Z vodilno ekipo Serie A in Cristianom Ronaldom se bo s soigralci srečal že v prihodnjem krogu 23. novembra. Tri dni pozneje se bo poskušal oddolžiti hrvaškim prvakom za visok poraz na debiju v Ligi prvakov (4:0) in ostati v igri za napredovanje v osmino finala. Še prej pa sta tu seveda tekmi proti Latviji in Poljski v dresu Slovenije. Z 31-letnim Kranjčanom se je na pripravah v Kopru pogovarjal Anže Bašelj.

Josip Iličić je do zdaj za reprezentanco zbral 62 nastopov in dosegel osem zadetkov. Foto: BoBo

Josip, verjetno ste eden tistih, ki ste se najbolj razveselili vrnitve reprezentance v Koper. Tu ste v klubu Bonifika začeli vašo člansko kariero. Bilo je v sezoni 2007/08 v drugi slovenski ligi.

Da, žal tega kluba ni več. V Kopru sem preživel zelo lepo leto, ostalo mi je veliko prijateljev. Rekel bi, da je to zame neki drugi dom.

Kako se spominjate tistih začetkov? Ste verjeli, da lahko naredite vrhunsko kariero?

Težko. Vsak igralec ima seveda neke sanje, a v tistem trenutku sem se osredotočil samo na napredovanje, igranje in lovljenje pravega položaja na igrišču. Takrat se je začel moj razvoj do tega, kar sem dosegel do danes.

Slovenski reprezentanci zaradi poškodbe ne bo mogel pomagati Žan Majer. Namesto njega se bo izbrani vrsti pridružil Roman Bezjak, ki je po poškodbi že nastopil za APOEL. Nekaj težav s stegensko mišico ima tudi Robert Berić, ki pa ostaja z ekipo.

Od zadnjega reprezentančnega zbora oktobra ste za Atalanto odigrali šest tekem, nedeljsko proti Sampdorii ste izpustili zaradi rdečega kartona v prejšnjem krogu. Kako ste pripravljeni na novi srečanji izbrane vrste?

Mogoče se bo grdo slišalo, a s tem rdečim kartonom sem lahko malo zadihal. Ritem je res ubijalski. Tudi igralci iz drugih klubov govorijo isto. Mislim, da je prenaporno z vsemi tekmami in potovanji vsake tri dni. Ni časa za regeneracijo. Vse tekme so na vrhunski ravni in moraš biti 100-odstotno pripravljen, da pokažeš to, kar hočeš in kar znaš. Zato so tudi takšna nihanja v izidih. Kar zadeva reprezentanco: poskušali bomo nekaj narediti in napredovati. Vemo, v kakšnem položaju smo, ampak moramo gledati naprej in se skozi takšne tekme pripravljati na nekaj novega.

Prejšnji teden ste z Atalanto osvojili prvo točko v Ligi prvakov. Kako je bilo igrati proti Manchester Cityju? Odigrali ste že veliko težkih tekem, je bilo to vseeno nekaj posebnega?

Liga prvakov je neka druga raven, sploh v ritmu igre. Potrebovali smo nekaj časa, da smo se privadili na to. Italijanska liga je mogoče bolj taktična, v Ligi prvakov pa se igra odprt nogomet, kar ustreza naši ekipi. Dokazali smo, da se lahko merimo tudi z najboljšimi. Imamo še možnosti za napredovanje v osmino finala, odločamo sami o sebi. Verjamemo, da nam lahko uspe, s to miselnostjo moramo iti naprej.

Iličić ima še vedno isti cilj – zaigrati želi na velikem tekmovanju

Ste že zelo izkušeni, vseeno pa ste se pred desetimi dnevi pustili izzvati in bili proti Cagliariju izključeni. Tudi v reprezentanci v zadnjem času opažamo, da ste zaradi konstantnih prekrškov morda bolj živčni, verjetno tudi zaradi te želje. Kako gledate na te odzive, ko vas brcnejo desetkrat na tekmo?

V tistem trenutku se ti pač nekaj zgodi v glavi. Tudi jaz delam napake, mogoče res tudi v tej veliki želji, da nekaj naredim. Ne uspeva mi vedno, mogoče tudi nisem v tistem trenutku v pravi formi. Ko odreagiram, se zavem, da sem naredil napako. Toda to je sestavni del nogometa, s tem sem se sprijaznil. Na tisti tekmi sem se sicer zelo dobro počutil, bil sem v pravi formi, mogoče je malo utrujenost prišla za mano. V teh dneh sem se spočil, sem dodatno motiviran in imam dodaten zagon. Upam samo, da bo vse v redu z zdravjem.

Vemo, kako veliko željo imate po nastopu na velikem tekmovanju. Ste obupali, ker zdaj ne bo šlo? Kako gledate na svojo prihodnost, kako velika je še vedno ta želja?

Dokler bom lahko fizično vztrajal in igral na tej ravni, bom nadaljeval. Želim se uvrstiti na veliko tekmovanje in doživeti ta dogodek, to me poriva naprej. Hočem še kar nekaj časa igrati na tej ravni, upam, da mi bo uspelo.

V soboto v Ljubljano prihaja Latvija. Kakšna so vaša pričakovanja pred to tekmo?

Gledati moramo nase, da napredujemo, da se na takšnih tekmah res sprostimo in poskušamo napredovati kot ekipa. Zavedamo se, da igramo proti slabšemu tekmecu in bo veliko več prostora. To so tekme, na katerih se dela ekipa in na katerih lahko veliko pridobiš. Vemo, da v smislu preboja na evropsko prvenstvo ne moremo več veliko postoriti oziroma ne odločamo sami o svoji usodi. Upam, da se bomo končno sprostili in odigrali pravo tekmo.