tri naslove svetovne prvakinje, skupaj se lahko pohvali že s šestimi naslovi. Ne le, da je postala prva plezalka, ki je na enem tekmovanju osvojila dve zlati medalji, pri komaj 20 letih je že najuspešnejša plezalka v zgodovini svetovnih prvenstev. V prvem delu sezone je dominirala na balvanih, saj je dobila vseh šest tekem svetovnega pokala. Naslednji izziv so olimpijske igre.

4. Ilka Štuhec – četrta, ki je ubranila naslov svetovne prvakinje v smuku

Najboljša slovenska smučarka zadnjih let je morala pogoltniti neprijetno tableto in izpustiti celotno olimpijsko sezono 2018. Ilka Štuhec se je v karavano vrnila polna pričakovanj in vprašanj, če se lahko spet vrne na sam vrh. Na svetovnem prvenstvu v Areju je na skrajšani progi navdušila s suvereno vožnjo in postala šele četrta smukačica, ki ji je uspelo ubraniti naslov svetovne prvakinje, pred njo je to uspelo še Christl Haas (1964), Annemarie Moser Pröll (1980) in Marii Walliser (1989). Kmalu zatem je sledila stara težava, saj se je spet poškodovala, kar je pomenilo, da je morala predčasno končati še eno sezono. V novo vstopa s precej prenovljeno ekipo, na čelu katere je Stefan Abplanalp. Švicarski strokovnjak si je za cilj brez ovikarjenja sodelovanja postavil zlato olimpijsko medaljo.

5. Slovenski odbojkarji – pet magičnih dni

Ljubitelji slovenske odbojke so dolgo čakali na letošnje leto in domače evropsko prvenstvo. Začetek ni bil preveč spodbuden, saj je zveza kar nekaj časa iskala novega selektorja, v začetku leta je odgovornost prevzel Alberto Giuliani. Kar nekaj časa je trajalo, da se je temperatura v Stožicah ogrela. Po treh zmagah sta sledila visok poraz proti Rusiji in klofuta streznitve proti Severni Makedoniji. Sledilo je neverjetnih pet dni bojev na izpadanje, v katerih je Slovenija najprej na kolena spravila Bolgarijo (to ji ni uspelo še nikoli poprej), nato strašljivo Rusijo (kar ji je prav tako uspelo prvič), v polfinalu pa so na kolena padli še aktualni svetovni prvaki Poljaki. Sledila je dolga pot v Pariz, kjer so v finalu izgubili proti Srbiji z 1:3 in še drugič osvojili srebro na evropskih prvenstvih. Odbojkarji so spet presegli samega sebe in dokazali, da lahko v vsega nekaj dneh sprožijo evforijo tudi za šport, zaradi katerega običajno ljudje ne vstajajo sredi noči.

Junaki leta

Simone Biles je napovedala, da je bržkone nastopila na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

6. Simone Biles

Najboljša telovadka (tega desetletja) je na svetovnem prvenstvu osvojila kar pet zlatih medalj, na tem tekmovanju je zdaj skupaj osvojila kar 25 medalj, od tega kar 19 zlatih. Oboje je seveda rekord.

7. Mikaela Shiffrin

Američanka se ne more pritoževati nad letom 2019, v svetovnem pokalu je osvojila kar 2.204 točk in se zelo približala rekordu Tine Maze, zbrala neverjetnih 17 zmag v štirih disciplinah, na svetovnem prvenstvu pa osvojila še tri medalje.

8. Eliud Kipchoge

Bo padla? Ne bo padla? Zadnje desetletje je bilo prežeto z vprašanjem, ali bo kdaj padla meja dveh ur v maratonu. V zelo nadzorovanih razmerah (zaradi česar tek ne velja kot svetovni rekord) je zgodovino na Dunaju pisal Kenijec Eliud Kipchoge.

Eden od vrhuncev sezone Kawhija Leonarda.

9. Kawhi Leonard

Ubijalec dinastij. Kawhi Leonard je v dresu San Antonia poskrbel za konec dinastije Miamija, z odhodom iz Teksasa je poskrbel za padec krivulje Spursov, v izgnanstvu v Torontu pa je precejšnji del sveta šokiral, ko je poskrbel za prvi naslov kanadske ekipe. In ja, končal dinastijo Golden Stata.

