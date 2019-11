Mikael Hopkins je košarkar, ki je v zasedbi Cedevite Olimpije glede na začetek sezone najbolj napredoval. Foto: www.alesfevzer.com

Športni direktor ljubljanskega kluba Sani Bečirović nam je pred dobrim tednom dni, tik preden so se zmaji podali na gostovanje v Carigrad k Darušafaki, dejal, da bodo naslednje štiri tekme kazalnik realnega stanja moštva. Tedaj je govoril po slabi seriji petih zaporednih porazov v Evropskem pokalu in prvem v Ligi ABA. Če Bečirovićeve besede veljajo, so v Stožicah glede na prikazano na že treh od teh štirih obračunov dejansko sestavili zelo dobro zasedbo. Namreč Ljubljančani so po tem pogovoru najprej v gosteh na kolena spravili Dačko in Koper Primorsko, ko so bili za vsaj razred boljši od slovenskih prvakov, vse skupaj pa še nadgradili z domačo zmago nad Unicsom (81:76).

Ob prvem možu glavnega pokrovitelja Atlantic Grupe Emilju Tedeschiju je sedel Joc Pečečnik, ki je s svojim podjetjem Elektronček vstopil v ekipo pokroviteljev Cedevite Olimpije.

Ne le da zmagi nad Darušafako in Unicsom, ki spadata med favorite celo za končno slavje v Evropskem pokalu, pomenita velika skalpa, predvsem je ključno, da so zmaji na parketu videti bistveno bolje. Če so razočarali na uvodu v sezono, ko so njihovo igro zaznamovala številna nihanja in predvsem velike napake v obrambi, pa so na zadnjih tekmah pokazali določeno kakovost in konkretno raven košarke. Če so bili po prvi polovici Evropskega pokala deležni upravičenih kritik, si po zmagah nad Darušafako in več kot 14 milijonov vredno zasedbo iz Kazana zaslužijo pohvale. Če je na prvih tekmah težave povzročala obramba, ta vse bolj funkcionira. Tako kot so zmaji vse bolj uigrani v napadu, so tudi v obrambi. Vse manj je napak pri prevzemanju, vse manj dopuščajo odprtih metov in vse bolje kontrolirajo skok, ki so ga tokrat dobili s kar 41:29. Napad je vse bolj tekoč, vse bolj postajajo prava ekipa, hkrati pa se prebujajo določeni posamezniki, ki sprva niso bili tako razpoloženi.

Hopkins igralec z velikim potencialom

Eden takih je nedvomno Mikael Hopkins, ki je bil proti Unicsu z 20 točkami prvi strelec svojega moštva. "Res sem vesel te zmage. Imamo kakovostno ekipo, ki lahko igra dobro obrambo, in to nam je na tej tekmi uspelo. Ko so se približali, smo stopili skupaj tudi v napadu. Dobro smo bili pripravljeni na to tekmo. Vedeli smo, kakšen je njihov načrt za dvoboj, zelo dobro pa smo izvedli svojega," je povedal ameriški krilni center, ki praktično igra iz tekme v tekmo bolje. Predvsem na zadnjih treh tekmah – prvič so jih toliko zapored zmaji dobili v tej sezoni – je pokazal svojo kakovost, ko je dobro opravljal svoje delo v obrambi, zelo razigran pa je bil prav tako v napadu, kjer je kljub svoji višini nevaren tudi z meti z razdalje.

3. zaporedna zmaga @KKCedOL, z drugo zapored v @EuroCup ostaja v igri za drugi del. Navdušen tudi Emil Tedeschi @rtvslo pic.twitter.com/lXHtaDnHtq — Tilen Jamnik (@TilenJamnik) November 13, 2019

"Na igrišču se počutim vse bolje in bolj samozavesten, da čim bolj pomagam ekipi. Verjamem vase in vem, da lahko na parketu naredim marsikaj. Vesel sem, da igram na tej ravni. Vedel sem, da lahko igram, čeprav sem do zdaj igral v slabših ligah. Veseli me, da sem uspešen, še bolj pomembne pa so te zmage," je razložil Hopkins in dodal: "Naša ekipa se je ves čas dobro razumela. Klub nas je zbral malce prej, da smo se lahko bolje ujeli, saj smo nova ekipa. Kemija nikoli ni bila slaba, le v zaključkih tekem nas je nekako zmanjkalo. Že pred tem smo pokazali, da se lahko kosamo z vsemi ekipami, s katerimi smo igrali do zdaj. Zdaj smo le našli način, kako končati tekme in jih dobiti. Kemija pa je bila vedno prava. Verjamem, da lahko naredimo še veliko več."

