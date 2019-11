Reprezentančna št. 20 Petar Stojanović je po umiku Nejca Skubica zdaj nesporna prva izbira Matjaža Keka na desnem bočnem položaju, sočasno pa je s 24 leti najmlajši član udarne enajsterice. Foto: BoBo

V nedeljo je Petar Stojanović v klubskem dresu dosegel gol proti ekipi slovenskega trenerja. Prvega v sezoni in komajda drugega na 137 tekmah za Dinamo Zagreb. Kljub očitkom, da ga zanima prej napad kot obramba, so goli za 24-letnega Ljubljančana zelo poredki. Desni bočni branilec je na 210 članskih tekmah kariere dosegel vsega 7 golov, od tega 3 še v II. SNL v dresu Veržeja, kjer je bil na kratko posojen iz Maribora. Zato ne čudi, da je proslavljanje zadetka izkoristil za utišanje nakopičenih kritik, kljub temu, da je stalni član udarne zasedbe Dinama in od letošnjega leta tudi slovenske reprezentance.

Za pozitivno energijo za naprej

"Lepo bi bilo, da bi zadel tudi za reprezentanco, a najpomembneje je, da reprezentanca zmaguje," je najmlajši član udarne Kekove enajsterice poudaril, kaj je bistveno na tekmah z Latvijo in Poljsko, s čimer se za Slovenijo zaključujejo neuspešne kvalifikacije za Euro 2020.

Nadarjeni Ljubljančan, ki je eden izmed številnih otrok Interblocka v reprezentanci. Zrasel in uveljavil se je v Mariboru, po spodletelem prestopu v Hannover pa je na koncu šel k Dinamu Zagrebu, s katerim ga pogodba veže do poletja 2021. Foto: BoBo

"Težje je delati, ko nimaš izida oz. se ne boriš za nekaj otipljivega. A smo profesionalci, četudi nam dve zmagi ne bi prinesli Eura, bi nam zagotovo pomagali pri samozavesti in pozitivni energiji za naprej," se desni bočni branilec zaveda, da bi spodoben zaključek ciklusa bil pomemben ne samo zaradi razvrstitve v bobnih za naslednje kvalifikacije, temveč predvsem za samo izbrano vrsto, ki se dobro zaveda, da je prelahko zapravila igro za evropsko prvenstvu.

"To je nogomet, enkrat si na vrhu, čez mesec dni si na dnu," je pred zbranimi novinarji na stadionu Bonifika v ponedeljek ob začetku zbora Stojanović umirjeno pojasnjeval slovensko nogometno realnost. Na igrišču naj bi bil preveč vihrav, vročekrven, neodgovoren, mu očitajo kritiki, a izven je zdaj prekaljen profesionalec, ki zna nagovarjati javnost, hkrati pa spoštuje hierarhijo odnosov.

Poraz v Skopju preveč iztiril

"Smo razočarani. Spadam med mlajše, tako da težko povem, kaj natanko je bilo narobe. Seveda smo si na obeh tekmah želeli zmag, sploh prve v Severni Makedoniji. A ta poraz v Skopju nas je kar potrl. Po porazih ne smemo biti preveč negativni, tudi po zmagah se ne smemo preveč nositi," je zdaj prvi desni bočni branilec reprezentance priznal, da jih je neuspeh v Skopju preveč iztiril in se sami niso držali selektorjevih napotkov o evforiji zmag in tragediji porazov.

"Vedno si nalijemo čistega vina, ko je dobro in ko je slabo. Seveda vse to ostane v garderobi. Mislim, da si bomo tudi na tem zboru povedali, kaj ni bilo dobro in kako naprej," zagotavlja Stojanović, da igralci med seboj polagajo in razčiščujejo račune ter se sami najbolje zavedajo, kaj so imeli po septembrskih zmagah in kaj se jim je zgodilo v črnem oktobru. Ali je bil usoden pritisk uspeha?

Bonifika zatočišče slovenske reprezentance

Med četverico s polno minutažo v letu 2019

"Večina v klubih igra, čemur v preteklosti ni bilo tako. Imamo tudi kar nekaj igralcev, ki so nosilci svojih klubov. Kot mladi člen reprezentanci, si ne dopuščam, da bi lahko govoril, kaj je narobe in če mogoče res ne prenesemo pritiska uspeha," je Stojanović zavrnil sodbo starejših kolegov. Do drugega selektorskega obdobja Matjaža Keka je od debija proti Kolumbiji novembra 2014 zbral zbral vsega 5 reprezentančnih nastopov. V letu 2019 pa je skupaj z Janom Oblakom, Miho Mevljo in Jasminom Kurtićem odigral prav vse minute v evropskih kvalifikacijah, s čimer je zdaj pri 14 tekmah v državnem dresu.

Sobotna zmaga kot zahvala navijačem

"Vseeno smo kljub zadnjim slabim tekmam pokazali v kvalifikacijah, da smo naredili en korak naprej, tako taktično kot pri borbenosti, a nas izidi niso nagradili. Moramo priznati, da kljub neuspešnim kvalifikacijam za Euro 2020, je bilo kar nekaj pozitivnih stvari in gledati naprej. Prepričan sem, da bomo v naslednem kvalifikacijskem ciklusu naredili nekaj več. Morda potrebujemo še nekaj časa z novim selektorjem in odpraviti napake, ki smo jih delali na zadnjih tekmah," je 178 cm visoki nogometaš prepričan, da je moška članska reprezentanca v boljšem stanju kot lani ali pred dvema letoma.