10. Caeleb Dressel

Američan je v Gvandžuju postal prvi plavalec, ki je na enem svetovnem prvenstvu osvojil kar osem medalj (šest zlatih in dve srebrni).

Slovenski nogomet

Aleksander Čeferin je bil prvič izvoljen v Atenah, drugič v Rimu. Foto: Reuters

11. Čeferin ostaja na čelu Uefe

Na volitvah v Rimu je bil Aleksander Čeferin še drugič izvoljen za predsednika Uefe.

12. Reprezentanca spet ostala brez Eura

Leto ni bilo preveč uspešno za slovensko nogometno reprezentanco, ki je ostala brez preboja na evropsko prvenstvo.

13. Janu Oblaku še četrta zamora

Še ena uspešna sezona je za Janom Oblakom, ki z Atleticom sicer ni osvojil klubske lovorike, zato pa je četrtič prejel zamoro, četrtič je bil izbran še za najboljšega vratarja španskega prvenstva.

Damir Skomina je v finalu hitro dosodil 11-metrovko. Foto: Reuters

14. Skomina sodil finale Lige prvakov

V finalu Lige prvakov sta se pomerila Liverpool in Tottenham, pravico je delil Damir Skomina, ki je s tem postal prvi Slovenec, ki je sodil v finalu tega tekmovanja.

15. Maribor 15. slovenski državni prvak

Najuspešnejši slovenski nogometni klub se je spet vrnil na domači tron. Za Maribor je to rekordni 15. naslov, vsi preostali klubi so si razdelili 13 naslovov.

Mednarodni nogomet

16. Nori razplet Premier league

Manchester City je moral za naslov angleškega prvaka osvojiti kar 98 točk, Liverpool je zbral le točko manj. City je postal prvi (moški) angleški klub, ki je osvojil vse tri domače lovorike.

17. Liverpool osvojil Ligo prvakov

Liverpool je ostal brez naslova državnega prvaka, zato pa se je potolažil z osvojitvijo Lige prvakov.

18. Messijevih 3 x 6

Argentinski nogometni bog je še šestič prejel nagrado za najboljšega strelca v evropskih ligah in Ligi prvakov, šestič pa je v zrak dvignil tudi zlato žogo.

19. Rasti ni videti konca

Največjih pet nogometnih lig je za prestope skupaj vložilo 6,6 milijarde evrov, kar je nov rekord (prejšnji je bil postavljen leta 2017, ko so klubi skupaj investirali 6,1 milijarde evrov).

20. Američankam tretji naslov

Vse več podpore in pozornosti ima ženski nogomet, svetovne prvakinje so postale Američanke.

Košarka

21. Združitev Olimpije in Cedevite

Za pretres na regionalnih parketih je poskrbela združitev klubov iz dveh držav – Olimpije in Cedevite, novi klub je domovanje dobil v Stožicah.

22. Štiri lovorike Primorske

Za Primorsko je sijajna sezona, saj je osvojila kar štiri lovorike, med drugim je prvič osvojila državno prvenstvo, z zmago v ABA2 pa se je prvič prebila v najmočnejše regionalno tekmovanje.

23. Nika Barič tretjič osvojila Evroligo

Najboljša slovenska košarkarica Nika Barič je z Jekaterinburgom še tretjič osvojila Evroligo.

24. Nori prestopni rok v Ligi NBA

Za Ligo NBA je nori prestopni rok, ki je popolnoma premešal razmerja moči. Kristaps Porzingis se je že pozimi preselil v Dallas.

25. Španija svetovni prvak

V finalu svetovnega prvenstva je Španija zlahka premagala Argentino. Za veliko razočaranje so poskrbeli Američani, ki so bili po odpovedi številnih zvezdnikov v boju za medalje povsem nemočni in so tekmovanje končali na sedmem mestu.

Rokomet

26. Konec obdobja Veselina Vujovića

Veselin Vujović ni več selektor moške reprezentance.

27. Celje in Krim podaljšala prevlado

Na domačih parketih Celje in Krim nadaljujeta s prevlado, saj sta spet postala državna prvaka.

28. Vardar osvojil Ligo prvakov

Rokometaši Vardarja so drugič postali evropski prvaki, na tron je tako stopil tudi Staš Skube.