"Vedeli smo, da gre za igralca, ki ima velik potencial, čeprav je igral v ligah nižje ravni. Vendarle je bil na univerzi Georgetown obravnavan kot igralec, ki bi bil lahko izbran na naboru in šel v NBA. Verjetno zaradi nekaterih svojih napak in napak še koga drugega ni talenta razvil, kot bi moral. Na zadnjih tekmah smo videli, da gre za košarkarja, ki se lahko kosa z vsemi na tej ravni Evropskega pokala. Zdaj ima priložnost, da se postavi na boljši položaj, kot je bil do zdaj. Igral je v drugi turški ligi in na bolgarskem prvenstvu, kar je vse nižja raven. Logično je, da iz teh lig nosi določene slabe navade. Igral je skoraj po cele tekme, zdaj pa nekje dobrih 20 minut. Mora biti pozornejši, odgovornejši, saj so tu druge zahteve. Igra se boljša in bolj agresivna obramba. Ima še veliko prostora za napredek, že zdaj pa ima v napadu veliko orožij, kot so igra s hrbtom, podaje in seveda ta med z razdalje," je o Hopkinsu, ki res napreduje iz tekme v tekmo, dodal Rimac.

Smith znova razigran, dobro ustavili McColluma

Hrvaški strokovnjak na ljubljanski klopi je na vprašanje, kaj se je spremenilo od tedaj, ko so nizali evropske poraze, do zdaj, ko so nanizali tri zmage, odgovoril, da čas. Po njegovih besedah je potreben določen čas, da začne na novo sestavljena ekipa funkcionirati, kot je treba. "Nemogoče je, da igralci takoj razumejo filozofijo trenerja in trener razume, kako čim bolje uporabiti vse igralce. Vse potrebuje čas. Prav tako nam ni šel na roko razpored z vsemi gostovanji, na katerih smo se sicer povezali kot ekipa. Toda nenehna potovanja pomenijo, da nimaš dovolj časa za treninge, da bi se še bolje povezali na parketu. V zadnjih desetih dneh je bilo več časa za treninge, in lahko rečem, da se to tudi vidi na igrišču. Smo pa šele na začetku sezone. Ostati noramo tako motivirani kot do zdaj, saj res verjamem v kakovost te ekipe. Če ostanemo zdravi, lahko rastemo z vsako tekmo. Nekateri igralci, kot sta Zirbes in Boatright, nimata za sabo najboljših sezon. Od njiju pričakujem prave predstave po novem letu," je dejal Rimac.

Cedevita Olimpija prvič v sezoni zmagala trikrat zapored

Trener zmajev je bil zadovoljen z obrambno predstavo svojih varovancev, ki jim je znova ogromno težav tako kot na prvi tekmi povzročal Jamar Smith. Tokrat so ga pravočasno ustavili in tudi serija njegovih treh zaporednih trojk ni bila usodna. Sicer pa so Ljubljančani odlično opravili delo na Erricku McCollumu, ki je sicer še boljši strelec od Smitha. S to zmago ohranjajo upe na drugi del Eurocupa. "Pred tekmo smo se dogovorili, da moramo biti agresivni v obrambi in izvajati pritisk. Na začetku so nam po naših napakah hitro dali osem točk, potem pa smo bolje zaigrali v obrambi in omejili njihove ključne igralce, kot je na primer McCollum. Smith je bil znova zelo razigran proti nam. Toda tudi njegova serija ni preobrnila izida. Včasih, ko nekdo zadene te težke mete, je težko mentalno odgovoriti. Nam je uspelo," je zatrdil Rimac.

Kot poudarja, so zmaji konkretno v igri za drugi del, na roko pa jim gre tudi razpored, saj od treh tekem igrajo še tri doma, ob tem naslednjo že v torek, ko v Stožice prihaja Brescia. "Samozavest se dviga, in glavno je, da je ekipa lačna uspeha. Projekt je nov in veliko ljudi ogromno pričakuje. Imamo veliko odgovornost, da nam uspe. Verjamem, da bo v prihodnosti prišlo še več ljudi. Mislim, da igramo dobro košarko in da se je končno naredila ekipa, ki gre lahko daleč. S pomočjo občinstva bo vse lažje. Na tekmah še ni toliko ljudi, a se čutita pozitivna atmosfera in pomoč s tribun, zaradi česar je lažje igrati. Če bomo z dodatno atmosfero rasli kot ekipa, se bo občinstvo identificiralo s klubom in bo večji interes, kar pa je na koncu koncev glavni cilj projekta – da se gleda dobra košarka, da ljudje v njej uživajo in da Olimpija dosega dobre rezultate," je še pristavil Rimac.