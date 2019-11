Sunsi so ob polčasu zaostajali za 6 točk, nato pa je Booker dosegel 11 zaporednih točk in Phoenix ni več izpustil pobude iz svojih rok. Foto: Reuters

Sunsi so prišli do tretje zaporedne zmage in so z izkupičkom 5-2 prišli do najboljšega začetka sezone po letu 2013. Devin Booker je ob skandiranju MVP s tribun presegel mejo 6.000 točk, s čimer je postal osmi najmlajši košarkar v zgodovini Lige NBA pri omenjenem mejniku.

Booker igra peto sezono med elito, prejšnji teden je dopolnil 23 let, proti vodilni ekipi Vzhoda pa je imel bleščeč met iz igre 15/19, zadel je 3 od 4 trojk, mirno je vrgel tudi vseh 7 prostih metov. Ricky Rubio je dodal 21 točk, v izenačeni končnici pa je ob Bookerju ključne točke prispeval še Kelly Oubre.

76ersom se je poznala odsotnost kaznovanega Joela Embiida, ki je prestal drugo tekmo prepovedi igranja. Al Horford (32 točk) je z zabijanjem poskrbel za pozno izenačenje, a nato je gostom pošel navdih in po začetnih petih zmagah je Philadelphia doživela prvi poraz sezone.

Ingramu strelski dvoboj, Irvingu zmaga

James Harden je k zmagi Houstona proti Memphisu s 107:100 prispeval 44 točk, 10 skokov in šest podaj. "Ko prideš na tekmo z energijo, se zgodijo dobre stvari. Zate in za ekipo. Če nimaš energije in nisi aktiven, se ne zgodi nič. To se nam je zgodilo v nedeljo zvečer, ko smo izgubili proti Miamiju," je vzroke za uspeh iskal Harden.

Brooklyn je s 135:125 premagal New Orleans. Strelski dvoboj je sicer dobil gostujoči ostrostrelec Brandon Ingram, ki je končal pri 40 točkah, domači as Kyrie Irving pa jih je dal 39.

Rojstnodnevni šov novinca

Golden State je po izgubi Stepha Curryja pod hudim pritiskom ali je ob vseh preostalih poškodbah in kadrovskih izgubah sploh še sposoben boja za končnico na močnejšem Zahodu. A vsaj za prihodnost jim v severni Kaliforniji ni treba skrbeti: odgovornost je prevzel novinec Eric Paschall in na 23. rojstni dan z osebnim rekordom 36 točk in 13 skokov postavil temelje za zmago Warriorsov nad Portlandom s 127:118. A vseeno je bila to šele druga zmaga kluba, ki je v preteklih letih dominiral tako v rednem delu kot končnicah.

V noči na sredo bo Miami Gorana Dragića gostoval pri Denverju Vlatka Čančarja.

LIGA NBA

TEKME 4. NOVEMBRA

MEMPHIS - HOUSTON 100:107

Morant 23 (10/16 iz igre), Brooks 17; Harden 44 (12/28 iz igre, 7/16 iz

igre), 10 skokov in 6 podaj, Gordon 16, House 15, Westbrook ni igral (počitek).

WASHINGTON - DETROIT 115:99

Beal 22, Brown (10 skokov) in Bryant po 14; Kennard 24, Drummond (24 skokov) in

Wood (2/2 za tri) po 15.

BROOKLYN - NEW ORLEANS 135:125

Irving 39 (13/21 iz igre, prosti meti 11/11) in 9 podaj, LeVert 23, Harris 19, Allen 18 (7/8 iz igre) in 10 skokov; Ingram 40 (17/24 iz igre), Ball in Holiday po 15, Hart 14.

MINNESOTA - MILWAUKEE 106:134

Wiggins 25, Covington 15; Antetokounmpo 34 (14/19 iz igre) in 15 skokov, Middleton 26, Bledsoe 22.

PHOENIX - PHILADELPHIA 114:109

Booker 40 (15/19 iz igre, 3/4 za tri), Rubio 21, 10 podaj in 7 skokov, Baynes 15 (3/5 za tri), Oubre 14; Horford 32 (5/8 za tri), Harris 24 in 10 skokov, Korkmaz 20 (4/7 za tri).

GOLDEN STATE - PORTLAND 127:118

Paschall 36 in 13 skokov, Bowman 19, Lee in Poole po 16; Lillard 39, Whiteside 22 in 11 skokov, Simons in McCollum po 14.

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Miami Heat 6 5 1 83.3 Philadelphia 76ers 6 5 1 83.3 Boston Celtics 5 4 1 80.0 Milwaukee Bucks 7 5 2 71.4 Toronto Raptors 6 4 2 66.7 Charlotte Hornets 6 3 3 50.0 Indiana Pacers 6 3 3 50.0 Brooklyn Nets 7 3 4 42.9 Atlanta Hawks 5 2 3 40.0 Detroit Pistons 8 3 5 37.5 Orlando Magic 6 2 4 33.3 Cleveland Cavaliers 6 2 4 33.3 Washington Wizards 6 2 4 33.3 Chicago Bulls 7 2 5 28.6 New York Knicks 7 1 6 14.3