29. Danci prvič svetovni prvaki

Rokometaši Danske so dokončali svoj hat-trick, saj so se po naslovu olimpijskih in evropskih prvakov še prvič veselili naslova svetovnega prvaka.

30. Branko Tamše v Zagrebu deloval nekaj mesecev

Slovenski trener Branko Tamše je januarja postal trener Zagreba, konec septembra ga je zamenjal Veselin Vujović.

Hokej na ledu

31. Risi obstali v drugem razredu

Slovenskim hokejistom se spet ni uspelo vrniti v elitno skupino, zato pa se je na selektorsko klop vrnil Matjaž Kopitar.

32. Trojna krona Olimpije

Hokejisti Olimpije so osvojili tri lovorike, med drugim tudi alpsko ligo.

33. Števec večnih derbijev pri 500

Prevladovali so tudi na večnih derbijih. Po štetju Andreja Stareta je bil nedavno odigral že 500. derbi, na katerem so prav tako slavili Ljubljančani.

34. Okrogli Kopitar: 300, 900 in 1.000

Za najboljšim slovenskih hokejistom do zdaj Anžetom Kopitarjem je leto stotic. Center Los Angelesa je v Ligi NHL odigral tisočo tekmo, zabil 300. gol in se veselil 900. točke. Še vedno pa čaka, da Kralji dvignejo krivuljo uspeha.

35. St. Louis v hipu od pekla do nebes

Najmočnejšo ligo na svetu je dobil St. Louis, ki je bil januarja še na zadnjem mestu, pet mesecev pozneje pa je prvič osvojil Stanleyjev pokal.

Tenis

36. Rafael Nadal spet številka 1

Španec je osvojil dva grand slama in postal najstarejši tenisač, ki je sezono končal na prvem mestu lestvice ATP.

37. Nor finale v Wimbledonu

Dva grand slama je osvojil tudi Novak Đoković, ki je v nepozabnem finalu premagal Rogerja Federerja. Zadnji niz se je prvič končal s podaljšano igro v 25. igri.

38. Roger Federer v družbi 100

Švicar se lahko potolaži s tem, da je maja v Dubaju postal drugi tenisač, ki je osvojil 100 turnirjev serije ATP. Zdaj je pri številki 103, blizu je rekord Jimmyja Connorsa (109).

39. Serena Williams neuspešno napada krono številka 24

Američanka Serena Williams je še drugo leto zapored zapravila kar dve priložnosti za rekordni 24. grand slam.

40. Polona Hercog osvojila Lugano

Polona Hercog je po sedmih letih spet osvojila turnir serije WTA, najboljša je bila v Luganu. Aljaž Bedene pa je igral v finalu Metza.

Atletika

41. Rdeča luč za Caster Semenya

Najboljša tekačica na 800 metrov Caster Semenyja je dobila prepoved nastopanja. Na steze se lahko vrne, če zniža raven svojega testosterona.

42. Sporno ravnanje v primeru Coleman

Christian Coleman je sredi leta prejel prepoved nastopanja, ker se je trikrat izognil dopinški kontroli, na koncu so mu prižgali zeleno luč, tako je v Dohi osvojil naslov svetovnega prvaka v teku na 100 metrov.

43. Svetovni rekord Dalilah Muhammad

Doha, ki se ni izkazala z organizacijo svetovnega prvenstva, je videla izjemni tek na 400 metrov z ovirami, kjer je svetovni rekord postavila Dalilah Muhammad.

44. Padel svetovni rekord v ženskem maratonu

Maraton zgodovine ni videl le pri moških, ampak tudi pri ženskah, kjer je uradni svetovni rekrod postavila Brigid Kosgei, ki je 16 let star rekord Paule Radcliffe popravila kar za minuto in 21 sekund.

45. Video, ki je navdušil prihodnost slovenske atletike

15-letni Sandro Jeršin Tomassini je v Ljubljani preskočil kar 220 centrimetrov.

15-letnik preskočil 220 cm

Zimski športi

46. Hirscher se je poslovil z osmico

Najboljši alpski smučar tega obdobja Marcel Hirscher je še osmič zapored osvojil veliki kristalni globus, nato pa se odločil za konec kariere.

47. Nepozabna sezona Kobajašija

Kar težko je verjeti, da Japonci nikoli niso imeli skakalca, ki bi osvojil veliki kristalni globus. Črni niz je prekinil Rjoju Kobajaši, ki mu je za sladico na novoletni turneji uspel poker zmag.

48. Štefan Hadalin svetovni podprvak

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju je Štefan Hadalin osvojil srebrno medaljo.

49. Timu Mastnaku globus in naslov svetovnega podprvaka

Deskar na snegu Tim Mastnak je na svetovnem prvenstvu osvojil srebro, osvojil pa je tudi mali kristalni globus.

50. Presenetili Višnarjeva in Lampičeva

Za še eno slovensko srebro na svetovnih prvenstvih sta poskrbeli Katja Višnar in Anamarija Lampič, ki sta bili drugi v ekipnem šprintu.

Kolesarstvo

51. Sezona preboja Tadeja Pogačarja

Na največjo sceno se je kot meteor prebil Tadej Pogačar, ki je dobil Dirko po Kaliforniji, na Vuelti pa je dobil kar tri etape in končal na tretjem mestu.

52. Na Giru dva Slovenca v rožnatem

Na Dirki po Italiji sta majico vodilnega nosila kar dva Slovenca - Jan Polanc in Primož Roglič.

53. Luka Mezgec slavil in trpel

Med najboljše se je uspešno vrnil Luka Mezgec, ki je dobil dve etapi na Dirki po Poljski, na Vuleti pa je utrpel padec in se poškodoval.

54. Živopisani Tour postregel s številnimi junaki

Najbolj čislano kolesarsko dirko na svetu je dobil Kolumbijec Egan Bernal.

55. Kazni za Korena, Božiča in Kumarja

Zaradi dopinga so bili letos kaznovali trije Slovenci: Kristijan Koren, Borut Božič in Kristijan Kumar.

Motošporti

56. Tim Gajser se je vrnil na tron

Najboljši motokrosist Tim Gajser je drugič postal svetovni prvak v elitnem MXGP razredu, skupno pa se je veselil tretjega naslova.

57. Hamilton še šestič svetovni prvak

V dolgi sezoni formule ena je bila letos organizirana že tisoča dirka. Sezono, ki je prinesla nagrado v podobi dodatne točke za najhitrejši krog, je zaznamoval Lewis Hamilton, ki je šestič postal svetovni prvak.

58. Pri šestici tudi Marc Marquez

Že pri šestem naslovu svetovnega prvaka v razredu MXGP je tudi motociklist Marc Marquez.

59. Tännäk prekinil vladavino Ogierja

Konec pa je šestletne prevlade Sebastiena Ogierja, nov svetovni prvak v reliju je Estonec Ott Tänak.

60. Matej Žagar ostaja del svetovne elite

Del svetovne elite v spidveju ostaja Matej Žagar, ki je v prvenstvu osvojil deveto mesto, na dveh dirkah se je prebil na zmagovalni oder.

Preostali slovenski uspehi

61. Kajakaši in kanuisti blesteli

Bogato leto je za slovenskimi kajakaši in kanuisti. Omenimo le kajakašico Evo Terčelj (svetovna prvakinja v slalomu na divjih vodah), kanuista Benjamina Savška (evropski prvak v slalomu na divjih vodah tako posamezno kot ekipno) ter Anjo Osterman in Špelo Ponomarenko Janić (dve medalji na svetovnem prvenstvu v kajaku na mirnih vodah).

62. Novo ime na judoističnem tronu

Klara Apotekar je postala evropska prvakinja v kategoriji do 78 kilogramov, Maruša Štagnar pa je bila tretja do 48 kilogramov.

63. Dobovec na pragu zaključnega turnirja

Slovenski prvak v futsalu Dobovec je odlično nastopal v Ligi prvakov, saj je bil zelo blizu zgodovinskemu preboju na zaključni turnir. V elitnem turnirju v Moskvi je bil drugi.

64. Zlati cepin za Aleša Česna in Luko Stražarja

Nov uspeh za slovenski alpinizem, saj sta Aleš Česen in Luka Stražar prejela zlati cepin za prvenstveni vzpon na Latok I.

65. Zlati potopi Alenke Artnik

Najboljša slovenska potapljačica Alenka Artnik se je na svetovnem prvenstvu potopila 113 metrov globoko in pri tem porušila svetovni rekord.

