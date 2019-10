Gol nogometaša Valencie Rodriga Morena je popeljal Španijo na evropsko prvenstvo. Foto: EPA

V "slovenski" skupini G je bila odigrana zadnja tekma 8. kroga med Izraelom in Latvijo, s 3:1 so bili boljši gostitelji ter ujeli Slovenijo in Severno Makedonijo pri 11 točkah.

Švedi so kljub šoku v sodnikovem podaljšku v skupini F zadržali drugo mesto, saj so remizirali tudi njihovi najbližji zasledovalci Romuni, ki tako še naprej zaostajajo za točko. V Bukarešti so se z 1:1 razšli z Norvežani, ki so prav tako izenačili v 92. minuti in ohranili teoretične možnosti za nastop na evropskem prvenstvu. Za Švedi zaostajajo štiri, za Romuni pa tri točke. Romunija in Švedska se bosta srečali v naslednjem krogu 15. novembra. V zadnjem krogu bodo Švedi gostili Ferske otoke, Romuni pa gostovali pri Špancih.

Na Friends Areni je Španija v rahlem dežju odigrala dober prvi polčas, a je nato v 51. minuti povedla Švedska. Iz bližine je iz drugega poskusa zadel Marcus Berg. Po uri igre je moral zaradi poškodbe z igrišča španski vratar David De Gea. Gostje niso blesteli in pogrešali prave priložnosti, nato pa so tik pred koncem po strelu iz kota le našli pot do mreže in utišali 49.000 gledalcev.

Švicarji imajo dobre možnosti za preboj na Euro, saj v zadnjih dveh krogih igrajo proti Gruziji in Gibraltarju. Foto: EPA

Irci bodo morali premagati Dance

V skupini D je Švica na težkem igrišču v Ženevi zadala prvi poraz vodilni Irski (2:0) in se ji s tekmo manj približala le na točko. Toliko zdaj zaostaja tudi za drugouvrščeno Dansko. V 16. minuti je bil strelec z roba kazenskega prostora Haris Seferović (streljal je z levico po tleh), po zapravljeni 11-metrovki Ricarda Rodrigueza (vratar Darren Randolph je žogo preusmeril v vratnico) pa je v 93. minuti za končni izid poskrbel avtogol Shanea Duffyja. Predtem so domači, ki so od 76. minute igrali z igralcem več, zadeli še vratnico.

Švica do konca kvalifikacij gosti še odpisano Gruzijo in gostuje v Gibraltarju ter lahko realno računa na šest točk, medtem ko bo morala Irska za pot na Euro v zadnjem krogu doma premagati Dansko.

Finci v pričakovanju 15. novembra

Finska za potrditev drugega mesta v skupini J, v kateri je Italija še osmič zapored slavila, potrebuje le še zmago 15. novembra nad skromnim Lihtenštajnom. To bi bila zgodovinska prva uvrstitev te skandinavske države na eno izmed velikih tekmovanj.

Navijači v Turkuju so se veselili pete zmage Finske v teh kvalifikacijah. Foto: EPA

Kvalifikacije za Euro 2020, skupina G:

IZRAEL - LATVIJA 3:1 (3:1)

Dabbur 16., 42., Zahavi 26.; Kamešs 40.

Lestvica: POLJSKA * 8 6 1 1 13:2 19 AVSTRIJA 8 5 1 2 17:7 16 SEVERNA MAKEDONIJA 8 3 2 2 10:11 11 SLOVENIJA 8 3 2 3 13:8 11 IZRAEL 8 3 2 3 15:15 11 LATVIJA 8 0 0 8 2:27 0 * - na evropskem prvenstvu

Skupina D:

GIBRALTAR - GRUZIJA 2:3 (0:2)

Casciaro 66., Chipolina 74.; Haraišvili 10., Kankava 21., Kvilitaia 84.

ŠVICA - IRSKA 2:0 (1:0)

Seferović 16., Duffy 93./ag

RK: Coleman 76./Irska

Randolph (Irska) je v 77. minuti ubranil 11-metrovko Rodriguezu.



Lestvica: IRSKA 7 3 3 1 6:4 12 DANSKA 6 3 3 0 16:5 12 ŠVICA 6 3 2 1 12:5 11 GRUZIJA 7 2 2 3 7:10 8 GIBRALTAR 6 0 0 6 2:19 0

Skupina F:

ŠVEDSKA - ŠPANIJA 1:1 (0:0)

Berg 51.; Rodrigo Moreno 92.

ROMUNIJA - NORVEŠKA 1:1 (0:0)

Mitrita 62.; Sörloth 92.

FERSKI OTOKI - MALTA 1:0 (0:0)

Baldvinsson 71.

Lestvica: ŠPANIJA * 8 6 2 0 19:5 20 ŠVEDSKA 8 4 3 1 18:9 15 ROMUNIJA 8 4 2 2 17:8 14 NORVEŠKA 8 2 5 1 13:10 11 FERSKI OTOKI 8 1 0 7 4:23 3 MALTA 8 1 0 7 2:18 3 * - na evropskem prvenstvu

Skupina J:

FINSKA - ARMENIJA 3:0 (1:0)

Jensen 31., Pukki 61., 88.

GRČIJA - BiH 2:1 (1:1)

Pavlidis 30., Kovačević 88./ag; Gojak 35.

LIHTENŠTAJN - ITALIJA 0:5 (0:1)

Bernardeschi 2., Belotti 70., 92., Romagnoli 77., El Shaarawy 82.