Josip Iličić je bil najboljši igralec tekme v Rigi. Foto: Reuters

Selektor Matjaž Kek se je veselil prve zmage po vrnitvi na klop Slovenije. 57-letni Mariborčan po "petardi" v Rigi seveda ni bil evforičen.

"Vsi skupaj nismo navajeni veselja po koncu tekme, saj že res dolgo nismo zmagali. Prvi polčas kar nekaj pomeni. Zelo zrelo smo odigrali in potrdili, da ima ta ekipa potencial. Ne zmaga se vsak dan 5:0 na gostovanju. Dopust bo po tej zmagi malo lepši. Zavedam se, da nas čaka še veliko dela. Nič se ne zgodi od danes na jutri. To je zadoščenje za delo, ki smo ga opravili," je v pogovoru za TV Slovenija poudaril Kek.

Prava reakcija po porazu v Celovcu

"Končno smo dali gole iz izdelanih položajev. Veliko priložnosti smo imeli že proti Izraelu, tudi proti Makedoncem bi lahko zmagali. Ta zmaga me ne bo zapeljala. Še bo trajalo. Ne bomo se hitro zadovoljili. To je zadoščenje za 3.000 navijačev, ki so bili v Celovcu. V pripravi na to tekmo so imeli vsi igralci veliko željo. Septembra nas čakata dve težki tekmi. Poljska je znova potrdila, da je zelo kakovostna," je razlagal priznani strokovnjak, ki je popeljal Slovenijo na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki.

"Po taki zmagi moram najprej čestitati tistim, ki so to zmago pridelali, bili odgovorni zanjo. V prvem polčasu smo videli Slovenijo, ki obeta. Fantje so dobro reagirali po tistem porazu v Celovcu. To je dober zaključek sezone. To je zmaga, ki smo jo vsi pričakovali. Srečno Slaviši Stojanoviću in Latviji v nadaljevanju kvalifikacij," je še dodal Kek.

Josip Iličić je bil znova najboljši igralec na zelenici stadiona Daugava. V prvem polčasu je bil nerešljiva uganka za branilce Latvije.

"Dobro delamo, čeprav smo izgubili proti Avstriji. Zdaj moramo naslednji dve tekmi doma nujno dobiti. Že na začetku smo stvari postavili na svoje mesto. Na koncu smo se malo ustavili, saj je sezona že res dolga. Zavedali smo se, da moramo v Rigi nujno zmagati, če želimo ostati v boju za drugo mesto. Ni drama, če izgubiš v Avstriji. Zdaj bomo igrali dvakrat doma in to bo zelo pomembno. Res smo prava ekipa. Pristop je bil od začetka tekme pravi," je pojasnil zvezdnik Atalante, ki ima tudi številne ponudbe velikih italijanskih klubov.

Stojanović: Če bi Slovenci še stopili na plin, bi se končalo še hujše

Nakdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović ni bil preveč potrt: "To je realno stanje naše izbrane vrste. Včasih pride tekma, ko smo bolj kompaktni. Če igramo dve tekmi v treh dneh, pa je to za nas že velik zalogaj. Nimamo širokega kadra. Napake se na takem nivoju ostro kaznujejo. Kar nekaj golov smo jim podarili. Nismo uspeli izbiti žoge iz svojega kazenskega prostora, kar so Slovenci s pridom izkoriščali. Če bi Slovenci še stopili na plin, bi lahko bilo še hujše. Imeli smo ogromno težav s sestavo moštva. Na zboru reprezentance je manjkalo nekaj ključnih igralcev. Sloveniji želim srečo v nadaljevanju kvalifikacij. Naš načrt je, da v treh letih spravimo latvijski nogomet na višji nivo."

Šola nogometa za Latvijce

"To je bila šola nogometa. Videli smo dve različni kvaliteti. Vidi se razlika v kakovosti. Pri tem nimamo česa dodati. Imeli smo težave s sestavo moštva, za nas je vsak igralec pomemben, nimamo pa rešitev na določenih položajih. Nekateri so v klubih rezerve že tu v latvijski ligi, potem je jasno, da ni lahko priti nasproti takemu tekmecu, kot je Slovenija," je dodal Stojanović, ki je leta 2007 in 2008 osvojil naslov državnega prvaka z Domžalami. V zadnjem desetletju je deloval v tujini.

Prerojeni Slovenci že do odmora do vrha napolnili mrežo Latvije

