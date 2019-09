Na tribunah v Stožicah na reprezentančnih tekmah tako veselo ni bilo vse od oktobra 2016, ko je Slovenija v štirih dneh premagala Slovaško (1:0) in remizirala proti Angliji (0:0). Foto: Reuters

Zgodilo se je ravno v trenutkih, ko je med poljskimi navijači na južni tribuni zasvetilo nekaj bakel, množica pa je začela glasno peti poljsko himno. Josip Iličić je v slogu največjih mojstrov iz svoje polovice igrišča poslal dolgo in izjemno natančno globinsko žogo proti gostujočim vratom, Šporar je bil najhitreje pri njej, nato pa jo spustil vratarju Lukaszu Fabianskemu med nogama za rajanje večine izmed 15.231 gledalcev na največjem slovenskem stadionu.

"Napadalci moramo poskrbeti, da vratarja zaradi nas boli glava, zato tak strel," se je po tekmi smejalo "Špokiju", ki je bil strelec že na uvodnem srečanju kvalifikacij za Euro 2020 marca v Izraelu (1:1), ko je prvič zadel v majici z državnim grbom.

Andraž Šporar povišal na 2:0

Ohraniti trezne glave

"Josip je eden najboljših igralcev v italijanskem prvenstvu, to dokazuje iz tekme v tekmo tudi v reprezentanci. Vsa čast mu za podajo, tudi pri golu za 1:0 mi je iz kota podal na glavo. Ko ima žogo v nogah, moramo soigralci samo iskati prazen prostor. Hitrejši sem bil od osrednjega branilca, pogledal sem levo, in ko sem videl, da tam ni nikogar, sem streljal. Hvala Bogu je šla žoga v mrežo."

Kljub manjši evforiji ob severni ljubljanski obvoznici so nogometaši sinoči vendarle ohranili trezno glavo in po vrsti ponavljali, da zdaj prihaja morda še pomembnejši dvoboj proti Izraelu. "Današnjo zmago je treba v ponedeljek potrditi z novimi tremi točkami. Če nam to ne bo uspelo, ta zmaga ne bo pomenila nič," je poudaril Šporar.

Vrhunci tekme Slovenija - Poljska

Struna: V Celovcu smo se bali slabega rezultata

Enakega mnenja je bil tudi Aljaž Struna, ki je v 35. minuti načel mrežo Poljakov: "Pokazali smo, kaj smo, kaj lahko naredimo in kako lahko igramo. Letvico smo postavili visoko in jo moramo tam držati. Zmaga nam mora dati neki zagon, ne smemo pa biti zaradi tega v evforiji. Čez dva dni nas čaka nova tekma, ko bomo morali spet pokazati takšno igro. Dlje v prihodnost ne smemo preveč gledati, ampak iti tekmo za tekmo."

Pirančan je nadaljeval z mislijo, da si reprezentanca predvsem ne sme privoščiti prevelikih nihanj. "Junija smo šli v tekmo z Avstrijo premehko, bali smo se slabega rezultata, zato se nam je zgodil tisti poraz. Izgubili smo sicer samo z 1:0, a bi lahko prejeli še več zadetkov. Celotna igra je bila slaba. Danes smo imeli pravo željo, od prvega do zadnjega. Na najtežji tekmi v teh kvalifikacijah smo pokazali, da smo pravi. Že proti Izraelu in Makedoniji smo sicer nakazali, da smo na tej poti, toda nismo zmagali."

Kje sta bila Lewandowski in Piatek?

Na 17. tekmi se je branilec Houston Dynama veselil svojega reprezentančnega prvenca. Vendar je bilo zanj še bolj kot to pomembno nekaj drugega. "Zelo sem vesel zadetka, a kot branilec ne živim za gol, ampak za to, da v obrambi ohranimo ničlo, zato se tega veselim še bolj."

Aljaž Struna popeljal Slovenijo v vodstvo

Po strelu Iličića iz kota je žogo do njega podaljšal Šporar, Struni pa z nogo iz bližine ni bilo težko zadeti. "Šel sem na drugo vratnico, kot smo počeli na treningu, čeprav to ni bila neka uigrana akcija. Žoga se je odbila in sem zadel."

V obrambi so Slovenci puščali izjemno malo prostora gostom, stali so zelo blizu njih in jim onemogočili pravo igro. "Odlično smo ustavili Lewandowskega in Piatka, ki si nista pripravila večjih priložnosti. Bilo je videti, kot da nista igralca, ki igrata v tako slovitih klubih, kot sta Bayern in Milan. Vsa ekipa je delala zelo dobro, tako da je bilo tudi nam branilcem lažje. Stali smo kompaktno."

"Od prve do zadnje minute smo se borili in bili agresivni. Poljakom nismo dovolili nobene izrazite priložnosti," je dodal Šporar.

Šporar: Škoda le, ker ni organiziranih navijačev

Svoje k sijajnemu večeru v Stožicah je prispevala tudi kulisa na tribunah. "Zahvalil bi se vsem navijačem. Napolnili smo stadion, to nas je gotovo poneslo," je povedal Struna. Pogrešali smo sicer glasno navijanje na severni tribuni, kot smo ga vajeni s tekem Olimpije. Na stadionu je bilo predvsem veliko otrok. "Upam, da so bili tudi oni zadovoljni z nami. Vzdušje je bilo odlično. Škoda le, ker ni organiziranih navijačev," se je strinjal Šporar.

Zmago so nogometaši posvetili Kekovemu pomočniku Igorju Benedejčiču, ki se je ta teden vrnil v reprezentanco po majski možganski kapi. "Selektor je takoj po tekmi omenil, da je izjemno vesel te zmage predvsem zaradi njega," je sklenil napadalec Slovana iz Bratislave, ki se je prejšnji teden s slovaškimi prvaki uvrstil v skupinski del Evropske lige po zmagi nad grškim prvakom PAOK-om, zato ga čaka izjemno pestra jesen z velikimi reprezentančnimi in klubskimi izzivi.

Analiza 1. prvega polčasa tekme Slovenija – Poljska