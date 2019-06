Veselje Kolumbije po uvodnem zadetku. Foto: Reuters

Dvoboj reprezentanc, ki sodita v najožji krog favoritov za končno slavje, ni navdušil. Medtem ko so Kolumbijci lahko zadovoljni z rezultatom in delno tudi z igro, pa so močno razočarali 14-kratni južnoameriški prvaki, ki so bili videti popolnoma nemočni. Niso ujeli pravega ritma, igra ni stekla, priigrali so si malo priložnosti, hkrati pa se je pokazalo, da je nezanesljiva tudi obramba albicelesteja.

"Seveda smo zagrenjeni. Vsaj v drugem polčasu smo si ustvarili nekaj priložnosti. Seveda nismo želeli tako začeti turnirja, a zdaj moramo dvigniti glave. Vsakič, ko izgubiš, ti je težko. A zdaj moramo misli usmeriti proti naslednjemu tekmecu," je po porazu dejal Lionel Messi, ki je bil med najbolj aktivnimi v svojem moštvu, a tudi njemu ni šlo, najbližje zadetku pa je bil v 67. minuti, toda z glavo je meril mimo vrat.



Štiri minute kasneje se je argentinska mreža prvič zatresla. Rezervist Roger Martinez je po levi strani švignil mimo neprepričljivega Renza Saravie, nato pa z roba kazenskega prostora žogo z močnim udarcem spravil za hrbet Franca Armanija. 15 minut kasneje so Kolumbijci za 2:0 izvedli hiter protinapad. Znova je akcija potekala po levi strani. Izpeljala sta jo rezervista, Jefferson Lerma je podal pred vrata, kjer je med neodločno in slabo postavljeno argentinsko obrambo žogo v mrežo pospravil Duvan Zapata.



1. krog, skupina A:

Sao Paulo:

BRAZILIJA - BOLIVIJA 3:0 (0:0)

Coutinho 50./11-m, 53., Everton 85.

Porto Alegre:

VENEZUELA - PERU 0:0

Salvador:

ARGENTINA - KOLUMBIJA 0:2 (0:0)

Martinez 71., Zapata 86.

Ob 21.00 (Rio de Janeiro):

PARAGVAJ - KATAR

Ponedeljek ob 0.00 (Belo Horizonte):

URUGVAJ - EKVADOR

Torek ob 1.00 (Sao Paulo):

JAPONSKA - ČILE