Septembra je bil Roman Bezjak adut iz rokava, oktobra je bil načet, a vseeno igral, zdaj pa zaradi zdravja ni na voljo,, kar je vrata reprezentance pri 29 letih odprlo Rajku Repu. Foto: www.alesfevzer.com

Novinci v primerjavi z jesenskima seznamoma so bočni branilec Martin Milec (Maribor), osrednji vezist Amedej Vetrih (Rizespor), napadalni vezist Rajko Rep (Hartberg) in Haris Vučkić (Twente). Popolni novinec v članski reprezentanci Slovenije je le 29-letni Rep, nekdanji kapetan Celja in investicija Maribora, ki še nikoli ni predtem bil vpoklican v najboljšo izbrano vrsto.

Znan je seznam slovenske nogometne reprezentance za tekmi z Latvijo in Poljsko. #SrceBije pic.twitter.com/Q1kTOy0svZ — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) 05. november 2019

Čisti novinec le Rep, Vučkić po 7 letih

Vučkić je najmlajši igralec, ki je kadarkoli zaigral v Prvi ligi, pri čemer so Domžale celo prekršila NZS-jeva pravila, ki prepovedujejo igranje pred dopolnjenim 16. letom. Zdaj 27-letni napadalno usmerjeni igralec je 29. februarja 2012 po zaslugi Slaviše Stojanovića prišel do reprezentančnega debija. A to je bil sploh edini članski vpoklic 187 cm visokega Ljubljančana, ki zdaj pri Twenteju igra kot osrednji napadalec, medtem ko je bil vzgojen kot napadalni vezist, v karieri pa so ga predvsem pestile serijske poškodbe, zlasti kolen.

29-letni Vetrih ima iz leta 2017 tri nastope za Slovenijo v okviru kvalifikacij za SP 2018. 28-letni Milec je debitiral za Slovenijo že leta 2013 na prijateljski tekmi s Finsko (0:2), do lani pa je nabral samo 7 nastopov. Pod Kekom je bil že vpoklican, a je odpadel zaradi poškodb.

Bo več sprememb v začetni postavi?

"Imamo težave na obeh bočnih položajih. V Milcu vidim eno možno razliko. Vetrih igra s polno minutažo v turški ligi in je eden vezistov, ki zasluži priložnost in je bil z mano že akciji v Španiji. Rep igra dobro v avstrijski ligi v Hartbergu in že kar nekaj časa. Predstavlja dobro alternativo Bezjaku, ki je trenutno poškodovan. O Vučkiču pa ste že vse napisali. Vesel sem, da se je ta veliki talent po vseh težavah obrnil v pravo smer. Resda na drugem igralnem položaju kot sem ga sam videl," je selektor Matjaž Kek pokomentiral vpoklic štirih novih obrazov.

"Aljaž Struna in Miha Mevlja nista več v izraziti prednosti pri izbiri osrednjih dveh branilcev. Miha Blažič in Uroš Korun imata nenazadnje polno minutažo v svojih klubih," je o možnih spremembah v središču slovenske obrambe povedal Kek, ki je potrdil, da Aljaž Struna zaradi konca sezone v Ligi MLS vadi po posebnem programu v Sloveniji.

Brez vpoklica za Popovića in Zahovića

Na prejšnjem oktobrskem seznamu so bili Erik Janža, Domen Črnigoj, Adam Gnezda-Čerin, Denis Popović, Roman Bezjak in Luka Zahović, ki pa zdaj predvsem zaradi poškodb in kartonov niso bili ponovno vpoklicani.

Ob obeh oktobrskih porazih je Kek zaigral z isto začetno postavo in enakimi menjavami, od uporabljenih 14 igralcev sta odsotna Popović, ki bi moral zaradi nabranih kartonov izpustiti prvo tekmo, in poškodovani napadalec Bezjak, ki je bil septembra skriti adut za zmagi.

Novinarska konferenca Matjaža Keka

Skrajno neverjetna teorija

Po septembrskih domačih zmagah nad Poljsko in Izraelom sta oktobra sledila poraza pri Severni Makedoniji in doma z Avstrijo, zaradi česar so možnosti Slovenije za preboj na EP le teoretične. Avstrija bi morala namreč izgubiti obe preostali tekmi: doma z Makedonci in nato še pri zadnjih Latvijcih. Sočasno bi morali Slovenci dobiti obe preostali tekmi. Po različnih verjetnostnih modelih so možnosti za takšen neverjeten scenarij med 0,01 in 0,04 odstotka!

Napovedane potrebne spremembe

Po prespani noči po drugem porazu z Avstrijci je selektor Kek v pogovoru za TV Slovenija napovedal: "Da, spremembe bodo in so tudi potrebne." A sočasno je Kek tudi poudaril, da ne odstopa od vodila, da za reprezentanco igrajo trenutno najboljši slovenski nogometaši, ki so seveda pripravljeni igrati za izbrano vrsto.

Po neuspehu v boju za Euro 2020 Matjaž Kek snuje načrt za nadaljevanje drugega mandata na slovenski klopi. Foto: BoBo

Do novih kvalifikacij čas za 12 tekem

Kek ima zdaj na voljo kar veliko časa in tudi tekem, da sestavi in uigra ogrodje reprezentance za naslednje kvalifikacije. Boji za SP 2022 se bodo začeli šele marca 2021, do takrat je na voljo šest uradnih reprezentančnih oken, kar omogoča izvedbo 12 tekem, pri čemer jih bo šest zagotovljenih oz. izvedenih v okviru Lige narodov prihodnjo jesen.

Soočenje z zadnjimi in že uvrščenimi

Izbrana vrsta se bo v Ljubljani zbrala prihodnji ponedeljek, 11. novembra. V soboto, 16. novembra, ob 18. uri bo Slovenijo v Stožicah čakala tekma z Latvijo, ki je še brez ene same točke. V zadnjem, 10., krogu kvalifikacij Slovenci v torek, 19. novembra, ob 20.45 gostujejo pri že na Euro 2020 uvrščenih Poljakih.

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO 2020

SKUPINA G

9. krog, sobota, 16. novembra:

SLOVENIJA - LATVIJA ob 18.00

IZRAEL - POLJSKA

AVSTRIJA - SEVERNA MAKEDONIJA

10. krog, torek, 19. novembra:

POLJSKA - SLOVENIJA ob 20.45

LATVIJA - AVSTRIJA

SEVERNA MAKEDONIJA - IZRAEL

Lestvica: