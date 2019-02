Slovenija je na desetih tekmah zmagala le dvakrat. Foto: www.alesfevzer.com

Tako za gostitelje kot izbrance selektorja Rada Trifunovića je tekma brez večjega naboja. Turčija že ima zagotovljeno mesto na Kitajskem, Slovenija pa se tudi z dvema zmagama v zadnjih dveh krogih ne more izogniti zadnjemu mestu v skupini.

V soboto bo minilo natanko eno leto od zadnjega uspeha evropskih prvakov nad Črno goro v Podgorici.

Slovenija bo pred polno dvorano v Ankari, ki sprejme 10.000 gledalcev, znova nastopila močno oslabljena. V Turčijo je sicer pripotovala s trinajstimi igralci, vendar dva najvišja, Žiga Dimec in Vlatko Čančar, zaradi poškodb gležnjev ne bosta zaigrala.

V nasprotju s Slovenijo, ki znova ne more računati na igralce iz evrolige, bo Turčija nastopila tako rekoč z vsemi najboljšimi košarkarji, ki jih ima na voljo v Evropi. Kar šest je članov turških evroligaških klubov; štirje prihajajo iz Efesa Pilsna, po en pa iz Darušafake in Fenerbahčeja.

"Pri nas praktično nič novega. Težave z izostanki in poškodbami se nadaljujejo, a ne glede na to, bom od razpoložljivih igralcev zahteval maksimalno zbranost in angažma. Čeprav nimamo več možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo, moramo vsako tekmo oziroma akcijo vzeti kot pripravo na naslednje kvalifikacije, ki nas čakajo novembra letos," pravi selektor Rado Trifunović.

SVETOVNO PRVENSTVO 2019

KVALIFIKACIJE, drugi del, skupina I

5. krog, petek:

TURČIJA - SLOVENIJA ob 17.00

UKRAJINA - ČRNA GORA

LATVIJA - ŠPANIJA

6. krog, ponedeljek:

SLOVENIJA - UKRAJINA ob 19.00

ČRNA GORA - LATVIJA

ŠPANIJA - TURČIJA