Premagala sta ga le Poljaka Maciej Janowski in Bartosz Zmarzlik.

Matej Žagar (v ospredju) je pridirkal do najboljšega izida letos. Foto: EPA

Žagar je v predtekmovalnih skupinah trikrat zmagal in bil dvakrat tretji, skupno je predtekmovanje končal na drugem mestu. V polfinalu je nato spet zmagal, kot prvi je izbiral startni položaj za finale. V njem je bil po startu drugi, nato pa je izgubil še eno mesto.

Kljub temu je prvič po avgustu 2018, ko je v Malilli zasedel drugo mesto, stopil na zmagovalni oder.

Žagar dirkal kot prerojen

Žagarju je očitno res padla cela skala od srca po tem, ko si je minulo soboto v hrvaškem Goričanu z zmago na GP Challenge dirki zagotovil že stalno vstopnico v Speedway GP serijo za leto 2020. Na nemškem ovalu je vozil kot prerojen, dobil že petkove kvalifikacije in se tudi na dirko podal povsem sproščen.

Spet sem v formi

"Tri zmage v rednem delu dirke in dve tretji mesti, ki me nista preveč vrgli s tira, sta dokaz, da sem spet v formi. Tudi hitrost je taka, kot si jo želim," je po dirki povedal Žagar, ki je dobil tudi svojo polfinalno vožnjo in tako kot prvi izbral startni položaj za finale. "Škoda slabšega starta v finalu, a kljub temu moram biti zadovoljen z napredkom na ovalu, ki mi sicer zelo ustreza," je še še dodal Žagar in malo računal: "Zdaj me do osmega mesta loči vsega pet točk, če bom nadaljeval v podobnem tempu se lahko nadejam tudi osmerice na koncu sezone. Tri dirke do konca bodo odločale še o marsičem, a mene najprej že čez nekaj ur čaka ena najpomembnejših dirk v poljski profesionalni ligi, ko se bom z mojo Czestochowo boril za preboj v veliki finale."



Skupno deseti

Z novimi 15 točkami se je v skupnem seštevku prebil na deseto mesto, zdaj ima 52 točk. S 85 točkami vodi Zmarzlik, isto točk ima tudi Danec Leon Madsen.

Naslednja dirka bo naslednjo soboto, ko bo v Vojensu preizkušnja za veliko nagrado Danske.