Košarkarji Sixta Primorske so postavili piko na i izjemni sezoni, v kateri so pred tem že osvojili slovenski superpokal, Pokal Spar in Ligo ABA 2. Koprčani so po Olimpiji, Krki, Tajfunu in Heliosu peta ekipa z naslovom državnega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

Raztrgana prva četrtina se je končala s 13:13, Primorska je že vodila z 11:6. Tudi nadaljevanje je postreglo z izenačeno tekmo, Koprčani pa so šli na odmor s prednostjo 33:30, potem ko so polčas zaključili z delnim izidom 5:0. Marko Jagodić Kuridža je bil s sedmimi točkami najboljši pri domačih, Roko Badžim (9) pa pri gostih.

Zabijanje Lancea Harrisa. Na koncu je dosegel deset točk. Foto: www.alesfevzer.com

Primorska je v tretji četrtini ohranjala nekaj točk prednosti. Ko je Alen Hodžić v 26. minuti zadel trojko za 43:35, je trener gostov Jure Zdovc vzel minuto odmora. A ta ni pomagala, saj je malo kasneje semafor kazal 47:38. Zdovc je moral še enkrat svoje varovance poklicati k sebi. Tretja četrtina se je končala s 47:41.

Olimpija po -14 zapravila napad za -1



Košarkarji Sixta Primorske so odigrali izjemno sezono, v kateri so odigrali 67 tekem in jih le sedem izgubili. Sezono so zaključili z dvaindvajsetimi zaporednimi zmagami, zadnji poraz pa so doživeli 7. marca. Foto: www.alesfevzer.com

V 35. minuti je Žan Mark Šiško s trojko za 55:44 poskrbel za prvo dvoštevilčno prednost Primorcev na tekmi. Zdovc je spet vzel minuto odmora. A po njej je Hodžić zadel trojko za +14 (58:44). Zdelo se je , da je odpor Olimpije dokončno zlomljen. A Ljubljančani se niso predali in poskrbeli za napeto končnico. Jan Rebec je na začetku zadnje minute zadel trojko za 64:57, po zapravljenem napadu domačih pa je Roko Badžim zadel polaganje in še prosti met (64:60). Hodžić je nato izgubil žogo, na drugi strani pa Miha Lapornik zgrešil trojko za -1.

Čakarun zabil za +5, Lapornik zgrešil trojko

Pol minute pred koncem je Lance Harris zadel oba prosta meta (65:60), a je Badžim vrnil s trojko za 66:63. Marjan Čakarun je nato zabil 68:63, 12 sekund pred koncem pa je Lapornik zgrešil trojko, ki bi zmaje še obdržala v igri.

Dvojni dvojček MVP-ja Čakaruna

Najkoristnejši igralec finala je bil Čakarun, ki je bil na tretji tekmi s 16 točkami in enajstimi skoki prvi strelec Sixt Primorske. Ob njemu so pri domačih do dvomestnih številk prišli še Hodžić (12), Marko Jagodić Kuridža (11), Šiško in Harris (oba po 10). Pri Petrolu Olimpiji je največ točk dosegel Badžim (16).

KOŠARKA

DRŽAVNO PRVENSTVO

LIGA NOVA KBM, finale

Tretja tekma

SIXT PRIMORSKA - Petrol Olimpija 3:0

68:63 (13:13, 20:17, 14:11, 21:22)

Čakarun 16 (6/14 iz igre) in 11 skokov, Hodžić 12, Jagodić Kuridža 11, Šiško in

Harris po 10, Marinković 8, Vončina 1; Badžim 16, 6 skokov in 6 podaj, Lazić

15, M. Lapornik 12, Jones 9, Lorbek 5, Rebec in Simonović po 3.

Prosti meti: 14/18, 8/12

Met za dve: 18/44; 20/32

Met za tri: 6/15; 5/28

Skoki: 41; 33



Druga tekma:

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA

75:76 (18:22, 14:19, 23:17, 20:18)

Prva tekma:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

79:61 (17:19, 21:16, 19:18, 19:9)

Četrta tekma, nedelja ob 18.15:

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA

Peta tekma, torek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

V odebeljenem tisku je izid v zmagah, igrajo na tri zmage.