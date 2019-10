Jaka Blažič je postal prvi kapetan Cedevite Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

29-letni Blejec se je po šestih letih vrnil v Ljubljano. Izkušeni branilec, ki je medtem igral za Barcelono, Andorro, Baskonio in Crveno zvezdo, s Slovenijo pa se je zavihtel na evropski vrh, je postal prvi kapetan združenega kluba, Cedevite Olimpije, ki bo letos edini slovenski predstavnik v evropskih tekmovanjih. Na pripravljalnih tekmah pred sezono je Blažič pokazal dobro formo in potrdil, da bo eden ključnih mož oziroma kar glavni nosilec igre vrste Slavena Rimca.

Zaveda se, da je publika v Ljubljani zahtevna, ki od novega kluba in od njega osebno pričakuje velo. V intervjuju za MMC je spregovoril o obetih pred novo epizodo v karieri in o ekipi Cedevite Olimpije, ki bo v prvem delu sezone nastopala v Ligi ABA in Evropskem pokalu, dotaknil pa se je tudi reprezentance, ki je dobila povabilo na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre.

Kako se je po teh letih vrniti v domovino? Ob tem ste postali še kapetan nove Cedevite Olimpije.

Občutki so izvrstni. Po šestih sezonah v tujini sem se vrnil domov. Smo na začetku poti. Lepo je biti doma v krogu najbližjih. Verjamem, da tudi to lahko pomaga pri predstavah na igrišču. Bil sem navijač že takrat Smelta Olimpije, ko sem kot majhen otrok vsak četrtek gledal Evroligo, in res je velika čast postati kapetan tega kluba, hkrati pa pomeni to tudi eno odgovornost. Prvič sem v taki vlogi, ampak mislim, da nas čaka ena lepa sezona in bomo na koncu vsi zadovoljni.

Ko ste igrali za Union Olimpijo, se je ravno poslavljala Evroglia, zdaj se v Ljubljani sestavlja nova zgodba z velikimi ambicijami. Verjamete, da se lahko znova v Stožice vrne tudi najvišja raven evropske klubske košarke?

Verjamem, sicer ne bi podpisal tukaj. Že med prvim pogovorom s Sanijem Bečirovićem in predtem tudi s svojim agentom sem vprašal, kakšni so cilji te Olimpije. Vsi so zagotovili, da nekje v bližnji prihodnosti je cilj tudi Evroliga, se pravi nastopanje v najmočnejšem evropskem tekmovanju. Kar se tega tiče, mislim, da ima klub pravo vizijo in se da veliko na tem graditi. Lahko bi počakal dve ali tri leta in bi se potem vrnil, ko bi bilo že vse vpeljano, ampak je vseeno to nek nov izziv, kjer lahko v štartu pomagam Cedeviti Olimpiji, Ljubljani in ne nazadnje tudi samemu sebi. Zdaj se mora narediti prva dobra sezona, potem pa naprej.

Vendarle to ni več isti klub. Zdaj so ambicije postavljene na povsem novo raven. Je bilo prav to tisto, ki vas je prepričalo?

Tudi to je res. Mogoče ljudje tu v Ljubljani še nimajo take predstave, ampak gre brez dvoma za popolnoma drug klub, kot je bil na primer lansko ali pa v zadnjih sezonah, ko ambicije in cilji le niso bili tako visoki, kot so zdaj. Tudi ekipa je bistveno kakovostnejša. Ne nazadnje je proračun letošnje Cedevite Olimpije precej višji, kot je bil zadnja leta v Ljubljani in tudi s tem se ti nekako ambicije povečajo.

V zadnjih letih ni bilo v navadi, da bi se slovenski reprezentanti vračali v Ljubljano. Od aktualnih reprezentantov je ob vas prišel še Edo Murić. Ste začutili tudi pri ostalih slovenskih košarkarjih, ki so bili nekateri tudi v pogovorih s klubom, odobravanje tega projekta?

Odobravanje zagotovo, bilo pa je tudi precej zanimanja. Morda v prvi sezoni res ni prostora za vse. Ekipa je vendarle sestavljena povsem na novo in mogoče ostali igralci še ne verjamejo stoodstotno v ta projekt in so raje še malce počakali. Odobravanje pa je pri vseh prisotno. Verjamejo, da je to končno to. Ljubljana že nekaj let poskuša z različnimi projekti, a se ni noben izšel, kot bi se moral, zdaj pa bi to moral biti projekt, ki bo pil vodo.

Lahko sploh primerjate tisto vaše prvo obdobje v Stožicah s trenutnim stanjem, vsaj prvimi zdajšnjimi vtisi?