"Pomembno je, da javnost ostane z nami tudi v slabih trenutkih. Leto in pol do naslednjih kvalifikacij je potrebno delati profesionalno, zlasti te dve zaključni tekmi, zmagati, da bi pozitivno šli naprej. Upam, da se ponovi zgodba ob prvem srečanju z Latvijo in zmagamo. Želimo se zahvaliti vsem navijačem za podporo," je Stojanović izpostavil pomen spodobnega zaključka in potrebo, da se z zmago nad Latvijo poslovi od domačih navijačev. Latvijce so Slovenci junija v gosteh že premagali s 5:0, pri čemer je Stojanović prispeval prvi podaji za zadetka.

Stojanović je sicer vnet zbiralec klubskih lovorik: 4-kratni prvak Slovenije in 3-kratni prvak Hrvaške, ob tem je z Mariborom osvojil še 3-krat pokal Slovenije, z Dinamom pa dva pokala Hrvaške. Foto: Youtube/Hrvatska Nogometna Televizija

Nekateri namerno ne prepoznajo Stojanovićeve igre

Ob manjku tekmovalnega naboja za reprezentanco, seveda ni manjkalo vprašanj o Dinamu, ki igra vidno vlogo v Ligi prvakov in seveda Stojanovićevi nedeljski potezi po goli na Reki, ko je nakazal utišanje kritik na svoj račun. Tik pred sredino tekmo LP-ja s Šahtarjem je močno odmevala Indexova kritika, da je Stojanović najšibkejši člen Zagrebčanov.

"Ne bi omenjal neposredno, a gre za gesto vsem tem, ki slabo govorijo o meni tako na Hrvaškem kot tudi v Sloveniji. Še naprej se bom trudil, kot sem se vedno da dam svoj maksimum. do zdaj. Nekateri to prepoznajo, nekateri pa namerno ne, a tudi to je nogomet," je bil nedvoumen Stojanović.

VAR-šok trese hrvaško prestolnico

Pri južnih sosedih že ves teden razpravljajo o neverjetnem razpletu obračun Dinamo - Šahtar, ki se je po sodniških in VAR posredovanjih v sodnikovem podaljšku razpletel s 3:3. "V dosedanji karieri se mi kaj takšnega še ni zgodilo. Bilo je težko za nas, a smo pokazali na Rijeki, da smo se dvignili tako fizično kot psihično. Da vodiš s 3:1 v 90. minuti na tako pomembni tekmi, misliš, da si že zmagal. potem pa doživiš takšen šok. A to je zdaj že za nami," je Peki priznal, da takšnega razpleta tekme v karieri še ni doživel in to ravno na njegovi jubilejni že 50. evropski tekmi.

Dinamo je bil na pragu raja - preboja v izločilne boje Lige prvakov, zdaj pa je dva kroga pred koncem v skupini C možno še vse. Manchester City vodi z 10 točkami, Šahtar Doneck in Dinamo Zagreb jih imata po 5, Atalanta pa 1, a je že odigrala obe tekmi s prvaki Anglije.

Stojanović o vroči temi - VAR Na žalost nimam dobrih izkušenj z VAR-om. Zaradi nove tehnologije smo takorekoč izgubili dobljeno tekmo. VAR je pokvaril izbruh čustev v nogometu. Daš gol v 90. minuti, se nenormalno veseliš, čez dve, tri minute pa ti sodniki gol razveljavijo. V nekaterih položajih - ofsajdih in neposrednih rdečih kartonih - je dobro, v nekaterih kot so 11-m in goli v zadnjih minutah pa niti ni prineslo veliko dobrega.

V Milano po zmago nad Atalanto

"Zmaga nad Šahtarjem bi nam prinesla ogromno, zdaj pa moramo zmagati v Milanu proti Atalanti oziroma odigrati pozitivno. Zavedamo se kakovosti Atalante, kljub temu, da smo doma zmagali z velikih 4:0. Kakovosten nasprotnik, kar je dokazal nazadnje proti Man Cityju (0:0) in tudi v italijanskem prvenstvu igrajo odlično. A se zavedamo naše kakovosti in smo s spoštovanjem do nasprotnika tudi samozavestni. V Milanu se obeta velika tekma," se naslednjega klubskega izziva veseli Stojanović. Ključno sooočenje tako za Atalanto Josipa Iličića kot Dinamo bo v torek 26. novembra na San Siru, kjer mora Boginja iz Bergama igrati evropske tekme.

Pred leti, da bi prejeli čim manj golov

Ko je 1. februarja 2016 iz Maribora prestopil v Zagreb, je bil Dinamo serijski hrvaški prvak in udeželenec evropskih tekmovanj, kjer pa je v skupinskem delu Lige prvakov postavljal neslavne rekorde po nizu porazov in številu prejetih golov.

"Ko sem prišel v Dinamo, je bila zgodba povsem drugačna, kot je danes. Ob prvi Ligi prvakov smo šli v tekme, da bi prejeli čim manj golov. Zdaj se borimo za 2. mesto v skupini, za zmage v Ligi prvakov. Ključno, da smo kot ekipa povezani kot eno. Ne samo ekipa, ampak vsi v klubu: igralci, glavni trener in vsi preostali trenerji, ljudje iz uprave. Ključna je pozitivna energija v ekipi in okoli nje," je Stojanović izpostavil razliko in glavno spremembo, zaradi česar so Hrvati postali konkurenčni tudi v najelitnejšem evropskem tekmovanju.

Zdaj za zmage in napredovanje

"Nismo verjeli v to, da nam lahko uspe kaj več. Zdaj se borimo za drugo mesto in v ligi prvakov zmagujemo. Ključ tega je, da smo povezani. Mislim, da je ta pozitivna energija poglavitni razlog, da je naša evropska podoba povsem drugačna. Upam, da bo kaj možno tudi v Sloveniji," je zaključil Petar Stojanović, eden predvidenih nosilcev reprezentance v naslednjih kvalifikacijah za SP 2022, ki pa se bodo začele šele čez leto in pol.