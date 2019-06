Mats Hummels se vrača v Dortmund, kjer bo imel mesto v začetni postavi zagotovljeno. Foto: EPA

30-letni Hummels, ki je podpisal triletno pogodbo, je med letoma 2008 in 2016 že igral za črno-rumene in osvojil dva naslova nemškega prvaka (2011 in 2012), ko je nato prestopil k Bayernu. V vseh treh sezonah se je veselil naslova prvaka, pred mesecem dni pa celo dvojne krone. V Ligi prvakov Bavarci niso blesteli, lani so bili blizu finala, letos pa jih je že v osmini finala izločil poznejši evropski prvak Liverpool (0:0 in 1:3).

Hummelsa v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 ni na seznamu nemškega selektorja Joachima Löwa, podobno usodo sta doživela tudi njegova dozdajšnja soigralca pri Bayernu Thomas Müller in Jerome Boateng.

V Münchnu stavijo na nove moči v obrambi. Iz madridskega Atletica je prišel Lucas Hernandez, iz Stuttgarta pa Benjamin Pavard. Oba sta igrala v finalu lanskega svetovnega prvenstva in se veselila naslova s Francozi. Tudi Jerome Boateng je na izhodnih vratih Allianz Arene, predsednik Uli Hoeness mu je že pred tremi tedni svetoval, naj si poišče nov klub.

Borussia v novi sezoni resen kandidat za naslov

Nova sezona nemškega prvenstva se začenja 16. avgusta. Obeta se nov boj med Bayernom in dortmundsko Borussio, ki se je že okrepila s Thorganom Hazardom in Julianom Brandtom. V pretekli sezoni so imeli črno-rumeni konec novembra kar devet točk naskoka, a so Bavarci z izjemnim spomladanskim delom prišli do sedmega zaporednega naslova z dvema točkama naskoka.