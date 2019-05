CJ McCollum je prispeval 20 točk (iz igre 8/20), v statistiko pa je vpisal še po šest skokov in podaj. Foto: Reuters

Gostje so v Pepsi Centru ob polčasu vodili za 15, pred tretjo četrtino za 17, pred zadnjo pa za 14, toda Denver se je vrnil v igro. Po zaslugi serije 19:9 in odličnega skoka v napadu, ko so v tem delu tekme zbrali kar 14 ofenzivnih skokov, so se domači košarkarji v zadnji minuti približali na 95:90. 35 sekund pred koncem je zadel Nikola Jokić, nato so imeli napad za še zmanjšanje zaostanka, a je izvrstni srbski center zgrešil izza črte. Zatem je Rodney Hood s prostima metoma potrdil zmago Portlanda.

"Dobra novica je, da so v napadu ujeli vse te odbite žoge, ampak jih niso veliko izkoristili. 8/24 je bil izkoristek teh drugih priložnosti. Imeli smo srečo, da zaradi skoka nismo bili kaznovani, kot bi sicer lahko bili. Jokić in Millsap sta praktično igrala odbojko. Oba sta odlična v skoku v napadu. V tem elementu so med najboljšimi v ligi in moramo poskrbeti, da jim na tretji tekmi to onemogočimo," je o težavah v skoku dejal gostujoči trener Terry Stotts.

Lillard in Jokić v napadu tokrat bolj zadržana

Potem ko je na prvi tekmi serije dosegel 39 točk, je bil Damian Lillard tokrat bolj zadržan in jih je vpisal le 14. Iz igre je metal le 5/17, od tega za tri 1/7. Zato je pobudo v napadu prevzel CJ McCollum, ki je bil prvi strelec srečanja z 20 točkami. Podobno kot prvi zvezdnik Portlanda tudi Jokić na drugi strani ni imel strelskega večera. Na prvem obračunu se je ustavil pri 37 točkah, tokrat jih je dal 16, je pa temu dodal 14 skokov.

Trener Denverja Michael Malone ni bil zadovoljen z odločitvami varovancev v napadu, ko jim met ni stekel: "Če ne zadevaš, moraš poskusiti priti pod obroč, prodirati in morda izsiljevati osebne napake. Imeli smo kar nekaj odprtih metov, in razumem fante, da so metali, toda če vidiš, da nimaš strelskega večera, je najbolje "napadati obroč". Moraš biti agresivnejši ofenzivno, v prvem polčasu pa mi nismo bili dovolj." Serija se seli v Moda Center v Portland, kjer bo tretja tekma serije v petek.

Zahod, polfinale:

DENVER (2) - PORTLAND (3) 1:1

90:97 (23:28, 12:22, 29:18, 26:19)

Jokić 16 (7/17 iz igre), 14 skokov in 7 podaj, Murray 15, Millsap 14 in 11 skokov, Beasley 13, Harris 12, Craig 7, Plumlee 6, Barton 4, Morris 3; McCollum 20 (8/20 iz igre), Hood in Kanter po 15, Lillard 14 (5/17 iz igre, 1/7 za tri), Aminu 11 in 10 skokov, Collins 10 (5/6 iz igre), Harkless 5, Turner 4, Curry 3.

Sobota:

HOUSTON (4) - GOLDEN STATE (1) 0:2

Vzhod, polfinale, četrtek:

PHILADELPHIA (3) - TORONTO (2) 1:1

Petek:

BOSTON (4) - MILWAUKEE (1) 1:1

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.