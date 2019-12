LeBron James je izjemno motiviran. 30. decembra bo dopolnil 35 let in zaveda se, da priložnosti za četrti prstan v karieri ne bo več veliko. Foto: Reuters

Vročico čakata dve izjemno težki tekmi, ki bosta pokazali, kako močna je ekipa. Trener Erik Spoelstra je navdušen nad obema novincema. Tyler Herro in Kendrick Nunn sta presegla vsa pričakovanja. Jimmy Butler je najboljši strelec Miamija (20,6 točke na tekmo), v odlični formi pa je tudi center Bam Adebayo.

Pred začetkom sezone so v Miamiju napovedovali uvrstitev v končnico, ki se jim je v lanski sezoni izmuznila. Tudi največji optimisti niso pričakovali, da bo ekipa po tretjini sezone na drugem mestu Vzhoda z 18 zmagami in le šestimi porazi.

Jezerniki so v končnici zadnjič igrali aprila 2013. Po prihodu Anthonyja Davisa so prerojeni. LeBron James je dobil genialnega soigralca in dinamični duet je neustavljiv. Lakersi imajo že 22 zmag, izgubili pa so le trikrat. V gosteh so nanizali kar 12 zmag zapored. Turnejo na Vzhodu so začeli s težko prigarano zmago v Orlando, po današnji tekmi pa jih čakajo še gostovanja v Atlanti, Indianapolisu in Milwaukeeju.

LeBron James je pustil neizbrisen pečat na Floridi, med letoma 2011 in 2014 je ekipo štirikrat zapored popeljal v finale, leta 2012 in 2013 je tudi osvojil šampionski prstan. Lani je nasul Vročici kar 51 točk v American Airlines Areni.

Tekme 13. decembra:

Ob 1.10:

MIAMI - LA LAKERS

PHILADELPHIA - NEW ORLEANS

ORLANDO - HOUSTON

ATLANTA - INDIANA

MEMPHIS - MILWAUKEE

CHICAGO - CHARLOTTE

UTAH - GOLDEN STATE

MINNESOTA - LA CLIPPERS

SACRAMENTO - NEW YORK

Tekme 14. decembra:

PHOENIX - SAN ANTONIO

TORONTO - NEW JERSEY

MEMPHIS - WASHINGTON

CHICAGO - LA CLIPPERS

MILWAUKEE - CLEVELAND

DALLAS - MIAMI (ob 2.30)

HOUSTON - DETROIT

DENVER - OKLAHOMA CITY