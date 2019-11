Codi Miller-McIntyre že vso sezono igra v odlično formi in je trenutno statistično najboljši posameznik Lige ABA. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so se v prvi polovici skupinskega dela Evropskega pokala spravili v zelo zahteven položaj. Toda čeprav so izgubili prvih pet tekem, so z dvema zmagama zdaj še vedno v igri, pred njimi pa je ugoden razpored. Namreč Brescio pričakujejo po zmagah nad najboljšima ekipama skupine, Darušafako in Unicsom, zatem jih čaka gostovanje pri najskromnejši zasedbi Nanterru, nato pa še gostijo Joventut. Kot rečeno, za ohranitev možnosti v torek šteje le zmaga, sicer bi bila Brescia zanje že neulovljiva.

Ob uspehih nad Dačko v Carigradu in doma nad Kazančani, ki z visokim proračunom sodijo v najožji krog favoritov za končno slavje, so zmaji vpisali še dve zmagi v Ligi ABA. S štirimi zaporednimi uspehi, kar je najdaljša serija v tej sezoni, obračun s košarkarji iz Lombardije razumljivo pričakujejo samozavestni. "Ta tekma je izjemno pomembna, saj želimo ostati v igri za drugi krog. Dobro se bomo pripravili in upam, da bomo pravi. Prav tako si želim čim večjo podporo publike, saj mislim, da smo zdaj kontinuirano pokazali interesantno košarko, v kateri gledalci lahko uživajo," je povedal trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac.

O nasprotniku je še dodal: "Brescia je v dobrem ritmu in se bori za napredovanje. Je tudi v dobrem položaju na lestvici. Seveda nas čaka težka tekma, a smo zdaj v zmagovalnem ritmu, zato moramo v obračun vstopiti samozavestni, z veliko energije in zelo motivirani. Na prvi tekmi smo pokazali, da se lahko merimo z njimi. Potrebujemo le pravo energijo in motiviranost. Ko igralci dobijo nekaj tekem zapored, lahko poletijo in poskrbeti moramo, da ne bo tako. Moramo iti z enakim pristopom in lačni uspeha. S pomočjo publike želimo odigrati dobro tekmo, v prvi vrsti s pravo obrambo in verjamem, da bo to dovolj za zmago. Evropske tekme so zahtevne. Nasprotnik ima prav tako veliko individualne kakovosti. Videli ste recimo, kakšen večer je imel Unicsov Jamar Smith. Podobno sta v odločilnih trenutkih proti FMP-ju odgovornost prevzela Codi Miller-McIntyre in Ryan Boatright."

Rimac: Verjamem v ekipo, štab in svoje delo

Po slabem začetku evropske sezone, ko so ob vseh porazih imeli ogromno nihanj v igri, predvsem pa veliko težav v obrambi, so zmaji ujeli prav ritem. Ne le, da se vzpenja rezultatska krivulja, pač pa so predvsem tudi predstave bistveno boljše. Ob tem Rimac poudarja, da je prepričan, da ima ta ekipa še veliko prostora za napredek: "Sem realen in nikoli ne bežim od kritike. Preprosto smo premlada, pa ne govorim o letih, ampak o času, kolikor smo skupaj, ekipa, da bi lahko dali končno oceno. Od prvega dne smo govorili, da smo vzeli karakterne igralce in mislim, da so to te štiri tekme potrdile, saj je ekipe odreagirala. Da bi bili odlično moštvo, ki se bori za najvišje cilje, torej lovorike, je potrebnega še ogromno dela in dvig kakovosti same igre. Kot ves čas govorim, verjamem v to ekipo."

V Brescii smo v drugem polčasu izpustili zmago iz rok. Poznamo jih in vemo kje so njihove tako prednosti kot slabosti. Zagotovo bomo bolj sveži kot oni, ki so tekmo v italijanskem prvenstvu igrali v nedeljo. Tu ne sme biti nobenih izgovorov. Za nas je ta tekma zelo pomembna za napredovanje v Evropskem pokalu, kjer še imamo nekaj možnosti. Male zaostajamo za tem četrtim mestom, imamo pa proti Brescii lepo priložnost, da se približamo le na eno zmago zaostanka. Potem bo vse odvisno od nas na naslednjih dveh tekmah. Jaka Blažič, kapetan Cedevite Olimpije

"Ohraniti moramo samozavest, hkrati pa ostati skromni. Moje razmišljanje se v teh dveh tednih ni spremenilo. Še enkrat poudarjam, verjamem v to ekipo, strokovni štab in svoje delo. Imamo tudi podporo vseh ljudi tu. To je zame najbolj pomembno. Dobro je, da so se pritiski malce umirili. Zavedam se, da novinarji, navijači in javnost nasploh veliko pričakujejo in niso potrpežljivi, toda preprosto se nekatere stvari ne morejo storiti čez noč. Če pogledamo rezultat v Ligi ABA, smo lahko zadovoljni. Na skoraj vseh tekmah v Evropskem pokalu smo pokazali, da smo konkurenčni, le zmage so manjkale. Zdaj sta prišli in se malce lažje diha," je zaključil Rimac.

Na prvi tekmi v Brescii so gostitelji sicer slavili z 78:71, potem ko so Ljubljančani v končnici povsem popustili, ekspresno zapravili priigrano prednost, ki je bila vmes že 14 točk. Brescia ima v Evropskem pokalu štiri zmage in tri poraze, v nedeljo pa je v italijanskem prvenstvu na deveti tekmi doživela četrti poraz, ko jo je na kolena spravil Treviso (72:68) s slovenskim organizatorjem igre Aleksejem Nikolićem, ki se je izkazal s 16 točkami.

8. krog, torek ob 18.30:

CEDEVITA OLIMPIJA - BRESCIA

Sreda ob 17.30:

UNICS KAZAN - NANTERRE

Ob 18.15:

DARUŠAFAKA - JOVENTUT

Lestvica: UNICS KAZAN 7 5 2 12 DARUŠAFAKA 7 4 3 11 JOVENTUT 7 4 3 11 BRESCIA 7 4 3 11 -------------------------------- NANTERRE 7 2 5 9 CEDEVITA OLIMPIJA 7 2 5 9

