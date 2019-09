Matjaž Kek je reprezentanco prevzel konec novembra lani. Foto: www.alesfevzer.com

Kek je skupaj z branilcem Petrom Stojanovićem stopil pred novinarje na Brdu pri Kranju. Napovedal je nekaj sprememb v začetni postavi, a o imenih ni želel govoriti.

"Prepričan sem, da bomo morali trpeti še bolj kot proti Poljski, da bi prišli do pozitivnega izida. Samo z borbo ne bo šlo. Stremimo k temu, da bi iz tekme v tekmo dvigovali tudi kakovost igre. Videli bomo, ali smo že sposobni kontinuitete. Šlo bo tudi za stvar glave. Ne bojim pa se, da nekdo ne bi šel do konca. Tekma bo iz energetskega vidika zelo zahtevna. Pomembno bo, da bomo držali ritem v igri. Glede na pretečene kilometre smo bili v petek na visoki ravni. Osnova za uspeh bo spet taktična zrelost, taktična disciplina, znova bo treba iti "na glavo". Saj zdaj že dva dni samo govorim in se že ponavljam," je med drugim povedal Mariborčan.

"Vsaki obrambi lahko dajo v sekundi gol"

"Pri Izraelu so v napadu Dabour, Zahavi, Solomon, zadaj nadzoruje Natkho. Vsaki obrambi lahko dajo v sekundi zadetek. Prve informacije smo igralcem dali, jutri bomo še kaj dodali. Zdaj je bila v prvem planu regeneracija. Trening je bil namenjen lizanju ran," je o tekmecih dodal Kek.

Eran Zahavi je z osmimi zadetki najboljši strelec celotnih kvalifikacij. "Nihče ni toliko sam pomemben, da bi lahko pozabili na druge. Zahavi drži Izrael pri življenju, tudi njemu pa mora nekdo podati. Jutrišnja tekma bo dober test za kolektiv."

"Seveda si želimo zmago. Ponoviti hočemo petkovo predstavo. Upajmo, da bo to dovolj, da bomo na koncu veseli mi," je dejal Stojanović.

Črnigoj se je zaradi poškodbe vrnil v Švico

Ponedeljkova tekma se bo začela ob 20.45, prenos bo na TV Slovenija 2 in MMC-ju. Kek ne bo mogel računati na vezista Domna Črnigoja, ki se je poškodoval v petek proti Poljski. Član Lugana je vstopil v 62. minuti, iz igre pa moral v 90. zaradi nategnjene mišice in zvitega gležnja.

Slovenci bodo na Brdu danes opravili tudi zadnji trening.

Izraelci, ki imajo po polovici kvalifikacij tako kot Slovenija osem točk, bodo trenirali v Stožicah. Novinarska konferenca njihove reprezentance bo ob 18.30.

Marca sta se izbrani vrsti v uvodnem krogu pomerili v Hajfi, bilo je 1:1.

V spodnjem videu si lahko ogledate posnetek celotne novinarske konference.