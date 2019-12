Jaka Blažič je bil z 18 točkami prvi strelec tekme proti Joventutu. Foto: www.alesfevzer.com

"Če pogledamo rezultat, bi lahko rekli, da smo do zmage prišli veliko lažje, kot smo pričakovali. Četudi tekma ni odločala o ničemer, smo odigrali resno, dobro funkcionirali v obrambi pri prevzemanju in v skoku. Če ti to uspe, prideš lahko do številnih protinapadov, v katerih smo dosegli kar nekaj lahkih košev. Veliko igralcev je bilo zelo razigranih in pri 30 točkah razlike je bila tekma končana," je po srečanju povedal trener ljubljanske zasedbe Slaven Rimac. Končna razlika 103:81 je bila celo višja kot na prvem medsebojnem obračunu v Badaloni, kjer je Joventut slavil s 101:81. Tisto je bila ena najslabših predstav zmajev v letošnji sezoni, toda vseeno sta največja neuspeha letošnje evropske poti poraza proti Nanterru.

Še do prejšnje srede so Ljubljančani upali, da bo dvoboj s Katalonci odločal o potniku v drugi del Evropskega pokala. V Franciji so tedaj proti Nanterru dobro začeli obračun, si priigrali visoko razliko, nato pa popoln mrk, preobrat gostiteljev, ki so zaprli ljubljanska vrata v nadaljevanje, kar je bil osnovni cilj pred sezono. "Možnosti smo zapravili v prvem delu, ko je bila ekipa še nova in še ni bila ustvarjena prava kemija. Seveda ostaja grenak priokus. Sploh ta tekma v gosteh pri Nanterru, ki je bila v normalnih okoliščinah praktično že dobljena. Upam, da smo se iz tega kaj naučili. V tej sezoni imamo še veliko ciljev in izzivov, ki mislim, da smo jih sposobni doseči," je razmišljal Blažič.

(Pre)lahko zapravljene visoke prednosti

Kot je dejal kapetan Cedevite Olimpije, so bile možnosti za odmeven rezultat v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju zapravljene v prvi polovici skupinskega dela. Tedaj so namreč zmaji izgubili vseh pet tekem. Domačemu občinstvu so se predstavili na obračunu z Darušafako. Proti ekipi, ki je lani igrala v Evroligi, pred dvema letoma pa osvojila Evropski pokal, so sanjsko začeli. Priigrali so si 12 točk naskoka, nato pa je sledil velik padec v igri. Carigrajčani so prevzeli pobudo, v končnici pa ostali bolj zbrani. Sledilo je gostovanje v Kazanu pri bogatem Unicsu. Ljubljančani so imeli še 13 minut pred koncem 13 točk naskoka, a vseeno izgubili, in to za 13.

Košarkarji Cedevite Olimpije za konec ugnali Joventut

Na tretji tekmi v Brescii so vodili že za 14, a v drugem polčasu, ko so zmogli le še 25 točk, ponovno popustili in na koncu klonili za sedem. Zatem je v Stožicah gostoval Nanterre. Izjemno slabo so domači košarkarji začeli to srečanje. Pristop je bil pod vsako kritiko, temu primerna je bila tudi obramba. Vseeno so bili Ljubljančani celo v igri za zmago, a je končnica znova pripadla nasprotniku. Nato je po še eni slabi defenzivni predstavi Joventut nadigral zmaje, ki so v prvem polčasu prejeli kar 61 točk. Ob bistveno boljših predstavah v jadranski ligi so vendarle prišle tudi zmage v Evropskem pokalu.

Premagali so Dačko v gosteh, doma pa Unics in Brescio. Samozavestni so odšli v Pariz in proti Nanterru odlično začeli tekmo. Povedli so za 24, potem pa se je ponovila zgodba z začetka sezone – velik padec v igri in Ljubljančani so ostali praznih rok. Nanterre, ki se je izkazal za najskromnejšega nasprotnika v v skupini C, je preprečil Olimpiji izpolnitev zastavljenega cilja. Res je, da se je ekipa poleti sestavila povsem na novo, a decembra si takih oscilacij, kot so bile na tej tekmi, tako kakovostna zasedba, v kateri je ogromno izkušenih igralcev, ki vrsto let igrajo v najmočnejših evropskih ligah in tekmovanjih, preprosto ne bi smela dovoliti.

V Ligi ABA je cilj polfinale

Lestvica: UNICS KAZAN 10 6 4 16 BRESCIA 10 6 4 16 DARUŠAFAKA 10 5 5 15 JOVENTUT 10 5 5 15 -------------------------------- NANTERRE 10 4 6 14 CEDEVITA OLIMPIJA 10 4 6 14

Zdaj bodo do Lige za prvaka slovenskega prvenstva Ljubljančani imeli le eno tekmo na teden. Fokus bo povsem na Ligi ABA, ki prinaša vstopnice za evropska tekmovanja. Po polovici regionalne lige so zmaji v dobrem položaju, saj so s temi porazi drugi, za vodilno Budućnostjo pa zaostajajo le za zmago. "Seveda najrajši igramo tekmo, a, kar se tiče same ekipe, bo tak ritem dobrodošel. Veliko časa bomo lahko namenili treningom in se dobro pripraviti na vsako ekipo. Tukaj lahko najdemo pozitivne točke. Tako gremo lahko do polfinala, kar je cilj v Ligi ABA," je dodal Blažič.

Naslednji tekmec bo v soboto ob 17.00 v Tivoliju Mega. Rimac za to tekmo pravi, da, če hočejo Ljubljančani biti v vrhu Lige ABA, jo morajo dobiti. "Moramo iti na parket in pokazati svojo kakovost," je dejal. Pristavil je: "Ta ritem ene tekme na teden se bo poznal recimo nekje 10. januarja, torej mesec pred pokalom. Poudarjam, da smo ekipa, ki potrebuje trening. To bo neka faza, ki nam bo dolgoročno lahko dala dodatne napadalne in obrambne možnosti za pokal in zaključek Lige ABA. Seveda kot trener nisem zadovoljen, da se nismo uvrstili naprej. Imamo kakovost, ki pa je nismo pokazali. Naša igra ni bila konstantna. Bomo pa zdaj lahko dobili neko dodatno kakovost za tekme, ki so pred nami."