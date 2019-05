Glasbenik Drake je po koncu tekme pozdravil prvega zvezdnika Toronta Kawhija Leonarda. Foto: EPA

Raptorsi so imeli bistveno več razpoloženih igralcev, saj jih je kar šest doseglo vsaj 13 točk, pri Bucksih sta bila to le dva. Pri gostiteljih je bil najbolj učinkovit Kyle Lowry, ki je dosegel 25 točk.

Leonard: Smo v dobrem položaju

Prva domača violina Kawhi Leonard je dosegel 19 točk, navdušen je bil nad širino svojih soigralcev: "Igralci s klopi so dosegli več kot 30. Prav vsak je prispeval svoj delež, ne le v napadu, ampak tudi obrambi. Pred nadaljevanjem serije smo v dobrem položaju."

V prvih minutah zadnje četrtine je bilo vse jasno

Pred začetkom zadnje četrtine so gostitelji vodili s 94:81, nato pa dokončno ušli s serijo 10:3, v tem obdobju je rezervist Fred VanVleet dosegel sedem točk. Dvorana je ponorela in se veselila druge zaporedne zmage.

Giannis Antetokounmpo je iz igre metal 9/17. Foto: Reuters

Middleton dosegel 30 točk

Najboljši strelec tekme je bil Khris Middleton (30), glavni kandidat za nagrado MVP Giannis Antetokounmpo je sicer več kot podvojil svoj izkupiček s tretje tekme (25), a spet ni imel najboljše tekme. Na tretji tekmi je iz igre zadel le pet metov, to mu je tokrat uspelo že v prvi četrtini (met 5/8), a v preostalem delu tekme je zadel le še štiri mete iz igre. Pri enem prostem metu je popolnoma zgrešil obroč.



Antetokounmpo: Ni konec sveta

Grk kljub porazu ni bil potrt in je spomnil, da so Bucksi najboljša ekipa rednega dela sezone: "Celo leto igramo dobro košarko, če izgubiš tekmo ali dve, to še ne pomeni konec sveta. Ne bomo izgubili samozavesti. Moramo delati svoje stvari in verjeti v ekipo."

Peta tekma bo v noči na petek v Milwaukeeju.

Liga NBA, končnica, finale vzhoda

TORONTO (2) - MILWAUKEE (1) 2:2

120:102 (32:31, 33:24, 29:26, 26:21)

Lowry 25, Leonard 19, Powell 18, Ibaka (13 skokov) in Gasol po 17, VanVleet 13; Middleton 30, Antetokounmpo 25 in 10 skokov, Mirotić 11, Lopez 8.