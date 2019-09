Najstnik Jadon Sancho je zablestel z dvema goloma in podajo v prvem polčasu. Foto: Reuters

Tekma na stadionu St. Mary's se je začela šokantno za gostitelje. Branilec Michael Keane je izgubil žogo pred svojim kazenskim prostorom, napadalec Vedat Muriqi je takoj podal do Valona Berishe, ki je v 35. sekundi matiral Jordana Pickforda.

Silovit odgovor Angležev

Angleži so takoj silovito pritisnili in izenačili v 8. minuti. Raheem Sterling je bil natančen z glavo iz bližine po podaji Keana. Sterling je z odličnim prodorom tudi zrežiral drugi gol, ko je na levi strani zaposlil Harryja Kana. Izjemni napadalec Tottenhama je z levico poslal žogo med nogama vratarja Arijaneta Murića v mrežo.

Kosovo je popustilo v zadnjih sedmih minutah pred odmorom. V 38. minuti je Jadon Sancho z desne strani podal pred vrata, kjer je branilec Mergim Vojvoda potisnil žogo v lastno mrežo. V 44. minuti je hitri Sterling znova premešal obrambo gostov in na desni strani kazenskega prostora zaposlil Sancha, ki je povišal na 4:1. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je Sterling ušel po levi strani in podal pred vrata, kjer je bil na pravem mestu dragulj dortmundske Borussie Sancho.

Kosovo ni popuščalo v druegm polčasu

Na začetku drugega polčasa so Angleži prehitro znižali ritem. V 49. minuti je Berisha znižal z natančnim diagonalnim strelom z desno nogo. Harry Maguire je nato v 55. minuti v kazenskem prostoru podrl Muriqija, ki je ksr sam izvedel najstrožjo kazen in ukanil Pickforda. Tudi Angleži so imeli na voljo enajstmetrovko, vendar Kane ni bil natančen v 65. minuti, izkazal se je vratar Murić s parado.

Šov Ronalda v Vilni

Evropski prvaki Portugalci so v drugem polčasu strli Litvo (1:5). Cristiano Ronaldo je z bele točke poskrbel za hitro vodstvo, toda do polčasa so domači z zadetkom Vytautasa Andriuškevičiusa v 28. minuti izenačili.



V nadaljevanju je blestel Ronaldo. Zvezdnik Juventusa je najprej v 62. minuti streljal z roba kazenskega prostotra, vratar Ernestas Sektus je žogo odbil, nato pa se je od njegovega hrbta odbila v mrežo. V 65. minuti je nato Ronaldo pred vrati zabil žogo v mrežo po podaji Bernarda Silve z desne strani. Ista naveza je udarila tudi v 78. minuti. Končni izid je v sodnikovem dodatku v gneči pred vrati Litve postavil William Carvalho.



Valon Berisha je že v 35. sekundi šokiral Angleže. Foto: Reuters

Prosinečki ostaja selektor BiH-a

Robert Prosinečki, ki je v nedeljo po porazu Bosne in Hercegovine proti Armeniji z 2:4 v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 odstopil, bo morda vendarle ostal na mestu selektorja. Vodstvo nogometne zveze BiH-a mu je izreklo polno podporo za nadaljevanje dela.

Po analizi zadnjih tekem je vodstvo ugotovilo, da ima Prosinečki še vedno podporo. Pogodbe z njim ne bodo prekinili, saj menjava selektorja v tem trenutku ne bi bila učinkovita, moštvo pa ima še vedno nekaj možnosti za uvrstitev na Euro 2020. Ugotovili so, da odstop ni bil izveden formalno, saj Prosinečki izjave ni podal v pisni obliki, ampak je namero o slovesu od reprezentance naznanil le medijem po tekmi z Armenijo.

BiH je v kvalifikacijah za EP 2020 v skupini J trenutno na četrtem mestu, ima pa še vedno možnosti za preboj na evropsko prvenstvo prek Lige narodov.

Skupina A:

ANGLIJA - KOSOVO 5:3 (5:1)

Sterling 8., Kane 19., Vojvoda 38./ag, Sancho 44., 45.; Berisha 1., 49., Muriqi 54./11-m

Kane (Anglija) je v 64. minuti zapravil 11-m.



ČRNA GORA - ČEŠKA 0:3 (0:0)

Souček 54., Masopust 58., Darida 95./11-m

Lestvica: ANGLIJA 4 4 0 0 19:4 12 ČEŠKA 5 3 0 2 9:8 9 KOSOVO 5 2 2 1 10:10 8 ČRNA GORA 5 0 2 3 3:13 2 BOLGARIJA 5 0 2 3 5:11 2

Skupina B:

LUKSEMBURG - SRBIJA 1:3 (0:1)

Turpel 66.; Mitrović 36., 78., Radonjić 55.



LITVA - PORTUGALSKA 1:5 (1:1)

Andriuskevičius 28.; Ronaldo 7./11-m, 62., 65., 76., W. Carvalho 92.



Lestvica: UKRAJINA 5 4 1 0 11:1 13 PORTUGALSKA 4 2 2 0 10:4 8 SRBIJA 5 2 1 2 10:12 7 LUKSEMBURG 5 1 1 3 5:8 4 LITVA 5 0 1 4 4:15 1

Skupina H:

ALBANIJA - ISLANDIJA 4:2 (1:0)

Dermaku 32., Hysay 52., Roshi 78., Cikalleshi 83.; Sigurdsson 47., Sigthorsson 58.



MOLDAVIJA - TURČIJA 0:4 (0:1)

Tosun 37., 79., Turuc 58., Yazici 88.



FRANCIJA - ANDORA 3:0 (1:0)

Coman 18., Lenglet 52., Ben Yedder 91.

Griezmann (Francija) je v 28. minuti zapravil 11-m.