Klemen Prepelič se je izvrstno znašel v dresu nekdanjega evropskega prvaka Joventuta. Foto: www.alesfevzer.com

V sredo so Katalonci – Prepelič je prispeval 14 točk – gostovali v Stožicah in klonili pred Cedevito Olimpijo (103:81), s tem so sicer ostali brez prvega mesta v skupini C drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini, a vseeno zanesljivo napredovali v drugi del, kar zmajem na drugi strani ni uspelo. Po tekmi je Bistričan v pogovoru s slovenskimi novinarji spregovoril tudi o reprezentanci. "Olimpija je zasluženo zmagala, saj je bila precej boljša na tej tekmi. Igrali so z bistveno več energije kot mi, a na koncu smo mi tisti, ki smo se prebili v Top 16, kar je velik uspeh za nas. Po vseh težavah Joventuta v zadnjih šestih ali sedmih letih se podobno kot z Olimpijo sestavlja nova zgodba. Že letos smo v Evropskem pokalu dokazali, da lahko igramo proti močnim ekipam in verjamem, da nas čakajo velike stvari," je dejal uvodoma.

Ostrostrelec, ki je dve sezoni nosil tudi dres Olimpije, se je odlično znašel v Badaloni, kamor ga je posodil Real Madrid: "Na začetku sezone so se razdelile vloge v naši ekipi. Trener Carles Duran mi je dal dobesedno proste roke. V domačem prvenstvu imamo dva spodrsljaja, ko smo dve tekmi izgubili zaradi svojih neumnosti. Smo v igri za prvih sedem mest. Do konca prvega dela prvenstva so še štirje krogi in potem se bo najboljših sedem skupaj z Malago uvrstilo v kraljevi pokal, ki je v Španiji velika stvar. V Evropskem pokalu smo dosegli primarni cilj. V Top 16 manjka kar nekaj dobrih ekip, kot je na primer Olimpija. To je za nas velik uspeh."

Trening Reala boljši od 80 odstotkov tekem

Lani se v Realu ni naigral, letos pa je v res imenitni formi. V Evropskem pokalu je odigral devet tekem, njegovo povprečje pa trenutno znaša 17,8 točke na srečanje. Še boljše je v Ligi ACB, kjer je na 13 dozdajšnjih obračunih v povprečju prispeval po 22,1 točke na tekmo. V obeh tekmovanjih je na vrhu lestvice strelcev. "Priti v Real in pričakovati 20 do 25 minut je nesmiselno. Imel sem morda prevelike želje, ampak je Real vlak, ki že dolgo potuje s Pablom Lasom in zelo težko si je izboriti minutažo. Z vsakim treningom in z vsako minuto na parketu sem napredoval, kar se vidi. Sem bistveno bolj samozavesten, sploh po teh štirih mesecih. Joventut je res nižja raven, kjer sem bil lani, a vseeno igram v najmočnejši ligi v Evropi – španski –, hkrati pa tudi v drugem najmočnejšem mednarodnem tekmovanju. Glede na to, da zmagujemo, smo vsi na pravi poti," je povedal Prle.

Olimpija ima kakovostno zasedbo. Po imenih morda sodi celo v Top 8 Evropskega pokala. Govorimo o zelo dobrih tujcih, tu sta še Jaka Blažič in Edo Murić, ki sta bila tudi nosilca reprezentance, ko smo bili prvaki. Žali mi je, da se niso uvrstili naprej. Po drugi strani mislim, da jim je primarna Liga ABA, da se najprej uvrstijo v Eurocup, če je pa možno, pa celo v Evroligo. O Cedeviti Olimpiji

Še vedno ostaja glavna želja, da v naslednji sezoni obleče dres Reala, ki ima že letos možnost, da ga pokliče nazaj, a bi – tudi zaradi družine – Klemen najraje do konca sezone igral v Badaloni: "Real ima do 30. junija čas, da me potrdi za naslednjo sezono, oziroma me odslovi. Brez dvoma je moj prvi cilj, da se vrnem v Madrid in dobim želeno priložnost. Lani sem, ko sem jo dobil, igral na poziciji organizatorja igre, ko je bil poškodovan Sergio Llull. Na moji poziciji smo bili sicer štirje – še Fabien Causer, Jaycee Carroll in Rudy Fernandez. Tekma traja 40 minut in težko je najti ritem za vse. 16 nas je bilo v ekipi in vsi preprosto ne morejo igrati. Trener se je odločil, kot se je. Trening Reala je boljši od 80 odstotkov tekem, saj ne igraš vsak dan proti takim igralcem."

