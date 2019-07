Idrissa Gana Gueye (levo) je takole proslavil (odločilni) zadetek s svojimi soigralci. Foto: Reuters

Senegalski vezist Idrissa Gueye je edini (priznani) zadetek na tekmi dosegel v 70. minuti, ko je lepo sprejel podajo Sadia Maneja, kot blisk prodrl v kazenski prostor nasprotnika in vratarja Saturnina Allagbeja premagal z diagonalnim strelom z desnico.

Že nekaj minut pozneje se je med strelce vpisal tudi Liverpoolov zvezdnik Mane, potem ko je preigral vratarja in žogo poslal v prazno mrežo, a je glavni sodnik, Alžirec Mustapha Ghorbal, zadetek razveljavil zaradi domnevnega prepovedanega položaja.

Izbrana vrsta Benina je tekmo sicer končala brez izključenega Olivierja Verdona, ki je v 83. minuti na nedovoljen način zaustavil nevaren prodor Gueyeja. Senegalci se bodo v polfinalu pomerili z zmagovalcem petkovega obračuna med Madagaskarjem in Tunizijo.

William Troost-Ekong je izločil reprezentanco Južne Afrike z letošnjega afriškega Pokala narodov. Foto: Reuters

Nigerija v 89. minuti do zmage

V drugem četrtfinalnem obračunu večera sta se v Kairu na stadionu Al Salam pomerili Nigerija in Južna Afrika. Z minimalno zmago so se v polfinale uvrstili Nigerijci. Prvi zadetek na tekmi je dosegel nigerijski vezist Samuel Chukwueze. Nogometaš Villarreala se je najbolje znašel pred vrati Ronwena Williamsa in podajo Alexa Iwobija iz bližine spremenil v zadetek. Igra je bila sicer zelo razgibana, obe reprezentanci sta si pripravili nekaj lepih priložnosti, v drugem polčasu so Južnoafričani vendarle izenačili, ko je žogo z glavo v mrežo poslal Bongani Zungu. Ko je že kazalo, da se bo redni del srečanja končal brez zmagovalca, je potnika v polfinale odločil William Troost-Ekong. Po predložku iz kota je Williams precenil let žoge, zletel v prazno, iz bližine pa je okroglo usnje v mrežo pospravil 25-letni branilec Udineseja.

Nekaj trenutkov pozneje se je iz oči v oči z južnoafriškim čuvajem mreže znašel še Odion Ighalo, a je ostalo pri 2:1. Superorli se bodo v polfinalu pomerili z zmagovalcem obračuna med Slonokoščeno obalo in Alžirijo.

32. afriški Pokal narodov, četrtfinale:

SENEGAL - Benin 1:0 (0:0)

Gueye 70.

RK: Verdon 83./Benin

NIGERIJA - Južna Afrika 2:1 (1:0)

Chukwueze 27., Troost-Ekong 89.; Zungu 71.

Četrtek ob 18.00:

SLONOKOŠČENA OBALA - ALŽIRIJA

Ob 21.00:

MADAGASKAR - TUNIZIJA

Polfinale, nedelja ob 18.00:

SENEGAL - MADAGASKAR/TUNIZIJA

Ob 21.00:

SLONOKOŠČENA OBALA/ALŽIRIJA - NIGERIJA