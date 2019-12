Ni jih malo, ki pravijo, da je Luisu Suarezu uspel gol sezone. Žogo je s peto udaril tako močno, da je zletela po zraku in presenetila tudi vratarja Manola Reino. Foto: Reuters

Precej kritik je to sezono že letelo na Barcelono, ki pa se je tokrat predstavila z izjemno napadalno učinkovitostjo v prvem polčasu (4:1). Začelo se je v 7. minuti, ko je Antoine Griezmann zadel po protinapadu, nato sta navdušila Lionel Messi in Luis Suarez. Messi je v 17. minuti po obratu streljal z levico in z več kot 20 metrov meril milimetrsko natančno. V 41. minuti je spet mojstrsko sprožil zunaj kazenskega prostora. V 43. minuti je nekaj neverjetnega uspelo Suarezu: po kombinaciji v kazenskem prostoru in lepi podaji Frenkieja de Jonga mu je s peto uspelo s sedmih metrov streljati tako močno, da je šla žoga v mrežo mimo branilca Mallorce in še mimo vratarja Manola Reine. "Najlepši gol kariere," je povedal Urugvajec.

Z rekordnim 35. hat-trickom La lige je Messi prevzel tudi vodstvo na lestvici strelcev letošnje sezone španskega prvenstva. Dosegel je 12 golov (in 5 podaj), drugi je Karim Benzema (11 golov in 5 podaj), tretji Luis Suarez (8 + 2). Foto: Reuters

Messi je, tokrat s strelom v kazenskem prostoru, v 83. minuti dosegel svoj 35. hat-trick v La Ligi, z dvanajstimi goli je trenutno tudi prvi strelec nove sezone španskega prvenstva. Z odlično predstavo je na najlepši način zaokrožil nepozaben teden, v katerem so mu že šestič podelili nagrado zlata žoga.

Oba zadetka za goste je dosegel Budimir.

Barcelona in Real, ki je z 2:0 premagal Espanyol, sta s po 34 točkami na vrhu lestvice.

Jan Oblak je po dolgem času spet zaklenil svojo mrežo, njegov Atletico Madrid je v gosteh proti Villarrealu igral 0:0.

ŠPANSKO PRVENSTVO, 16. krog

VILLARREAL - ATLETICO MADRID 0:0

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

REAL MADRID - ESPANYOL 2:0 (1:0)

Varane 37., Benzema 79.

RK: Mendy 83./Real Madrid.

GRANADA - ALAVES 3:0 (0:0)

Fernandez 48., Soldado 58./11-m, Herrera 77.

RK: Wakaso 67., Laguardia 91./Alaves

LEVANTE - VALENCIA 2:4 (2:1)

Marti 11., 20./11-m; Marti 45./ag, Gameiro 57., 59., Torres 88.

RK: Eliseo 74./Levante

BARCELONA - MALLORCA 5:2 (4:1)

Griezmann 7., Messi 17., 41., 83., Suarez 43.; Budimir 35., 64.

Nedelja ob 12.00:

EIBAR - GETAFE

Ob 14.00:

BETIS - ATHLETIC BILBAO

Ob 16.00:

VALLADOLID - REAL SOCIEDAD

Ob 18.30:

LEGANES - CELTA VIGO

Ob 21.00:

OSASUNA - SEVILLA