Zdaj je povsem drugačna organizacija kluba. Veliko bolj profesionalna. Takrat smo, kot sva že rekla, lovili zadnja leta v Evroligi. Klub finančno ni bil več na ustrezni ravni in nasploh je bilo veliko težav v samem klubu. Prvo sezono, ko sem prišel k Olimpiji, smo decembra praktično razpustili celo ekipo in do konca igrali z mladimi. Tudi v drugi sezoni so se težave ves čas pojavljale. V tej novi Cedeviti Olimpiji je vse urejeno, tako, da igralci lahko skrbimo le za igro. Vse ostalo naj bi bilo organizirano, kot mora biti in tudi verjamem, da bo tako, kot so obljubili. Pa saj veste, da Cedevita v Zagrebu ni nikoli imela nekih finančnih težav. Edino, kar je pogrešala, je bila neka zvesta publika in navijaštvo. Mislim, da to Ljubljana zagotovo ima, le zbuditi moramo ljudi.

Ko ste igrali prijateljsko tekmo z Ulmom, je bilo v Tivoliju obisk kar soliden, podobno velja tudi za vzdušje. Je Ljubljana že s tem dokazala, da je lačna vrhunske košarke?

Mislim, da smo zagotovo košarkarski narod, še posebej po tej zlati medalji na evropskem prvenstvu, ko se je to še bolj uzavestilo. Prej sem govoril o najboljših Olimpijinih časih v Evroligi. Takrat je bilo v Tivoliju vzdušje neverjetno. Kar se športa tiče, se je praktično govorilo le o tem. Ljubljana to potrebuje in, ko bodo dobre tekme, sem prepričan, da bodo ljudje prišli pogledat. Tudi, če morda ne bomo zmagali, pomembno je, da bodo videli pravi pristop, borbenost, energijo in to neko pripadnost klubu. Verjamem, da nam na tak način lahko uspe.

Ste imeli na mizi še kaj resnih ponudb oziroma koliko časa je trajalo, da je Cedevita Olimpija dobila vaš "da"?

Takoj po sezoni je klub kontaktiral mojega agenta. Malce sem počakal, če bi se odprla res kakšna dobra situacija v Evroligi. To sem še gledal in bili so neki pogovori, ampak nobene res konkretne ponudbe, zato sem kar hitro sprejel odločitev. Na koncu sem se odločil, da niti ne bom čakal. Veliko raje igram v Ljubljani Evropski pokal in Ligo ABA, kot da bi recimo v Španiji ali kakšni drugi državi prav tako igral Eurocup. Raje sem doma in pomagam Cedeviti Olimpiji, da kaj naredi. Tako nisem nekaj veliko razmišljal. Lahko bi mogoče še malce počakal, a niti nisem želel. Kar hitro sem se odločil in smo se tudi hitro potem dogovorili.

Ste razmišljali, da bi lahko pri Cedeviti Olimpiji, če se izide po ambicijah vodstva kluba, ostali tudi dlje časa?

Podpisal sem pogodbo 1+1, o tem pa dejansko nisem razmišljal. Bomo videli. Zagotovo obstaja tudi takšna možnost, a je o tem zdaj res težko kar koli govoriti.

Pred prvim prihodom k Olimpiji leta 2011 je igral za Slovan, Triglav in Radovljico. Foto: www.alesfevzer.com

Izkušenj imate veliko. So bili s sestavo ekipe prvi koraki narejeni v pravo smer?

Mislim, da je ekipa zelo dobro sestavljena. Manjka nam še neka uigranost, neka kemija, ki pa se bo ustvarila tekom sezone. Zgodaj smo začeli priprave, med prvimi v Evropi in to smo potrebovali, saj je moštvo povsem novo. Nekaj igralcev je sicer že igralo skupaj, a kot celota se še ne poznamo dobro. Nekaj časa bomo zagotovo še potrebovali, da se navadimo na naloge v ekipi in se dobro spoznamo tudi izven terena. Kot pravim, mislim, da je ekipa zelo kakovostna, dobro sestavljena in ima veliko potenciala, toda čaka nas še veliko dela, da pridemo v pravo formo, s katero bomo lahko kos tudi najboljšim.

Ko omenjate vloge, že takoj se vidi, da je ena glavnih namenjena vam. Radi igrate s tako odgovornostjo oziroma pod pritiskom, ki ga vloga nosilca prinaša?

Mislim, da sem pripravljen na tako vlogo. Imam kar nekaj izkušenj, kar mi bo zagotovo pomagalo, da lahko igram pri Cedeviti Olimpiji kot nosilec. Bil sem že v taki vlogi pri Zvezdi, pa tudi pred tem pri Olimpiji in nato pri Andorri. Pričakovanja javnosti so oziroma bodo velika. Tega se zavedam. Toda rad igram v takih okoliščinah, kjer je določen pritisk. To me še dodatno spodbuja, da še bolj treniram in sem še bolj osredotočen na košarko. Mislim, da sem pripravljen na to vlogo.

