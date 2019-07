Alžirija ostaja v igri za drugi naslov afriškega prvaka. Foto: Reuters

Jonathan Kodjia je v Seuzu poskrbel za izenačenje. Foto: Reuters

Nigerijci se bodo za finale v nedeljo pomerili z Alžirijo. V Seuzu so bili sicer sloni že v peti minut blizu vodstva, ko se je po strelu Sereya Dieja izkazal Rais M'Bolhi, ki je žogo odbil v vratnico. 15 minut pozneje so Alžirci povedli. Po levi strani je v kazenski prostor prodrl Ramy Bensebaini in podal v sredino, kjer je pritekel Sofiane Feghouli in poslal žogo za hrbet Sylvaina Gbohouoja. Tri minute po začetku drugega polčasa so imele puščavske lisice veliko priložnost za povišanje prednosti. V kazenskem prodoru je vratar Slonokoščene obale podrl Baghdada Bounedjaha. Alžirski napadalec je tudi prevzel odgovornost, a je z bele točke zadel prečko.

14 minut pozneje so se sloni vrnili v igro. Najprej je prodrl Wilfried Zaha, nato pa je Jonathan Kodjia preigral Djamela Benlamrija in z roba kazenskega prostora matiral M'Bolhija. Izid se ni več spremenil in odločale so enajstmetrovke. V tretji seriji je slabo strel z bele točke izvedel Wilfried Bony, M'Bolhi pa je njegov poskus ubranil. Gbohouo je bil dvakrat blizu, a v peti seriji ga je rešila vratnica, ki jo je zadel Youcef Belaili. Die je imel priložnost za izenačenje, toda tudi on je zadel okvir vrat in Alžirija je napredovala med štiri.

Madagaskar je na prvenstvu pripravil lepo presenečenje, a Tunizija je bila previsoka ovira. Foto: Reuters

Madagaskar najlepše presenečenje turnirja

Tunizija je za polfinale proti Senegalu upravičila vlogo favorita proti presenečenju turnirja Madagaskarju, ki se je že ob debiju na Pokalu narodovo prebil med najboljših osem. V Kairu sta v prvem polčasu mreži mirovali, v sedmi minuti nadaljevanja pa so Tunizijci povedli. Ferjani Sassi, ki mu je podal Youssef Msakni, je sprožil z roba kazenskega prostora. Žoga je zadela Thomasa Fontaina in povsem spremenila smer ter končala za hrbtom nemočnega Melvina Adriena.

Osem minut pozneje je Tunizija prednost povišala. Adrien se je izkazal z obrambo po strelu Wahbija Khazrija, a odbito žogo je dobil Msakni in zadel za 2:0. Končni izid je v 93. minuti po podaji Khazrija v protinapadu postavil rezervist Naim Sliti, ki je v igro vstopil prav namesto Msaknija.

Četrtfinale:

Slonokoščena obala – ALŽIRIJA 4:5 (1:1, 0:1)- po streljanju 11-m

Kodjia 62.; Feghouli 20.

Bounedjah (Alžirija) je v 48. minuti zapravil 11-m.

Madagaskar – TUNIZIJA 0:3 (0:0)

Sassi 52., Msakni 60., Sliti 93.

Že odigrano:

SENEGAL – Benin 1:0 (0:0)

Gueye 70.

RK: Verdon 83./Benin

NIGERIJA – Južna Afrika 2:1 (1:0)

Chukwueze 27., Troost-Ekong 89.; Zungu 71.

Polfinale, nedelja ob 18.00:

SENEGAL – TUNIZIJA

Ob 21.00:

ALŽIRIJA – NIGERIJA

Finale bo 19. julija ob 21.00 v Kairu. Tekma za 3. mesto bo 17. julija.