Slovenske upokojitve

66. Robert Kranjec

Slovenski sinonim za polete Robert Kranjec je odložil smuči, ostaja v smučarskih skokih, saj po novem šiva drese.

67. Nejc Dežman

S skoki je prenehal nekdanji mladinski svetovni prvak v posamični konkurenci.

68. Marko Šuler

Kopačke je pospravil eden najboljših slovenskih branilcev Marko Šuler.

69. Luka Žvižej

Upokojil se je najboljši strelec v zgodovini slovenske rokometne reprezentance.

70. Simon Špilak

S športno kariero je prenehal dvakratni zmagovalec kolesarske Dirke po Švici. Enkrat je dobil tudi Dirko po Romandiji.

Mednarodne upokojitve

71. Nogomet: trije svetovni prvaki

Ogromno nogometašev je zadnjič brcnilo žogo. Med temi je kar nekaj svetovnih prvakov (Xavi, Fernando Torres, Bastian Schweinsteiger), zmagovalcev Lige prvakov (Petr Čech, Arjen Robben, Patrice Evra, Samuel Eto'o).

72. Košarkarji: trije NBA-prvaki

Svoj zadnji koš so dosegli trije NBA-prvaki, ki so imeli del kariere slovenske soigralce: Dirk Nowitzki, Dwyane Wade in Tony Parker.

73. Alpski smučarji: trojica velikanov

Upokojili so se olimpijski in svetovni prvaki ter lastniki velikih kristalnih globusov: Marcel Hirscher, Lindsey Vonn in Aksel Lund Svindal.

74. Tenisači: trije finalisti grand slamov

Svoj zadnji as je dosegla trojica, ki je igrala v finalih za grand slam: Tomaš Berdych, David Ferrer in Marcos Baghdatis.

75. Prej kot s(m)o mislili: Laura Dahlmeier in Andrew Luck

Relativno hitro pa sta kariero končala biatlonka Laura Dahlmeier in igralec ameriškega nogometa Andrew Luck.

Zapustili so nas

76. Davo Karničar in Lucija Mlinarič

V delovni nesreči je umrl alpinist Davo Karničar, dologotrajen boj z boleznijo pa je izgubila kotalkarica Lucija Mlinarič.

77. Emiliano Sala in njegov oče

V letalski nesreči je umrl nogometaš Emiliano Sala, vsega tri mesece pozneje je umrl še njegov oče Horacio.

78. Jose Antonio Reyes in Josef Šural

V prometnih nesrečah sta umrla Španec Jose Antonio Reyes in Čeh Josef Šural.

79. Niki Lauda in Charlie Whiting

Poslovili sta se dve legendi formule ena: trikratni svetovni prvak Niki Lauda ter Charlie Whiting.

80. Matti Nykänen in Halvard Hanevold

Umrla sta tudi dva junaka zimskih športov in dva olimpijska zmagovalca - smučarski skakalec Matti Nykänen in biatlonec Halvard Hanevold.

Videoposnetki

81. Padel nov planiški rekord - 252 metrov

Rjoju Kobajaši je na finalu sezone popravil planiški rekord.

82. Westbrooku uspel 20-20-20

Russell Westbrook je postal drugi človek, ki je na eni tekmi dosegel vsaj po 20 točk, skokov in podaj.

20-20-20

83. Neverjetni koš Klemena Prepeliča

Klemen Prepelič je zadel iz svoje sredine.

Neverjetni koš Prepeliča

84. Kolašinac pregnal roparje

Nogometaš Sead Kolašinac je preprečil rop.

Preprečil rop.

85. Tisoča stotica Ronnieja O'Sullivana

Eden najboljših igralcev snukerja Ronnie O'Sullivan je postal prvi igralec, ki je dosegel tisoč nizev po sto točk.

Raketa je vzletela: 1.000 x 100 točk

Citati

86. Aleš Cantarutti: o slovenskem nogometu

"Sem pristaš nogometa in ga imam rad, ampak ko govorimo o sponzorskih možnostih financiranja slovenskega športa, sem vesel, da se nogometaši niso uvrstili na EP. Zakaj? Zaradi medijske izpostavljenosti, nogomet ima namreč izjemno težo tudi v Sloveniji. Zaradi tega pobere večino oglaševalskega kolača v določenem obdobju."

