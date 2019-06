Po koncu so bili Brazilci deležni glasnih žvižgov. Foto: Reuters

Ob koncu prvega polčasa je mrežo zatresel Roberto Firmino, a je sodnik zadetek razveljavil zaradi predhodnega prekrška. V 60. minuti se je med strelce vpisal Gabriel Jesus, vendar je VAR pokazal, da je bil Firmino v prepovedanem položaju. 40.000 gledalcev je bilo ponovno na nogah po golu Philippa Coutinha, a se je spet vmešala videotehnologija. Spet je gol padel iz prepovedanega položaja.

Venezuelska obramba je delovala izredno čvrsto in v sami končnici so nekateri gledalci celo navijali za tekmece, ki so si točko z borbenostjo zaslužili.

Branilec Thiago Silva ni bil zadovoljen z žvižgi s tribun. "Venezuela je bila izrazito obrambno postavljena, mi pa smo bili neučakani predvsem pri zadnji podaji. Ob tem smo izgubili precej samozavesti. Ko ne daš gola, deluje, kot da je vse narobe. V drugem polčasu praktično niso stopili iz svoje polovice, nam pa je zmanjkalo nekaj sreče," je povedal Thiago Silva.

Tudi tokrat stadion ni bil razprodan, saj je bilo praznih okoli 10.000 sedežev.

Na drugi tekmi v skupini A je Peru s 3:1, odpravil Bolivijo. Peru in Brazilija se bosta pomerila v zadnjem krogu skupinskega dela.

Skupina A, 2. krog:

BOLIVIJA - PERU 1:3 (1:1)

Moreno 28./11-m; Guerrero 45., Farfan 55., Flores 90.

BRAZILIJA - VENEZUELA 0:0

Vrstni red: Brazilija in Peru po 4, Venezuela 2, Bolivija 0 točk.