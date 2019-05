Luka Šamanić je na treh tekmah končnice v povprečju dosegal 17 točk in zbral dobrih deset skokov na tekmo. Foto: www.alesfevzer.com

Jasno pa je, da se na Obalo zmaji, ki branijo naslov prvaka, podajajo precej oslabljeni. Po četrtfinalu so ostali brez prvega organizatorja igre Jana Špana, ki je zaradi poškodbe končal sezono, proti tigrom pa ne morejo računati niti na Luko Šamanića, kar se ob veliki kakovostni podhranjenosti pod obročem močno pozna. Nadarjeni hrvaški košarkar, ki je postal nosilec ljubljanske vrste na položaju krilnega centra, je pred finalom odšel na NBA Draft Combine, kjer so talentirani kandidati za letošnji nabor Lige NBA razkazovali svoje znanje.

19-letni up, ki se je pred prihodom v zmajevo gnezdo kalil v Barceloni, je v ZDA pustil zelo dober vtis in številni pravijo, da si je popravil za zdaj virtualni položaj na naboru – pred tem je bil uvrščen okoli 40. mesta –, težava pa je, da se še ni vrnil v Slovenijo. Kot je že pred njegovim odhodom dejal trener Olimpije Jure Zdovc, je bilo vse skupaj dogovorjeno že prej. Vodstvo kluba je mladeniča, ki je bil v končnici – odigral je sicer le tri tekme – najučinkovitejši posameznik svojega moštva, pustilo v Chicago, zdaj pa z njim komunicirajo le prek zastopnikov.

Po prvih informacijah naj bi prišel do druge tekme, nato so sporočili, da bo verjetno v Ljubljani v torek, pred drugim dvobojem finala pa je predstavnik za odnose z javnostjo le dejal, da za zdaj o Šamaniću ni nič novega. "Vsi smo se borili, a še ni prišel. Nimam nobenih informacij. Če igralec nima želje, ga ne moremo prisiliti, da pride. Moral pa bi že. Vsi v klubu, od direktorja do predsednika in mene, smo dali jasno vedeti, da mora priti. Njega pa ni. Smo v stiku z zastopniki, ki so pač povedali, zakaj je dobro, da ostane. Če igralec ne čuti pripadnosti … Ni treba do mene ali kluba, ampak do soigralcev, s katerimi je vse leto," je povedal Zdovc.

Alen Hodžić je v tej sezoni že dvignil lovoriko v Ligi ABA 2, slovenski pokal in superpokal. Foto: www.alesfevzer.com

Njegovo mesto je v moštvu zasedel Marko Simonović, ki pa je prav tako tujec. Če ne bi imeli v Ljubljani že tako težav pod obročem, ki so kljub poškodbi Špana še večje kot na zunanjih položajih, bi prvič pod Zdovčevim vodstvom priložnost dobil Jusuf Sanon. Ukrajinca, ki je bil lani izbran na naboru Lige NBA, je trener tokrat pohvalil za delo na treningih: "Če sem bil na začetku malce kritičen do njega, ga moram zdaj pohvaliti, saj zadnje čase res dobro dela. Žal je tujec in možnost je bila le, da gre v igro namesto Marka. Mislim, da smo se zaradi težav z osebnimi napakami odločili prav. Če Erjon Kastrati ne bi mogel igrati, bi zagotovo priložnost dobil Jusuf. Najpomembneje je, da dobro trenira in iz dneva v dan napreduje. To je tisto, kar me veseli."

Koprčani ostajajo previdni

Na drugi strani je v primorskem taboru vse mirno. Koprčani z visokim vodstvom 2:0 v zmagah pričakujejo tretji obračun. Golemac sicer poudarja, da je prav zadnja zmaga najtežja. Podobno je bilo v Ligi ABA 2, ko so v finalu na prvih dveh tekmah nadigrali MZT Skopje, na tretji pa so se pošteno namučili za potrditev vstopnice med jadransko elito. Toda tedaj so tisto tekmo odigrali v prestolnici Makedonije, zdaj pa Olimpijo pričakujejo na domačem parketu. Že 21 tekem tigri ne poznajo poraza, nazadnje so klonili na začetku marca, v državnem prvenstvu pa so bili nazadnje poraženi 12. februarja.

Čeprav je Olimpija na vsaki tekmi bližje – Golemac pravi, da ga to ne preseneča, saj je trener vendarle Jure Zdovc –, pa je vseeno Primorska s svojim zelo kakovostnim in širokim kadrom neverjetno dominantna. Na slovenskih parketih česa takega tako rekoč ni bilo od 90. let in zlatih časov zmajev. Koprčane le še zmaga loči od četrte lovorike v sezoni, s čimer bi izenačili dosežek Smelta Olimpije, ki je v sezoni 1993/94 prav tako v vitrino pospravila štiri lovorike, takrat celo evropski pokal. "Nikakor se v naših glavah ne porajajo misli, da bomo Petrol Olimpijo z lahkoto ugnali še tretjič. Prva obračuna sta pokazala, da moraš biti za uspeh iz tekme v tekmo boljši. Naredili bomo vse, da popravimo številne napake v naši igri z druge tekme v Ljubljani in končamo finalni niz," je dejal Golemac.

Na prvi tekmi so Ljubljančane Koprčani strli v zadnji četrtini, na drugem obračunu pa je bila kljub primorski seriji 20:2, s katero so po zaostanku za osem povedli z dvomestno razliko, končnica izjemno izenačena, Dražen Bubnić pa je zgrešil prosti met za podaljšek. "Z Olimpijo se dobro poznamo, zato nekih večjih presenečenj ni pričakovati. V naši igri moramo popraviti nekaj malenkosti, pri katerih nismo bili najboljši na prvih tekmah. Na petkovo tekmo se podajamo z miselnostjo, da niz izgubljamo z 0:2," je dodal koprski kapetan Alen Hodžić. Primorska bo v petek odigrala 67. tekmo v sezoni, za zdaj pa je klonila le sedemkrat.

Tretja tekma, petek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA 2:0

Morebitna četrta tekma, nedelja ob 18.15:

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA

Morebitna peta tekma, torek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

V krepkem tisku je izid v zmagah; igrajo na tri zmage.