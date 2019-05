Trenerja Jurica Golemac in Jure Zdovc ter kapetana finalistov Alen Hodžić in Domen Lorbek. Foto: www.alesfevzer.com

Primorci so se sicer prvič uvrstili v finale, toda klub s to organizacijo in vodstvom igra šele tretjo sezono, v kateri je preprosto odličen. Koprčani so letos osvojili že Ligo ABA 2, pokal in superokal, klonili pa le sedemkrat, v državnem prvenstvu niz neporaženosti traja že 14 tekem, s tem, da so praktično vse zmage bile zanesljive in visoke. Olimpija ima na drugi strani lahko rečemo katastrofalno sezono, saj je razočarala v Ligi prvakov, pravi polom pa je pomenil izpad iz Lige ABA. Ljubljančani, ki imajo v vitrini že 17 naslovov državnega prvaka, so bili najboljši v zadnjih dveh letih, toda v tej sezoni je vloga favorita finala, ki se začne v soboto v Bonifiki, povsem na primorski strani.



Kluba sta se letos pomerila že šestkrat. Bistveno uspešnejša je Primorska, ki je dobila pet obračunov. Boljša je bila v superpokalu, v polfinalu pokala, obakrat v Ligi za prvaka, edini poraz pa je doživela v prvem delu prvenstva. Dobra znanca sta tudi trenerja Jurica Golemac in Jure Zdovc, ki sta skupaj nosila dres Olimpije in med drugim osvojila jadransko ligo, Zdovc pa je kot selektor tudi poklical Golemca v slovensko reprezentanco za EuroBasket 2009 na Poljskem, kjer je izbrana vrsta končala na četrtem mestu.

Olimpiji je težko dati koš

"Presenečenj velikih ne bo. Z Juretom imava res dolgo zgodovino. Ko sem prišel v Olimpijo, sem se od njega učil kot igralec. Tudi ko sem začel s trenerskim delom, je bil vedno odprt. V Atenah mi je dovolil, da sem spremljal treninge in mi pomagal z nasveti. Zelo ga cenim tako kot igralca kot tudi trenerja. Zdaj sva na nasprotnih straneh. Sem tekmovalec in športnik in vem, da bo moja ekipa vsako tekmo dala vse od sebe za zmago. Upam tudi, da bomo privabili čim več gledalcev, saj si vsi skupaj kot država aktualnih evropskih prvakov zaslužimo, da pridejo podpret naš šport," je dejal Golemac.



Z vrnitvijo Zdovca, ki je že tretji trener Olimpije v tej sezoni, na ljubljansko klop igrajo zmaji bolje:"Seveda je zdaj drugače. Igrajo bolj disciplinirano in odlično obrambo. Garajo eden za drugega. Ne predajajo se do zadnje sekunde. To velja za vse ekipe, ki jih je vodil Jure. Vse imajo ta tekmovalni in borbeni duh, zaradi katerega so najbolj nevarni. Zagotovo nam ne bo lahko. Gledal sem tekmi s Heliosom. Zanje ni izgubljene žoge in v obrambi ni napak. Pomagajo si in morali bomo biti res osredotočeni, da pridemo do cilja. Težko jim je dati koš."



V torek bo druga tekma v Stožicah, kjer Primorska do zdaj še ni slavila. Vse zmage nad Olimpijo je dosegla v Tivoliju, kjer je tudi lani dvignila prvo lovoriko v zgodovini kluba, ko je bila najboljša v pokalu. "Dejstvo je, da v Stožicah še nismo zmagali. To je še en dodaten motiv, da nam tokrat uspe in tudi to prekinemo. Želimo zmagati v Stožicah in pokazati, da dvorana ni za nas zakleta," je dodal.



Primorska ima neverjetno samozavest

"Vsi celo sezono čakamo in govorimo, kdaj bo Primorska padla, pa se to ne zgodi in nič ne pade (smeh, op. a.). Res igrajo dobro. Ponovil bi, kar mi je rekel Dalibor Damjanović, ko sem poklical v Krko: "Jure, poglej, igrajo "v piko" in imajo neverjetno samozavest." Mislim, da sem vse povedal. Tudi, če si nekaj časa z njimi, je samo vprašanje trenutka, kdaj te prelomijo. Mi imamo v zadnjem času nekoliko ožji kader, videti pa je, da nas to dela močnejše in nas je malo bolj povezalo. Pred nami je vendarle neka serija in rekel bi, da bi morda imeli več možnosti, če bi bila to le ena tekma. Tako jih je treba dobiti tri in res ne bo lahko. Toda dali bomo vse od sebe in šli iz tekme v tekmo, potem pa bomo videli, kako daleč nas to lahko pripelje," je Zdovc znova o Primorski govoril z izbranimi besedami.



Na obeh polfinalnih tekmah proti Heliosu je bil prvi strelec Olimpije Domen Lorbek. Foto: www.alesfevzer.com

Trener Olimpije je že večkrat čestital nekdanjemu soigralcu in varovancu za letošnje odlične nastope, ob tem, ko je govoril o suverenih predstavah pa je tudi izpostavil izvrstne igre organizatorja igre Žana Marka Šiška, ki ga je navdušil. Nekdanji selektor se v finale podaja brez pravega 'playa', saj je nastop Jana Špana zaradi poškodbe mišice, ki jo je staknil v četrtfinalu proti Šenčurju, malo verjeten. Ostal pa je tudi brez prvega krilnega centra Luke Šamanića, ki je v zadnjem času igral zelo dobro. Nadarjeni hrvaški košarkar je v Chicagu, kjer največji talenti letošnjega nabora Lige NBA razkazujejo svoje znanje. V Ljubljano naj bi se vrnil pred drugo tekmo.

"Če sem pošten, niti ne vem, kdaj točno pride. Ni ga tu in se s tem ne ukvarjam. Ukvarjam se s temi, ki so tu in ki so priborili finale. Ti so vsak dan na treningu in nanje računam. Z njim se bom ukvarjal, ko se vrne," je o Šamanićevi odsotnosti dejal Zdovc, o odhodu pred ključnimi tekmami DP-ja pa le dodal: "Imam enako stališče kot klub. To je bilo že prej dogovorjeno, problem so bili le datumi, ki so se naenkrat spremenili. Bom rekel, da nimam komentarja. O tem morate povprašati direktorja. Še vedno imamo dovolj igralcev, ki hočejo igrati za Olimpijo in čutijo neko odgovornost do tega kluba. To je najbolj pomembno."