Murić je dejal, da bo Cedevita Olimpija zagotovo med najbolj borbenimi ekipami, saj ste sestavili ekipo z igralci s pravim karakterjem. Kakšno Cedevito Olimpijo pričakujete vi?

Ključ te ekipe bo oziroma mora biti obramba. Nekako moramo postaviti prave temelje defenzivni igri in iz tega bo potem vse izhajalo. Tako nam bo lažje tudi v napadu. Imamo zelo agresivno ekipo, tudi fizično zelo dobro na vseh položajih, ključna pa mora biti obramba, zaradi katere bomo potem tudi lažje dosegali te lahke koše iz protinapadov, v napadu pa se bo že razvila igra. Še enkrat bom poudaril, da je ključna obramba. Bil sem v ekipah, kjer je bilo zbranega veliko talenta, a uspeh se je naredil le, če smo skupaj stopili v obrambi. To se bo ves čas ponavljalo, a to je glavni razlog za uspeh.

Na zunanjih položajih ima ekipa precej širine in je tudi kar precej raznolika, kot sta na primer oba organizatorja igre. Pod košem pa sprva takšne širine ni bilo, a je zdaj prišel še center Maik Zirbes. Kako veliko okrepitev predstavlja?

Res sta organizatorja igre povsem različna. Miller McIntyre je zelo močan v prodorih in tranzicijski igri, Boatright pa je po drugi strani klasičen strelec, ki pa zna tudi razigrati ekipo. Mogoče ne veste, ampak v Ligi NCAA je prejel tudi nagrado za obrambnega igralca, tako da ima tudi defenzivno velik potencial. Sta različna organizatorja igre, kar mislim, da res potrebujemo. S skokom smo imeli recimo kar nekaj težav v pripravljalnem obdobju. Tudi nižji se moramo bolj vključevati in pomagati visokim igralcem. Zirbes nam bo tu v veliko pomoč. Gre za odličnega igralca tako v obrambi kot v napadu. Upam, da je dobro pripravljen in se bo čim prej vključil ter bo pomemben člen te ekipe. Potrebovali smo še enega visokega igralca in z njim smo dobili kakovostno okrepitev. Ima veliko izkušenj in verjamem, da nam bo v veliko pomoč. Tudi pod obročem imamo zdaj kar nekaj širine. Simonović je odličen košarkar, ki je igral v velikih klubih in večino kariere praktično na položaju štiri. Stipanović ima za sabo prav tako zelo dobro kariero. Hopkins je morda manjša neznanka, saj je igral v Bolgariji, ampak ima določene kvalitete. Krampelj je mlad igralec, ki ima za sabo dobro sezono v Ligi NCAA, a se mora še navaditi na sistem igre.

Kakšen vtis je za zdaj na vas naredil Slaven Rimac?

Je mlad trener in za zdaj imava zelo dober odnos. Zdi se mi, da je zelo iskren. Posluša igralce in nekako čuti, kaj košarkar želi oziroma potrebuje in potem ti tudi to skuša dati na terenu. Ima veliko košarkarskega znanja, ne nazadnje je bil vrhunski igralec. Dobro sodelujemo, za kaj več, pa je za zdaj še prezgodaj govoriti. So pa prvi vtisi zelo dobri.

Za sabo imate sezono pri Barceloni. Pred tem ste igrali že za Baskonio, Andorro in Zvezdo, ki so prav tako cenjeni klubi, ampak, ali je nekaj posebnega igrati za klub, ki predstavlja takšno športno institucijo?

Ja, je nekaj posebnega, o tem ni dvoma. Ko sem na primer pogledal in videl, da nosim dres Barcelone, sem bil kar malce presenečen, da igram v takem klubu. Res je občutek poseben. Tam sem imel specifično vlogo. Dobro sem sodeloval s Pešićem. Delal sem, kar je od mene zahteval. Razpletlo se je, kot se je. Vseeno mislim, da sem pokazal kar dobre predstave, sicer pa nisem imel neke konstantne minutaže. Vseeno je bila to zame posebna sezona in ni mi žal, da sem se odločil za to.

Sezona je pred vrati in že začetku je urnik zelo natrpan. Za vas kot nov klub bo začetek še toliko pomembnejši, se strinjate?

