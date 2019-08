Žiga Dimec je ena izmed štirih poletnih okrepitev državnih prvakov. Foto: KK Koper Primorska/Žiga Mikeli

Tigri so lani osvojili kar štiri lovorike, prvič postali državni prvaki in si zagotovili vstopnico za Ligo ABA, ob polni vitrini pa so navdušili tudi s suverenimi predstavami, saj so klonili le sedemkrat. Zasedba Jurice Golemca je sestavljena načrtno, ekipa pa ima rep in glavo. Velik adut je bila lani močna zasedba pod obročem, kjer so breme nosili Marko Jagodić Kuridža, Marjan Čakarun in Ivan Marinković, konkurenca pa bo zdaj pod košem še močnejša.

Z novo sezono, ko bo moštvo zaigralo na ravni višje, so se temu primerno okrepili. Tako so pripeljali tudi novo moč pod obročema. Z Dimcem so Koprčani dobili klasično petico, čvrstega centra, ki ob prej omenjeni trojici dodaja zasedbi državnih prvakov novo dimenzijo. "Kar hitro smo se dogovorili. Ponudba je prišla že pred koncem sezone. Bila je dobra. Primorska je ambiciozen klub in tako nisem okleval z odločitvijo za skupno sodelovanje," je podpis pogodbe z obalnim klubom opisal reprezentančni center.

"Lani sem kar spremljal Primorsko, kako je igrala v državnem prvenstvu in Ligi ABA. Tudi poznam ekipo še od prej, ko sem igral proti njim. Gre za kakovostno moštvo. Vrhunski je trener, vem, da je klub dobro organiziran in seveda je bil razlog za prihod v Koper tudi to, da bom lahko igral v domovini," je dodal 211 centimetrov visoki košarkar iz Prebolda, ki se je z državnimi prvaki dogovoril še pred koncem sezone, zato se za morebitno podaljšanje pogodbe z Lietkabelisom sploh ni pogovarjal.

Iz Bayreutha v Lietkabelis

Sezono je sklenil v dresu kluba iz Panevežysa, s katerim je zaigral v polfinalu litovskega prvenstva, preizkusil pa se je tudi v Fibini ligi prvakov. Sezono je sicer začel v Nemčiji, zaradi selitve v Bayreuth pa je tedaj izpustil septembrsko akcijo reprezentance. Dimec je na Bavarskem, kjer si je garderobo delil z reprezentančnim soigralcem Gregorjem Hrovatom, ostal le do novembra, saj je v moštvo prišel kot zamenjava za poškodovanega Američana Hassana Martina.

Hitro zatem je prišla ponudba iz Lietkabelisa, v dresu katerega je v povprečju igral slabih 20 minut na tekmo in dosegal po osem točk: "Sezona je bila v redu. Dobro smo igrali, a smo imeli potem na koncu nekaj nesreče v boju za tretje mesto. Sicer sem imel nekaj nihanj, nekaj sem imel tudi težav s poškodbami, vendar je bila dobra izkušnja. Litovska liga je močna. Košarka ima tam poseben status, imajo evroligaškega predstavnika, en klub v Evropskem pokalu in lani sta dva igrala v Ligi prvakov."

Dimec je bil ob pohodu Slovenije na evropski vrh za Gašperjem Vidmarjem drugi center reprezentance. Foto: Reuters

"Mrzlo," se je sicer glasil prvi odgovor, kako je bilo v Litvi, toda s prvim preizkusom v tujini je vseeno nekdanji član Krke in Zlatoroga zadovoljen: "Bila je zanimiva izkušnja. Vse se je hitro odvilo. Iz Novega mesta sem šel v Nemčijo in potem hitro v Litvo. Vtisi so bili dobri. Vse se vrti okoli košarke, moraš pa se malce navaditi na novo okolje in podnebje, sicer pa gre. Sem pa zdaj vesel, da bom dve leti doma, potem pa ne vem, morda bom šel spet kaj pogledat ven."

Reprezentanca bo lahko pokazala, kaj zmore

Tudi zadnjo reprezentančno akcijo je izpustil. Sicer se je pridružil izbrani vrsti, a zaradi poškodbe ni mogel pomagati. Slovenija ima po velikem neuspehu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo letos prosto poletje. "Navadno smo se že julija začeli pripravljati z reprezentanco, zdaj pa sem moral sam poskrbeti za to," je ob tem dejal Dimec, ki je vadil tudi s selektorjem Radom Trifunovićem. Medtem so evropski prvaki dobili nasprotnike v kvalifikacijah za EuroBasket, ki bo čez dve leti in na katerem bodo branili naslov.

Avstrija, Madžarska in Ukrajina bodo slovenski tekmeci, reprezentanca pa bo po nekaterih prestopih slovenskih košarkarjev lahko zaigrala v močnejši postavi. Pomemben člen bo s svojo višino tudi Dimec: "Skupina je primerna. Sicer ne smemo nobene reprezentance podcenjevati, ampak uvrstiti bi se pa morali. Verjamem, da bomo imeli dobro ekipo in ne bo tako, kot je bilo v nekaj zadnjih akcijah, ki se jih nekateri niso mogli udeležiti. Sloveniji se vsak igralec pozna in zdaj bomo lahko le pokazali, kaj znamo."