87. Maruša Mišmaš: o vrhunskem športu in vegetarijanstvu

"Osem let sem bila vegetarijanka, tako sem se odločila zaradi živali. Fant oziroma zdajšnji mož me je s trenerjem prepričeval, naj jem tudi meso, a se nisem dala. Potem sem se pogovarjala z Andražem Vehovarjem, imel je motivacijski govor. Rekel je, da če vse delam, da sem najboljša, naj jem še meso. Da je to malenkost, ki se lahko pozna. Prepričal me je in leto in pol spet jem meso."

88. Jani Brajkovič: o težavah z bulimijo

"Ta zapis ni nastal z namenom, da bi se ljudem smilil ali dobil pozornost, temveč izključno zato, da opozorim na ta velik problem kolesarstva. In ne bi smel biti takšna tabutema. Nekdo, ki si zlomi kost in nadaljuje z dirko, je slavljen kot junak, drugi, ki se mesece ali leta bojuje z duševnimi boleznimi, motnjami hranjenja, zasvojenostjo ..., pa je šibak. Ne bi smelo biti tako. Sebe sem zdaj razkril in upam, da bom s tem pomagal še komu."

89. Andrea Massi: o lenobi

"Vidim, da so mladi rodovi malenkost leni. Ozirajo se na zmago le v izbrani disciplini. In še nekaj je: trenirati tri discipline v enem dnevu je zahtveno predvsem za spremljevalno osebje. Pogosto sem videl trenerje, ki se jim ni ljubilo postaviti dve, tri proge. To, kar sva počela z Liviom Magonijem je ubijalsko."

90. Nick Kyrgios: o nameri

"Da, ciljal sem Rafaela Nadala. Hotel sem ga zadeti naravnost v prsi. Koliko ima osvojenih grand slamov, koliko denarja v banki? Mislim, da lahko prenese eno žogico v prsi. Ne bom se mu opravičil. Le zakaj? Ne nazadnje ga nisem zadel. Zadel sem njegov lopar, kajne?"

Šport v medijih

91. Knjiga leta - Moja olimpijada

Odbita knjiga o eksperimentu Ilje Trojanowa, ki v štirih letih trenira večino olimpijskih športov, je stara nekaj let, zdaj je prvič dostopna v slovenskem jeziku.

Ford v Ferrari

92. Film leta - Ford v Ferrari

Zgodba oživlja dogodke iz dirke 24 ur Le Mansa iz leta 1966.

93. Tviteraš leta - @OptaZabar

Matjaž Homar navijače (nogometne) Olimpije že nekaj let navdušuje z zanimivimi podatki o klubu, za katerega navija. Statistični sladkorček.

94. Podkast leta - The Real Science of Sport podcast

Znanstvenik Ross Tucker na šport gleda skozi malce drugačno prizmo. Polemično, povedno in zanimivo.

95. Posmeh leta - košarkar DJ Cooper noseč

Saj ni res, pa je ali zgodba o tem, kako je na doping testu padel ameriški košarkar DJ Cooper.

Zanimivo na MMC-ju

96. Tilnovo potovanje po ZDA

Naš košarkarski guru Tilen Jamnik se je spet podal čez lužo, kjer je spremljal več športnih dogodkov, med drugim tudi vzpon Luke Dončića.

97. Tonijevo spremljanje Vuelte

Kolesarski specialist Toni Gruden je od blizu pospremil zgodovinsko Vuelto, kjer sta kar dva Slovenca splezala na zmagovalni oder.

98. Tone v drugačni luči

Eden najuspešnejših slovenskih rokometnih delavcev Tone Tiselj je bil letos predstavljen v drugi luči, saj je v zadnjih letih postal velik ljubitelj kolesarstva. Na Giru ga je ujel Matej Rijavec, na Vuelti pa Toni Gruden.

99. Športni kvizi

Ob koncu leta smo na portalu Športni SOS zagnali kvize, poimenovane 10 v tarčo.

100. Deset let od Petrinega podviga

Čez nekaj tednov bo minilo deset let od nore zgodbe Petre Majdič, ki je s polomljenimi rebri v Vancouvru osvojila olimpijsko medaljo. Ob tej priložnosti smo v podkastu Številke pripravili posebni dokumentarec.