Tako je, naporen in zelo pomemben. Napak si ne bomo smeli privoščiti. Za nas je začetek sezone ključnega pomena, če hočemo pridobiti publiko v dvorano, hočemo nekaj narediti in dobiti neko potrditev tudi ostalih ljudi v Ljubljani. Moramo dobro začeti in tega se vsi zavedamo. Mogoče mi domači igralci še malo bolj kot tujci, ampak jim tudi to skušamo dopovedati.

Blažič ima za sabo sezono v dresu slovite Barcelone. Foto: EPA

V Ligi ABA, kjer se je konkurenca kar močno okrepila, so pričakovanja visoka. Kakšni pa so cilji v Evropskem pokalu?

V Ligi ABA je res konkurenca zahtevna. Tukaj so Zvezda, Partizan, Budućnost, Mornar, ki se je okrepil z zvenečimi imeni, tudi Igokea… Zagotovo je liga ena najmočnejših v zadnjih letih, če ne kar najmočnejša. Naš cilj je vseeno priti med najboljše štiri in igrati končnico, potem pa je mogoče vse. Toda pot do tja je še dolga, verjamem pa, da smo zmožni tega. V Evropskem pokalu imamo težko skupino, ampak mislim, da napredovanje mora biti nek osnovni cilj in kar je tudi realno. Potem v nadaljevanju je odvisno, koga dobiš. Napredovanje v drugi del pa je nekaj nujnega.

V Beograd, kjer ste bili ljubljenec navijačev Crvene zvezde, ste se v drugem dresu že vrnili, toda zdaj boste prišli skupaj z Markom Simonovićem in Maikom Zirbesom. Bo to nekaj posebnega?

Ko sem bil prvo leto pri Zvezdi, je bil Simonović naš kapetan. Vse so nas navijači imeli radi, to je res. Bo zelo zanimivo. Ko igram proti Zvezdi, so neke emocije še vedno prisotne. Zdaj smo tekmeci in upam, da jih bomo premagali. Bo pa zelo težko, saj imajo res kakovostno moštvo in mislim, da so prvi favoriti Lige ABA. Po imenih zagotovo. Tudi v zadnjih letih so jo redno osvajali in načeloma naj bi bila Zvezda trenutno najmočnejši klub na Jadranu. So favoriti, to vlogo jim prepuščamo, ampak bomo naredili vse, da jih premagamo.

Verjetno ste spremljali svetovno prvenstvo, na katerem so zlato osvojili tudi nekateri vaši nekdanji soigralci. Je bilo kaj grenkega priokusa gledati tekme oziroma ste pomislili, kako velika priložnost je zamujena?

Res je, z Ribasom, Claverjem in Oriolo smo lani igrali skupaj. Zelo sem vesel zanje, sem bil pa presenečen. Nisem si mislil, da Španiji lahko uspe. Seveda so bili tudi moji favoriti Američani in Srbi. Od njih vedno pričakuješ, da se bodo borili za prvo mesto, obrnilo pa se je povsem drugače. Seveda je bilo prisotnega precej grenkega priokusa, še posebej, ko vidiš, da je na koncu recimo Španija osvojila zlato, ZDA pa so izpadle že v četrtfinalu. Videli smo, da bi tudi mi lahko prišli do izločilnih bojev, potem pa je vse mogoče. Če bi se razpletlo po naših željah, bi imeli lahko res dobro prvenstvo. Priložnost, da se tudi na svetovnem prvenstvu nekaj naredi in se nadaljuje ta uspešna zgodba, je zamujena. Nekaj krivde ima Fibin sistem, nekaj jo nosimo sami, ampak gremo dalje.

Nekakšna tolažilna nagrada je povabilo za kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Bo Slovenija na tem nastopila v popolni postavi?

Upam da. Kot se pogovarjamo z ostalimi reprezentanti, so vsi za to, da se zberemo in gre Slovenija končno tudi na olimpijske igre. Verjamem, da se bomo zbrali vsi in si v najmočnejši zasedbi izborili Tokio. Imamo vse pogoje, da nam uspe. Imamo dobre igralce, dober strokoven štab in v zadnjih letih imamo neko konstanto. Na podoben način delamo že nekaj časa in verjamem, da nam lahko uspe.

Februarja se začnejo kvalifikacije za EuroBasket. Zdaj bo Slovenija lahko zaigrala skoraj popolna.

Res je. Ukrajina je že dokazala svojo vrednost, na Madžarskem se košarka dviga, tudi Avstrije ne smemo odpisati, toda mi bomo dokaj močni. Zdaj z izjemo Randolpha ne igra noben več v Evroligi, tako da bosta ob tem manjkala le še Dončić in Čančar. Upam, da se bomo ostali vsi odzvali in si brez težav izborili evropsko prvenstvo.