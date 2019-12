Alexander Isak je v 62. minuti odščipnil dve točki Barceloni. Foto: Reuters

Gostitelji so znova dokazali, da so zelo neugodna ekipa za Katalonce. Imeli so več strelov (19:9), kotov (8:5) in tudi večjo posest žoge (53:47 %).

Real Sociedad je odlično odprl tekmo. V 12. minuti je po podaji iz kota Sergio Busquets v kazenskem prostoru povlekel Diega Llorenteja, sodnik Javier Alberola Rojas pa je zelo hitro pokazal na belo točko. Videosodnik njegove odločitve ni spremenil. Mikel Oyarzabal je z enajstih metrov poslal Marca-Andreja ter Stegna v napačno smer za vodstvo gostiteljev.

Sedem minut pred odmorom je Luis Suarez lepo zaposlil Antoina Griezmanna, ki je stekel sam proti vratom in z lobom matiral Alejandra Remira. 28-letni Francoz ni slavil, saj je prav pri Sociedadu začel veliko kariero. Med letoma 2009 in 2014 je na 180 tekmah dosegel 46 golov, nato pa prestopil k madridskemu Atleticu, kjer je postal zvezdnik v svetovnem merilu.

Luis Suarez se je izkazal z golom in podajo. Foto: Reuters

Messi nesebično podal do Suareza

Na začetku drugega polčasa so Katalonci povedli. Sergio Busquets je sijajno podal v prazen prostor, Lionel Messi je prišel sam pred vrata in nesebično zaposlil Suareza, ki je le še potisnil žogo v mrežo. Štiri minute zatem je imel Griezmann še eno veliko priložnost, a se je Remiro izkazal s parado.

Isak unovčil napako ter Stegna

Po uri igre je Nacho Monreal z desne strani podal pred vrata, ter Stegen je zelo slabo izbil žogo, Alexander Isak pa je iz bližine izenačil na 2:2.

Brez najstrožje kazni za Barco

Willian Jose je v 71. minuti imel celo priložnost za vodstvo Baskov, a ni prišel do zaključnega strela. V 94. minuti je Llorente očitno povlekel Gerarda Piqueja na tla, sodnik Rojas pa si ni oglasil, zato pa je odpiskal konec tekme. Gostje so obkrožili delivca pravice, a tudi videosodnik se ni oglasil. Vseskakor zelo sporen trenutek.

"Obe ekipi sta imeli priložnosti za tretji gol. Seveda nam je žal, da smo izgubili dve točki. Na začetku nismo bili pravilno postavljeni in imeli smo velike težave. Zdaj moramo vse misli usmeriti na el clasico," je pojasnil Griezmann.

Madridski Real v nedeljo gostovju v Valencii. Z zmago si lahko priigra dve točki naskoka pred el clasicom, ki bo v sredo zvečer.

17. krog:

ALAVES - LEGANES 1:1 (0:1)

Joselu 81.; Braithwaite 43.

GRANADA - LEVANTE 1:2 (0:0)

Machis 60.; Rochina 55., Bardhi 89.

REAL SOCIEDAD - BARCELONA 2:2 (1:1)

Oyarzabal 12./11-m, Isak 62.; Griezmann 38., Suarez 49.

Danes ob 18.30:

ATHLETIC BILBAO - EIBAR

Ob 21.00:

ATLETICO MADRID - OSASUNA

Nedelja ob 12.00:

GETAFE - VALLADOLID

Ob 14.00:

CELTA VIGO - MALLORCA

Ob 16.00:

ESPANYOL - BETIS

Ob 18.30:

SEVILLA - VILLARREAL

Ob 21.00:

VALENCIA - REAL MADRID