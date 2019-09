Ognjen Jatamaz in Jaka Blažič sta bila najboljša strelca na tekmi. Foto: Cibona/Zeljko Baksaj

Črno-beli, ki so s šestimi naslovi Lige ABA najuspešnejši klub regionalnega tekmovanja, so v tretji izvedbi prvič osvojili superpokal, ki sta ga do zdaj dvignili še Cedevita in Crvena zvezda. Ljubljančani so v treh dneh odigrali tretjo tekmo. Po zmagi nad FMP-jem po podaljšku in visoki zmagi nad Budućnostjo pa predvsem zaradi slabe obrambe niso bili kos Partizanu. Za najkoristnejšega igralca superpokalnega turnirja je bil izbran krilni center Partizana Rashawn Thomas.

Beograjčani so dvoboj v Zagrebu začeli zelo dobro in v prvih treh minutah prek razigranega Ognjena Jaramaza, ki je bil na koncu z 20 točkami tudi prvi strelec obračuna, povedli z 12:3. Po minuti odmora Slavena Rimca so zmaji takoj našli odgovor in izenačili na 12, ko je kapetan Jaka Blažič, ki je bil z 18 točkami znova prvo ime pri Cedeviti Olimpije, pa v sedmi minuti prvič povedli.

Le štiri točke v zadnji četrtini

Po izenačenem prvem delu igre je Partizan prevzel pobudo v drugi četrtini, ko je izkoristil številne izgubljene žoge Ljubljančanov in, kot rečeno, slabo obrambo nasprotnika. S serijo 9:0 je po petih minutah prišel do prednosti z 41:32, še pred koncem polčasa pa je bila razlika že dvomestna. Ko je šest zaporednih točk dosegel Corey Walden, je Partizan povedel s 53:40.



V nadaljevanju so črno-beli brez večjih težav zadržali prednost. Kmalu so povišali razliko na +15, ko pa so se prek Ryana Boatrighta Rimčevi varovanci približali na osem, pa so takoj našli odgovor in zadeli dve zaporedni trojki. Medtem ko obramba ves čas ni bila na ustrezni ravni, pa se je v zadnji četrtini Ljubljančanom ustavilo tudi v napadu. V zadnjih desetih minutah so tako dosegli le štiri točke, prve dali po več kot štirih minutah in Partizan je vmes povedel za 16. Beograjčani so ves čas višali razliko, ki je bila prav ob koncu najvišja na tekmi.



V sredo v Stožice prihaja Darušafaka

Pred zmaji je naporen teden, saj jih v sredo čaka dvoboj 1. kroga Evropskega pokala, ko bodo gostili carigrajsko Darušafako, v petek pa bodo na prvi tekmi nove sezone Lige ABA gostovali pri Mega Bemaxu. S Partizanom se bodo pomerili znova čez manj kot mesec dni, ko bodo črno-beli v 4. krogu jadranske lige gostovali v Stožicah.



Superpokal, finale:

CEDEVITA OLIMPIJA - PARTIZAN

77:99 (20:20, 24:35, 29:29, 4:15)

Blažič 18, Boatright 15, Miller McIntyre in Simonović po 11, Stipanović 8, Murić 5, Krušlin, Hopkins in Mulalić po 3; Jaramaz 20, Thomas in Walden po 13, Gordić in Peiners po 12, Janković 11, Zagorac in Paige po 6, Mosley 4, Parahuski 2.