"V pogodbi z Joventutom je zapisano, da me lahko Real kadar koli zaradi česar koli potegne nazaj. Iskreno povedano sem imel junija in julija veliko ponudb, a je kar nekaj ekip zaradi te klavzule ovrglo možnost. Iskal sem klub, v katerem bom igrali in si povrnil samozavest. Joventut mi je to dal," je dodal in pristavil, da posebno pozornost namenja prehrani, psihični odgovornosti in telesni pripravi, za kar vadi tudi z individualnim trenerjem.

Februarja znova v reprezentančnem dresu

V minuli sezoni je zaradi Evrolige izpustil vse reprezentančne akcije, manjkal pa je tudi lani septembra, ko je ravno prestopil k Real Madridu. Povedal je, da preprosto ni mogel priti, je pa potrdil, da bo znova slovenski dres oblekel februarja, ko se začnejo kvalifikacije za evropsko prvenstvo: "Vedno sem rekel, da bom na voljo, kadar koli bom lahko. Moje besede, da me žal ne bo septembra, so bile povezane s pogodbo z Realom. Podpisal sem precej časa pred tem in že februarja 2018 sem vedel, da me ne bo septembra. Tiste besede vodstva KZS-ja so me precej zmotile, ko so dejali, zakaj lahko pride Anthony Randolph, jaz pa ne. Preprosto mi niso dovolili. Bil sem tam od 27. avgusta, reprezentanca pa je bila septembra. Randolph je v Madridu tri leta, je eden izmed nosilcev igre in ima večjo besedo, kot sem jo imel jaz. Nisem si mogel dovoliti, da bi šel v pisarno k Florentinu Perezu in rekel, da grem v reprezentanco. KZS je naredil napako, ko je šel s tem, da ne želim igrati, v medije. Podobno je bilo z Jako Blažičem, ki je bil v zelo podobni situaciji v Barceloni, še s precej karakterno težjim trenerjem, Svetislavom Pešićem, kot jaz z Lasom, ki mi je rekel, da lahko grem, saj mi ne morejo preprečiti, a mi je bilo takoj jasno o čem se gre."

Prepelič potrdil, da se bo februarja udeležil kvalifikacij za EP

"S selektorjem sem v zelo dobrem odnosu in na koncu je to najbolj pomembno. Z vodstvom se nimam česa meniti, saj imajo oni svoj posel, kar se tiče organizacije in menedžmenta, mi pa smo tu, da igramo in zadovoljujemo naše navijače. Kot sem povedal, rad igram za Slovenijo. Ne dobimo ničesar, morda celo tvegamo poškodbe in dobre pogodbe, a kot sem rekel, je tekma za reprezentanco zame čisto nekaj drugega kot za klub. Definitivno bom prišel kadar koli bom lahko in tudi pridem februarja, če bom le zdrav," je potrdil udeležbo na začetku kvalifikacij, ko se bodo evropski prvaki pomerili z Madžari in Avstrijci.

Vrhunec naslednjega leta bodo olimpijske kvalifikacije, ko si bo reprezentanca skušala junija v Litvi izboriti prvi nastop na največjem športnem dogodku: "Brez dvoma je motivacija za kvalifikacije izjemno velika. S fanti se že pogovarjamo o tem. Takoj po žrebu smo bili na vezi. Verjamem, da imamo lepe možnosti, da se uvrstimo v finale, kjer bo najverjetneje dvoboj z Litvo, pred polno dvorano navijačev, odločal o potniku na olimpijske igre. Mislim, da si z Luko Dončićem konkurenčen za največje stvari. Olimpijske igre so največji športni dogodek, ki se ga lahko udeležiš v življenju. Če smo osvojili prvo medaljo, bili prvaki, mislim, zakaj za vraga se ne bi mogli tudi prvič uvrstiti na olimpijske igre."