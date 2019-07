Lazić je lani igral za Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com

"Izredno sem vesel, da sem se lahko pridružil tako ambiciozni ekipi, kot je Sixt Primorska. V pretekli sezoni so v Kopru dokazali, da klub deluje vrhunsko v vseh pogledih. Želim si, da se čim prej vklopim v ekipo in da zadovoljim pričakovanja navijačev, vodstva kluba in trenerja Jurice Golemca," je bil zadovoljen 23-letnik.

Bosanski košarkar je z novimi delodajalci podpisal enoletno pogodbo. Koprčani so s tem končali kadrovsko križanko za novo sezono.

"Zadovoljni smo, ker smo lahko igralski mozaik za novo sezono dokončali z igralcem takšnega kova. Aleksandar Lazić je mlad, gibčen in hiter košarkar. Takšen tip igralca je naši ekipi v preteklosti manjkal," pa je ob tem povedal trener Jurica Golemac.