V nedeljo je Manchester City slavil, a nad klubom so zaradi grobih kršitev finančnega ferpleja že dolgo zbrani črni oblaki. V Nyonu bo Uefa predlagala izključitev prvakov Anglije iz Lige prvakov. Foto: EPA

Evropska nogometna zveza (Uefa) in angleška premier league sta na podlagi razkritij nemškega tednika Der Spiegel ter dokumentov Football Leaks sprožila preiskavo finančnih nepravilnosti in kršitev finančnega fair playa, ki so si jih privoščili v šestkratnem prvaku premier league Manchester Cityju, ki je zadnja dva naslova osvojil v sezonah 2017/18 in 2018/19. Po poročanju New York Timsa bodo Uefini preiskovalci zahtevali izključitev prvaka Anglije iz Lige prvakov za vsaj eno sezono, bržkone bo predlog podan že v tem tednu.

Namesto pokrovitelja denar nakazoval lastnik

Pri Cityju so domnevno zaobšli Uefina pravila, da klub lahko porabi le toliko denarja, kolikor ga ustvari s sponzorskimi pogodbami, tudi tako, da so zamaskirali denar iz Združenih arabskih emiratov in ga predstavili kot sponzorskega. Pod drobnogledom se je znašla letalska družbe Etihad, ki je klub začela sponzorirati eno leto zatem, ko je njen lastnik postal šejk Mansur, sicer lastnik kluba.

Osvojitev Lige prvakov je veliki cilj Manchester Cityja in njegovih lastnikov, ki so za nakup kluba, investicije, nadgradnjo stadiona in igralce v 11 letih vložili prek 2,4 milijarde evrov. Foto: Reuters

Družba Etihad naj bi s Cityjem podpisala 68,5 milijonov evrov vredno pogodbo, v klub pa je z njihovega naslova prišlo le 9,2 milijonov evrov, ostalo pa preko podjetja ADUG iz Abu Dabija (Abu Dhabi United Group), ki je v lasti šejka Mansurja in poseduje 86 odstotkov delnic kluba.

Izključitev vsaj za eno sezono LP-ja

Člani preiskovalnega odbora Uefine nadzorne finančne komisije so se sestali že pred dvema tednoma v Švici, da bi spisali dokončno poročilo po analizi vseh za klub zelo obremenilnih navedb.

Zadnjo besedo bo sicer imel nekdanji belgijski premier Yves Laterme, ki je član odbora in tudi vodi preiskavo. Preiskovalci bodo zahtevali vsaj enoletno izključitev iz Lige prvakov, navaja NY Times. Za zdaj še ni jasno, ali bi se kazen, če in ko bo uveljavljena, nanašala na sezono 2019/20 ali na sezono 2020/21. Manchester City bo imel pravico, če bo kazen izrečena, suspenz izpodbijati na mednarodnem športnem razsodišču Cas v Lozani, zaradi česar je malo verjetno, da bi četa Pepa Guardiole ostala brez LP-ja že v prihajajoči sezoni.

Stari grehi oteževalne okoliščine

Čeprav so dokumenti, objavljeni v okviru Football Leaks, zelo obremenilni za bogati klub iz Manchestra, v Cityju kategorično zavračajo vse navedbe o finančnih nepravilnostih kot povsem neutemeljene, Uefino preiskavo pa so marca pozdravili kot priložnost, da končno operejo svoje ime.

Angleški prvak ni prvič obdolžen kršenja pravila finančnega fair playa, saj mu je Uefa zaradi tega že leta 2014 naložila plačilo kazni v višini 60 milijonov evrov, pozneje pa kazen znižala, pri čemer je ob globi imel na voljo tudi samo 21 igralcev za tekmovanje in ne standardnih 25.

Uradni šef Manchester Cityja je šejk Mansur bin Zajed Al Nahjan, a sodeč po vseh razkritjih ima zadnjo in glavno besedo na koncu njegov polbrat in predsednik Združenih Arabskih emiratov. Emirati so prek uradno zasebnega investicijskega sklada sicer lastniki 86 odstotkov Cityja, medtem je preostalih 14 odstotkov v lasti kitajskega državnega investicijskega sklada. Foto: EPA

V resnici Man City obvladuje predsednik Emiratov

Šejk, katerega polno ime je Mansur bin Zajed bin Sultan al Nahjan, je Manchester City kupil leta 2008. Vendar preiskovalni novinarji, tudi Tariq Panja, ki razkriva predlog za izključitev angleških prvakov, so že pred leti dokazovali, da je dejanski odločevalec in s tem lastnik kluba kar sam predsednik Združenih arabskih emiratov Kalifa bin Zajed Sultan Al Nahjan. Slednjemu humanitarne organizacije očitajo zlorabo in kršenje človekovih pravic znotraj države, kot tudi vpletenost v sporno vojno v Jemnu. Sočasno ZAE skupaj s Savdsko Arabijo vodi politično hladno vojno proti Katarju, pri čemer je nogomet izjemno pomembna fronta.

Katarci so namreč lastniki Paris SG-ja in prireditelji prihodnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Kljub povsem pretrganim stikom pa so Katarci uspeli nogometno zagreniti življenje Emiratom, saj so v začetku leta prvič postali prvaki Azije ravno v Združenih arabskih emiratih.