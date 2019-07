Asmir Suljić in Safet Hadžić sta bila zadovoljna z nedeljskim gostovanjem v Spodnji Šiški, bosta tudi v Rigi? Foto: www.alesfevzer.com

"Tvegal bom in igral povsem napadalno, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Na domači tekmi smo imeli na trenutke smolo, in kolikor smo imeli tukaj smole, imamo lahko na gostovanju srečo. Naš načrt je, da bomo poskušali čim hitreje doseči prvi gol. Pričakujem, da bodo tekmeci igrali podobno kot na prvi tekmi, pri čemer se bodo še manj odpirali in čakali na protinapade," pravi trener Safet Hadžić.

Maksimenko presenečen, kako je Rigas igral v napadu

Latvijski branilec Vitalijs Maksimenko, ki je bil v četrtek na klopi, v nedeljo pa po poškodbi dočakal vrnitev v začetno postavo na mestnem derbiju proti Bravu (0:2), dodaja: "Moj cilj in naš cilj je jasen, ohraniti mrežo nedotaknjeno, hkrati pa zabiti vsaj dva zadetka. Na prvi tekmi smo si zagrenili življenje. Rigas me ni presenetil z igro v obrambi, pričakoval sem, da bodo zadaj tako zgoščeni. Sem pa bil presenečen nad tem, kako so igrali v napadu. Zdaj smo, kjer smo. Predali se nikakor ne bomo. Če bomo ustavili tekmečeve protinapade, bomo bližje uspehu. Prepričan sem, da smo boljši in da lahko napredujemo."

Tekma na stadionu Daugava se bo začela ob 18. uri po srednjeevropskem času.

Rigas je v nedeljo odigral tekmo osmine finala latvijskega pokala. V gosteh je z 2:1 premagal Valmieras. Potem ko se je v 25. minuti znašel v zaostanku, sta v 68. in 92. minuti za preobrat poskrbela Tin Vukmanić in Darko Lemajić, ki sta bila med strelci tudi v Stožicah.

Kačičnik: Doma bo zgodba drugačna

Domžale bodo v četrtek ob 20.45 gostile Balzan. Na Malti so prejšnji teden slavile s 4:3.

"Že na prvi tekmi smo pokazali, da je v veliki meri vse odvisno od nas samih. Igrali smo v zahtevnih razmerah, vendar kljub temu prišli do pozitivnega rezultata. Balzan nas kljub trem doseženim zadetkom v obrambi nikoli ni izigral, ampak je do zadetkov prišlo izključno zaradi naših napak. Mislim, da bo zgodba na našem igrišču popolnoma drugačna,” je v odsotnosti bolnega Simona Rožmana na novinarski konferenci povedal pomočnik trenerja Aleš Kačičnik.

"Videli smo lahko, da ima Balzan dobro ekipo. Vedeli smo, da so nevarni v protinapadih, težave pa nam je nato povzročalo še zelo soparno vreme. Igrali smo tudi na umetni podlagi," je menil Tilen Klemenčič.

Mura se bo pred domačimi navijači ob 20.00 pomerila z Maccabijem Haifo, ki je v Izraelu zmagal z 2:0. V taboru Sobočanov bodo svoja pričakovanja pred tekmo predstavili v sredo.

Italijan Gabriele Nardin (levo zgoraj), ki si je v nedeljo v živo ogledal tekmo Bravo - Olimpija, je v pogovoru za Ekipo SN dejal, da sta z Milanom Mandarićem "vse dogovorjena za prevzem in da gre le še za formalnosti, le še za urejanje dokumentov". Nardin naj bi tako kmalu postal novi lastnik Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Evropska liga, 1. predkrog, povratne tekme

Četrtek ob 18.00:

RIGAS FS - OLIMPIJA 3:2

Sodnik: Peter Kjaesgaard (Danska)



Ob 20.00:

MURA - MACCABI HAIFA 0:2

Sodnik: Tomasz Musial (Poljska)

Ob 20.45:

DOMŽALE - BALZAN (MLT) 4:3

Sodnik: Marcel Birsan (Romunija)



